Getty Images Sport
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'Seharusnya kamu bergabung dengan klub besar' - fans Arsenal mengejek Morgan Rogers saat kalah dari Chelsea
Fans Arsenal mengejek Rogers
Rogers memberi Chelsea start impian di Emirates Stadium pada hari Minggu dengan mencetak gol hanya 77 detik setelah pertandingan dimulai, tetapi Arsenal pada akhirnya mengamankan kemenangan 2-1. Menurut Daily Mirror, suporter Arsenal tanpa ampun mengejek Rogers saat ia ditarik keluar pada akhir babak kedua.
Para pendukung tuan rumah meneriakkan, "Kamu seharusnya bergabung dengan klub besar," kepada Rogers, merujuk pada keputusannya menolak Arsenal dan memilih Chelsea pada bursa transfer terbaru. Arsenal awalnya berencana merekrut Rogers dari Aston Villa, tetapi klub itu menolak terlibat perang penawaran ketika Chelsea mengajukan tawaran besar.
- Getty Images Sport
Transfer rekor dan bentrokan Rice
Chelsea merekrut Rogers dengan nilai fantastis £117 juta, menjadikannya pemain Britania termahal dalam sejarah. Meski Rogers menikmati awal musim yang kuat dengan dua gol dalam beberapa pertandingan pertamanya, laga pada hari Minggu berakhir dengan kekecewaan baginya dan timnya. Ketegangan memuncak pada babak kedua ketika Rogers bentrok dengan Declan Rice.
Rice tampak menjegal Rogers saat bola tidak berada di dekatnya, yang memicu konfrontasi panas antara kedua pemain tersebut dan berujung kartu kuning untuk Rogers. Kekalahan itu menjadi kekalahan pertama Chelsea di bawah manajer Xabi Alonso.
Arsenal gagal mendapatkan target-target lini serang
Arsenal memilih untuk tidak menyamai biaya £117 juta untuk Rogers, sehingga mereka tidak mendapatkan tambahan penyerang marquee pada musim panas ini. Mikel Arteta menargetkan pemain-pemain papan atas untuk memperkuat lini serang, tetapi beberapa langkah gagal terwujud. Arsenal sangat dikaitkan dengan Vinicius Jnr sebelum ia menandatangani kontrak baru dengan Real Madrid, serta Julian Alvarez, yang ingin meninggalkan Atletico Madrid tetapi tidak bisa mengamankan transfer ke London.
Meski gagal mendapatkan target-target utama tersebut, Arsenal tetap mempertahankan start sempurna mereka pada kampanye baru, menjadi satu dari hanya dua tim yang meraih sembilan poin dari tiga pertandingan pembuka.
- Getty Images Sport
Menatap laga-laga berikutnya
Kemenangan ini membuat Arsenal menyamai Manchester City dengan raihan sembilan poin di puncak klasemen. Arteta kini mengalihkan perhatiannya ke Liga Champions UEFA, dengan Arsenal bertandang untuk menghadapi Napoli pada Rabu sebelum melakoni laga tandang domestik melawan Sunderland pada Sabtu. Sementara itu, Chelsea tetap mengoleksi enam poin dan akan berusaha bangkit saat menjamu Hull City di Stamford Bridge pada Sabtu, memberi Alonso kesempatan untuk membenahi kerentanan timnya dalam aspek pertahanan dan disiplin.
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