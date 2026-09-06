Rogers memberi Chelsea start impian di Emirates Stadium pada hari Minggu dengan mencetak gol hanya 77 detik setelah pertandingan dimulai, tetapi Arsenal pada akhirnya mengamankan kemenangan 2-1. Menurut Daily Mirror, suporter Arsenal tanpa ampun mengejek Rogers saat ia ditarik keluar pada akhir babak kedua.

Para pendukung tuan rumah meneriakkan, "Kamu seharusnya bergabung dengan klub besar," kepada Rogers, merujuk pada keputusannya menolak Arsenal dan memilih Chelsea pada bursa transfer terbaru. Arsenal awalnya berencana merekrut Rogers dari Aston Villa, tetapi klub itu menolak terlibat perang penawaran ketika Chelsea mengajukan tawaran besar.