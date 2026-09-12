Di luar hasil langsungnya, dampak jangka panjang dari tekel tersebut terhadap Maatsen menjadi kekhawatiran besar bagi petinggi Villa. Pemain internasional Belanda itu tidak mampu menumpukan beban pada kakinya dan harus dibantu keluar lapangan, meninggalkan lubang besar di lini pertahanan yang pada akhirnya dimanfaatkan Forest.

Emery memberikan kabar suram mengenai kondisi pemain 24 tahun itu, dengan mengisyaratkan bahwa mantan pemain Chelsea tersebut bisa menghadapi masa absen yang signifikan. Sang manajer mengakui bahwa Maatsen bisa menepi untuk "waktu yang sangat, sangat lama" karena cedera pergelangan kaki serius yang tampaknya dideritanya dalam benturan itu.

Emery menegaskan bahwa kerugian secara jumlah pemain akibat Maatsen terpaksa keluar mengubah jalannya fase akhir pertandingan. "Kami mengakhiri laga dengan Maatsen cedera dan dengan 10 pemain, dan kami kebobolan begitu banyak peluang pada menit-menit akhir," kata Emery. "Mereka (Forest) mencetak gol kedua, dan mereka memang pantas mendapatkannya."