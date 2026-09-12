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'Seharusnya itu kartu merah!' - Unai Emery mengecam VAR setelah Aston Villa kalah dari Nottingham Forest
Emery meluapkan kemarahan atas keputusan VAR
Emery tak bisa menyembunyikan frustrasinya setelah timnya menelan kekalahan tipis 2-1 dari Nottingham Forest di Villa Park. Pusat kemarahannya adalah tekel keras gelandang Forest James McAtee terhadap Ian Maatsen pada menit ke-81. Meski wasit Andy Madeley memutuskan memberi kartu kuning kepada pemain 23 tahun itu, Emery menegaskan intervensi Video Assistant Referee diperlukan untuk meningkatkan hukuman menjadi kartu merah.
Kerugian secara taktis itu terbukti fatal bagi tuan rumah, yang kebobolan gol penentu kemenangan hanya tujuh menit kemudian. Merefleksikan insiden tersebut dalam tugas medianya setelah pertandingan, Emery menegaskan bahwa menurutnya teknologi gagal melindungi para pemainnya. Bos Villa itu menjelaskan pendiriannya dengan mengatakan: "Tetapi setelah menontonnya di TV, saya pikir wasit VAR seharusnya memanggil wasit karena itu adalah tekel, tekel yang jelas, dari belakang terhadap Maatsen, dan bagi saya itu seharusnya kartu merah, dan itu berbeda. Tentu saja, mereka (Forest) layak mendapatkannya. Cara mereka bermain di babak kedua, mereka layak menang."
- Getty Images Sport
Cedera Maatsen menambah masalah Villa
Di luar hasil langsungnya, dampak jangka panjang dari tekel tersebut terhadap Maatsen menjadi kekhawatiran besar bagi petinggi Villa. Pemain internasional Belanda itu tidak mampu menumpukan beban pada kakinya dan harus dibantu keluar lapangan, meninggalkan lubang besar di lini pertahanan yang pada akhirnya dimanfaatkan Forest.
Emery memberikan kabar suram mengenai kondisi pemain 24 tahun itu, dengan mengisyaratkan bahwa mantan pemain Chelsea tersebut bisa menghadapi masa absen yang signifikan. Sang manajer mengakui bahwa Maatsen bisa menepi untuk "waktu yang sangat, sangat lama" karena cedera pergelangan kaki serius yang tampaknya dideritanya dalam benturan itu.
Emery menegaskan bahwa kerugian secara jumlah pemain akibat Maatsen terpaksa keluar mengubah jalannya fase akhir pertandingan. "Kami mengakhiri laga dengan Maatsen cedera dan dengan 10 pemain, dan kami kebobolan begitu banyak peluang pada menit-menit akhir," kata Emery. "Mereka (Forest) mencetak gol kedua, dan mereka memang pantas mendapatkannya."
Kelengahan di lini belakang membuat Villa membayar mahal
Terlepas dari kontroversi kepemimpinan wasit, Emery cukup jujur untuk mengakui bahwa level performa timnya tidak memenuhi standar yang dibutuhkan, terutama pada babak kedua. Sang manajer mengambil tanggung jawab penuh atas kurangnya ritme yang ditunjukkan timnya, meski tetap berpendapat bahwa kartu merah itu bisa saja mengubah jalannya cerita.
Ia berkata: "Itu seharusnya kartu merah, dan mungkin jika laga berakhir 10 lawan 10, mungkin pertandingan akan berbeda, tetapi itu bukan alasan untuk cara kami bermain pada babak kedua. Kami juga bermain buruk, dan ini adalah pekerjaan kami serta tanggung jawab kami, atau tanggung jawab saya.
- Getty Images Sport
Fokus beralih ke duel Piala Carabao
Dengan hanya meraih satu poin dari laga-laga pembuka mereka di Premier League, tekanan mulai meningkat kepada Emery untuk menemukan formula kemenangan. Kedalaman skuad akan diuji secara signifikan dalam beberapa pekan ke depan mengingat daftar cedera yang kian bertambah di Villa Park. Aston Villa kini harus segera bangkit saat mereka bersiap menjalani lawatan tengah pekan untuk menghadapi Coventry City di Carabao Cup.
Laga ini menjadi peluang penting untuk membangun momentum sebelum lawatan berat ke London Utara untuk menghadapi Tottenham Hotspur dalam pertandingan terakhir mereka sebelum jeda internasional September.
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