Setelah Piala Dunia kali ini, sepak bola siap memasuki era baru. Perpisahan para legenda besar yang akan mengakhiri karier mereka setelah turnamen di Amerika Utara ini membuka jalan bagi para bintang masa depan yang berpotensi menjadi panutan bagi generasi baru penggemar olahraga ini. Sepak bola pun akan mengalami transformasi, terutama berkat para pemain yang akan menjadi tokoh utama di kancah internasional. Dan, meskipun seharusnya ini menjadi Piala Dunia yang menandai kemunculan Lamine Yamal, karena berbagai alasan, Piala Dunia di AS justru berubah menjadi panggung terbaik bagi seorang pemain lain yang lahir pada tahun 2007.
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Seharusnya ini menjadi Piala Dunia Lamine Yamal sebagai penerus Messi, namun justru menjadi milik Cubarsì. Ramalan Maldini tentang bek terbaik dalam 20 tahun ke depan
NUBUATAN
Pau Cubarsì sedang membuktikan—dan telah membuktikan—betulnya ramalan yang dilontarkan oleh Paolo Maldini, yang pada masa-masa awal kariernya telah memujinya sebagai bek yang ditakdirkan untuk menjadi “legenda generasinya”. Setelah melesat pesat bersama Barcelona – di mana ia menjadi pemain termuda yang melakukan debut di Liga Champions, sebelum kedatangan Dowman dan Nwaneri dari Arsenal – pada usia 19 tahun ia membawa pulang, selain gelar Piala Dunia, penghargaan sebagai pemain muda terbaik di turnamen tersebut. Bahkan dalam final melawan Argentina, ia menunjukkan penguasaan penuh atas posisinya, serta kelengkapan kemampuan yang sudah lama tidak terlihat.
SPANYOL MENJADI JUARA DUNIA UNTUK KEDUA KALINYA DALAM SEJARAH
PEMAIN YANG UNIK
Tumbuh dalam lingkungan Blaugrana di bawah bimbingan ahli Inigo Martinez di Barcelona dan Aymeric Laporte bersama timnas Spanyol (bersama siapa ia telah menjuarai Kejuaraan Eropa pada 2024), pemain muda ini berkembang pesat, bahkan luar biasa pesat, dengan kecepatan supersonik. Semakin tekun dan tanpa ampun dalam melakukan marking, kepribadiannya yang luar biasa dan terus berkembang dalam memimpin lini pertahanan, mengesankan dalam membaca permainan serta kemampuannya dalam memicu serangan balik dari belakang, di bawah tekanan, dengan umpan-umpan vertikal yang jarang ditemukan pada seorang bek tengah.Opta membuktikan hal ini dengan angka-angka yang tak terbantahkan: dengan 671 umpan yang berhasil diselesaikan sepanjang Piala Dunia, ia menjadi playmaker terbaik kedua di turnamen ini di belakang Rodri, yang telah melakukan 756 umpan.
SPANYOL JUGA MENDOMINASI DALAM PENGHARGAAN INDIVIDU
LEBIH BAIK DARI YAMAL
Di usianya yang belum genap 20 tahun, Cubarsì sudah memiliki bekal pengetahuan dan kualitas yang membuatnya tak tertandingi, sehingga ia diprediksi akan menjadi bek tengah terbaik di dunia selama bertahun-tahun ke depan. Tanpa perlu mengungkit nama-nama legendaris atau membuat perbandingan yang prematur dan berlebihan, kita sedang menyaksikan sesuatu yang luar biasa, sesuatu yang akan dikenang sepanjang generasi—mengutip kata-kata Maldini. Sejak 19 Juli 2026, sepak bola telah memasuki era baru secara definitif, namun, ketika semua orang mengharapkan peluit akhir dari wasit Vincic untuk merayakan Lamine Yamal sebagai penerus resmi Leo Messi, publik internasional justru menemukan Pau Cubarsì sekali dan untuk selamanya.
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