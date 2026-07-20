Pau Cubarsì sedang membuktikan—dan telah membuktikan—betulnya ramalan yang dilontarkan oleh Paolo Maldini, yang pada masa-masa awal kariernya telah memujinya sebagai bek yang ditakdirkan untuk menjadi “legenda generasinya”. Setelah melesat pesat bersama Barcelona – di mana ia menjadi pemain termuda yang melakukan debut di Liga Champions, sebelum kedatangan Dowman dan Nwaneri dari Arsenal – pada usia 19 tahun ia membawa pulang, selain gelar Piala Dunia, penghargaan sebagai pemain muda terbaik di turnamen tersebut. Bahkan dalam final melawan Argentina, ia menunjukkan penguasaan penuh atas posisinya, serta kelengkapan kemampuan yang sudah lama tidak terlihat.





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