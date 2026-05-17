"Seharusnya dia memenangkan Ballon d'Or!" - Antoine Griezmann mencetak assist ke-100 bersama Atlético Madrid dalam laga kandang terakhirnya sebelum pindah ke MLS, sementara Jan Oblak memimpin ucapan selamat

Dalam penampilan ke-500 yang bersejarah bersama klub, pemain berusia 35 tahun ini memberikan umpan penentu bagi Ademola Lookman pada menit ke-21 untuk memastikan kemenangan 1-0 atas Girona dalam laga La Liga kedua terakhir Atletico musim ini. Umpan yang sangat akurat itu menandai assist ke-100-nya dalam seragam merah-putih yang legendaris, melengkapi catatan 212 golnya yang mengagumkan. Meskipun rekan setimnya, Thiago Almada dan Marc Pubill, berusaha keras untuk memberinya peluang mencetak gol perpisahan di akhir pertandingan, gol yang layaknya dongeng itu tetap sulit diraih oleh penyerang legendaris ini. Namun, ia tetap menerima perpisahan yang tak terlupakan di Metropolitano, dengan upacara khusus pasca-pertandingan yang diselenggarakan untuk sang pemenang Piala Dunia ini.







