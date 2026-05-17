AFP
"Seharusnya dia memenangkan Ballon d'Or!" - Antoine Griezmann mencetak assist ke-100 bersama Atlético Madrid dalam laga kandang terakhirnya sebelum pindah ke MLS, sementara Jan Oblak memimpin ucapan selamat
Sebuah tonggak sejarah yang luar biasa di Metropolitano
Dalam penampilan ke-500 yang bersejarah bersama klub, pemain berusia 35 tahun ini memberikan umpan penentu bagi Ademola Lookman pada menit ke-21 untuk memastikan kemenangan 1-0 atas Girona dalam laga La Liga kedua terakhir Atletico musim ini. Umpan yang sangat akurat itu menandai assist ke-100-nya dalam seragam merah-putih yang legendaris, melengkapi catatan 212 golnya yang mengagumkan. Meskipun rekan setimnya, Thiago Almada dan Marc Pubill, berusaha keras untuk memberinya peluang mencetak gol perpisahan di akhir pertandingan, gol yang layaknya dongeng itu tetap sulit diraih oleh penyerang legendaris ini. Namun, ia tetap menerima perpisahan yang tak terlupakan di Metropolitano, dengan upacara khusus pasca-pertandingan yang diselenggarakan untuk sang pemenang Piala Dunia ini.
Oblak memimpin penghormatan yang penuh emosi untuk seorang ikon yang akan hengkang
Rekan setimnya sejak lama, Oblak, termasuk salah satu yang pertama kali menyoroti dampak besar yang ditinggalkan Griezmann di Atletico. Kiper asal Slovenia itu tidak segan-segan dalam memberikan penilaiannya. Saat berbicara kepada para wartawan, ia menyatakan: "Saya senang bisa menikmati tahun-tahun ini bersamanya. Seharusnya dia sudah memenangkan Ballon d'Or. Dia masih punya banyak tahun ke depan di Amerika Serikat."
Sebuah era gemilang berakhir di ibu kota Spanyol
Kepergian sang penyerang ikonik ke Orlando City dengan status bebas transfer menandai berakhirnya sebuah era legendaris. Ia awalnya bergabung dengan Atlético dari Real Sociedad pada 2014 dengan biaya transfer €54 juta, dan dengan cepat memantapkan dirinya sebagai bintang dunia. Setelah pindah ke Barcelona dengan nilai transfer €120 juta yang menjadi sorotan pada 2019, ia kembali ke tim asuhan Diego Simeone dengan status pinjaman pada 2021 sebelum akhirnya kembali secara permanen dengan nilai transfer €22 juta. Griezmann membantu Atletico memenangkan Liga Europa, Piala Super Spanyol, dan Piala Super UEFA selama dua periode kariernya di klub tersebut.
Apa yang akan terjadi selanjutnya?
Ke depan, Atlético Madrid akan bertandang ke markas Villarreal pada Minggu depan dalam laga penentu perebutan posisi ketiga. Sementara itu, Girona tengah menghadapi pertarungan sengit untuk menghindari degradasi. Saat ini berada di peringkat ke-18 dengan 40 poin, tim asuhan Michel membutuhkan kemenangan kandang atas Elche untuk menyalip rival-rivalnya dan terhindar dari degradasi ke Segunda División.