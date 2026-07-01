"Seharusnya bisa menjelaskan kepada para pemain apa artinya bermain untuk Jerman": Apakah Bastian Schweinsteiger akan menjabat di DFB?

"Apakah itu di tim pelatih atau di staf umum, sebenarnya tidak masalah. Bastian Schweinsteiger, misalnya, mungkin bisa menjelaskan kepada para pemain apa artinya bermain untuk Jerman dan berjuang habis-habisan di sana," kata Helmer dalam wawancara dengan Augsburger Allgemeine.

Schweinsteiger mengakhiri karier aktifnya di timnas Jerman setelah Euro 2016. Setelah itu, ia bergabung sebagai pakar di stasiun televisi ARD, dan dalam kapasitas tersebut ia juga meliput Piala Dunia saat ini yang berlangsung di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko.

Untuk tim nasional, ia tampil sebanyak 121 kali, dengan mencetak 24 gol dan 38 assist. Prestasi terbesarnya adalah meraih gelar juara Piala Dunia di bawah asuhan Joachim Löw pada tahun 2014. Namun, ia tidak melanjutkan kariernya sebagai pelatih setelah itu.