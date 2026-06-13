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"Segalanya telah dirampas dariku" - Mantan pemain timnas Inggris Jermaine Jenas berbagi kisah tentang dampak pemecatannya dari BBC akibat pesan-pesan yang tidak pantas
Stasiun televisi mengakhiri kontrak pakar
BBC memutuskan kontrak Jenas setelah melakukan penyelidikan internal terkait keluhan mengenai perilakunya di tempat kerja. Penyelidikan tersebut mengungkap bahwa mantan komentator tersebut telah mengirimkan pesan digital dan SMS yang tidak pantas dan tidak diminta kepada rekan kerja perempuannya di acara The One Show. Akibatnya, pria berusia 43 tahun itu dicopot dari peran-peran utamanya di dunia penyiaran, yakni di acara Match of the Day dan BBC Radio 5 Live, sehingga kariernya di media arus utama pun hancur total.
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Jenas merenungkan kekalahan telak
Dalam penampilannya di acara televisi Good Morning Britain di ITV, Jenas secara terbuka memaparkan dampak menghancurkan yang ditimbulkan skandal tersebut terhadap karier profesionalnya dan kehidupan keluarganya, sekaligus mengakui penyalahgunaan kekuasaannya.
Dia berkata: "Pada dasarnya saya telah kehilangan segalanya - pekerjaan saya, keluarga saya, semuanya telah dirampas dari saya. Bukan hak saya untuk menentukan hukuman, tetapi itulah yang terjadi. "Namun, terlepas dari perasaanku, aku memikirkan anak-anakku, aku memikirkan Ellie dan apa yang telah kualami bersamanya. Itu sulit bagiku, dan itu sulit bagi mereka, dan hal itu terus sulit bagi mereka, dan aku pikir di situlah aku harus memusatkan perhatianku pada saat itu untuk mencoba melakukan apa yang bisa kulakukan demi melindungi mereka."
Ketika ditanya apakah permintaan maaf langsung telah disampaikan kepada penerima pesannya, Jenas menegaskan bahwa ia telah bertanggung jawab sejak awal, menambahkan: "Saya selalu meminta maaf. Saya selalu meminta maaf kepada semua orang yang terlibat dalam hal ini, baik itu wanita yang saya kirimi pesan maupun yang mengirim pesan kepada saya.
"Soal bisa duduk di hadapan mereka, saya tidak diberi kesempatan untuk duduk di hadapan siapa pun dan benar-benar meminta maaf kepada siapa pun, dan itu tidak masalah, ada kewajiban untuk menjaga situasi ini.
"Saya berada dalam posisi berkuasa dalam peran saya, dalam pekerjaan saya, dan itu adalah sesuatu yang seharusnya tidak saya lakukan, tetapi ini juga merupakan masalah perkawinan. Dan lebih dari segalanya, saya perlu meminta maaf kepada istri saya atas segala hal."
Mantan gelandang membela program rehabilitasinya
Dampak pribadi dari insiden tersebut semakin memburuk beberapa bulan kemudian ketika istrinya, Ellie Penfold, mengakhiri hubungan mereka yang telah berlangsung selama 16 tahun. Menanggapi alasan di balik keputusannya untuk angkat bicara, Jenas mempertanyakan apakah tokoh publik diperbolehkan untuk mendapatkan kesempatan kedua dalam karier profesionalnya, sambil menegaskan bahwa ia sepenuhnya menerima pertanggungjawaban yang berat serta kritik publik yang meluas terhadap tindakannya.
Ia menyatakan: "Saya di sini karena ini adalah proses pembelajaran dalam hidup saya. Orang-orang membuat kesalahan, dan saya rasa kesalahan yang saya buat telah dikritik habis-habisan, dipublikasikan secara luas, dan saya rasa saya telah dihukum dengan berat.
"Apakah kita hidup di masyarakat yang tidak mengizinkan orang belajar dari kesalahan mereka dan melanjutkan hidup? Karena itulah yang saya rasakan selama beberapa tahun terakhir. Saya tahu apa yang saya lakukan salah, dan saya menerima hukuman tersebut; tidak ada yang menghindar dari tanggung jawab atas apa yang saya lakukan. Saya tahu apa yang saya lakukan, dan saya tahu itu salah.
"Saya tidak duduk di sini memohon dan memohon agar pekerjaan saya dikembalikan; saya sepenuhnya menerima apa yang telah diambil dari saya. Saya menempatkan diri saya dalam posisi itu, dan di situlah pembelajaran berasal, dan di situlah saya harus kini melihat ke depan mengenai apa yang akan saya lakukan selanjutnya."
Merenungkan dampak skandal tersebut terhadap anak-anak remajanya, Jenas menambahkan: "Saya memiliki anak berusia 18 tahun dan 13 tahun yang sangat paham tentang media sosial dan segala sesuatu yang sedang terjadi, jadi melakukan percakapan yang sangat terbuka dan jujur dengan mereka sebagai seorang ayah adalah hal yang sangat, sangat sulit."
- Getty Images Sport
Proses rekonstruksi swasta dimulai
Jenas harus menghadapi perjalanan yang panjang dan penuh ketidakpastian saat ia berusaha memulihkan reputasinya di luar dunia penyiaran olahraga arus utama, sekaligus menghadapi percakapan pribadi yang sulit dengan anak-anak remajanya. Untuk memiliki kendali yang lebih besar atas kariernya di masa depan, mantan gelandang ini telah mendirikan perusahaan produksi miliknya sendiri, Pivot Productions Group, yang akan berfokus pada pengembangan podcast dan film dokumenter independen sebagai bagian dari upaya pemulihannya dalam jangka panjang.