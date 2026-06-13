"Segalanya telah dirampas dariku" - Mantan pemain timnas Inggris Jermaine Jenas berbagi kisah tentang dampak pemecatannya dari BBC akibat pesan-pesan yang tidak pantas

Dalam penampilannya di acara televisi Good Morning Britain di ITV, Jenas secara terbuka memaparkan dampak menghancurkan yang ditimbulkan skandal tersebut terhadap karier profesionalnya dan kehidupan keluarganya, sekaligus mengakui penyalahgunaan kekuasaannya.

Dia berkata: "Pada dasarnya saya telah kehilangan segalanya - pekerjaan saya, keluarga saya, semuanya telah dirampas dari saya. Bukan hak saya untuk menentukan hukuman, tetapi itulah yang terjadi. "Namun, terlepas dari perasaanku, aku memikirkan anak-anakku, aku memikirkan Ellie dan apa yang telah kualami bersamanya. Itu sulit bagiku, dan itu sulit bagi mereka, dan hal itu terus sulit bagi mereka, dan aku pikir di situlah aku harus memusatkan perhatianku pada saat itu untuk mencoba melakukan apa yang bisa kulakukan demi melindungi mereka."

Ketika ditanya apakah permintaan maaf langsung telah disampaikan kepada penerima pesannya, Jenas menegaskan bahwa ia telah bertanggung jawab sejak awal, menambahkan: "Saya selalu meminta maaf. Saya selalu meminta maaf kepada semua orang yang terlibat dalam hal ini, baik itu wanita yang saya kirimi pesan maupun yang mengirim pesan kepada saya.

"Soal bisa duduk di hadapan mereka, saya tidak diberi kesempatan untuk duduk di hadapan siapa pun dan benar-benar meminta maaf kepada siapa pun, dan itu tidak masalah, ada kewajiban untuk menjaga situasi ini.

"Saya berada dalam posisi berkuasa dalam peran saya, dalam pekerjaan saya, dan itu adalah sesuatu yang seharusnya tidak saya lakukan, tetapi ini juga merupakan masalah perkawinan. Dan lebih dari segalanya, saya perlu meminta maaf kepada istri saya atas segala hal."