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Gio Reyna GFXGOAL
Ryan Tolmich

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"Segalanya telah berubah" - Gio Reyna siap menorehkan babak baru saat bintang Timnas AS ini bertekad melupakan masa lalu di Piala Dunia 2026

USA
G. Reyna
FEATURES
Analysis
World Cup

GOAL berbincang dengan Gio Reyna untuk membahas reputasinya, perkembangannya sejak turnamen di Qatar, dan mengapa Piala Dunia kali ini memberinya kesempatan untuk mengubah persepsi orang-orang terhadap dirinya.

ATLANTA -- Selama tiga setengah tahun terakhir, Gio Reyna tanpa sengaja mengembangkan semacam "kekuatan super": kemampuan untuk mengulang hal yang sama berulang kali, hanya dengan sedikit variasi. Setiap kali ia berhadapan dengan media, pembicaraannya selalu berupa variasi dari topik yang sama. Ini adalah situasi yang, sekeras apa pun usahanya, tak pernah benar-benar bisa ia hindari.

Akibatnya, kisah Reyna menjadi sesuatu yang berulang-ulang dalam beberapa tahun terakhir: Piala Dunia 2022, performa, kebugaran, cedera, sikap, persepsi, reputasi—semua dicampur aduk berulang kali. Namun, ada saatnya seseorang bosan menjawab pertanyaan yang sama tentang topik yang sama. Ada saatnya topik harus berubah, terutama jika orang yang menjadi pusatnya telah berubah.

Itulah mengapa Reyna begitu siap untuk membicarakan hal lain. Dia siap untuk melihat ke depan. Saat dia menuju Piala Dunia keduanya, dia hanya ingin membicarakan siapa dirinya sekarang, bukan siapa dirinya dulu. Lalu, apa sudut pandangnya? Nah, ini rumit sekaligus sederhana: kisah Reyna telah berkembang. Dia hanya menunggu dunia menyadarinya.

"Saya empat tahun lebih tua, dan itu perbedaan yang sangat besar," katanya kepada GOAL. "Ini bukan sekadar empat tahun, tapi dari usia 19 hingga 23, saya percaya, dalam kehidupan kebanyakan orang, itulah masa di mana banyak orang tumbuh dewasa. Saya telah berkembang dalam banyak hal sehingga sulit untuk menentukan satu hal saja, tetapi ya, sekarang saya sudah berada di sini, saya hanya menantikan momen ini.

“Sulit, saat Anda berada di tengah momen itu, untuk mundur sejenak dan memikirkannya, tapi tentu saja, segalanya telah berubah.”

Itulah mengapa, menjelang musim panas yang berpotensi mengubah hidup, mungkin tidak ada waktu yang lebih baik bagi Reyna untuk membalik halaman. Dia telah melangkah maju. Kini, mungkin, dia bisa membantu orang lain melakukan hal yang sama. Sebuah bab baru menanti dirinya, jika dia bisa menunjukkan betapa banyak yang telah berubah.

“Semua itu berasal dari kelompok pendukung yang baik di sekitarmu yang membuatmu terus maju setiap hari,” katanya. “Lalu, tentu saja, itu juga berasal dari dalam dirimu sendiri.”

Piala Dunia telah tiba, dan Reyna, yang kini berusia 23 tahun, tampak siap untuk itu, yang berarti saatnya kisah ini dimulai.

  • Gio Reyna USMNTGetty Images

    Masalah reputasi

    Ada saatnya Reyna memutuskan untuk berhenti menggulir layar. Keputusan itu mudah diambil. Dia menghapus Instagram dari ponselnya dan memutuskan bahwa waktunya bisa dimanfaatkan dengan lebih baik untuk hal lain: berbincang dengan keluarga, duduk bersama anjingnya, menonton video PGA Tour bersama rekan-rekan setimnya di Tim Nasional Pria AS—apa saja, asalkan bukan sekadar menatap ponsel tanpa tujuan. Selama sesi-sesi menggulir itu, semakin sulit baginya untuk menghindari melihat apa yang sedang dibicarakan. Setiap kali namanya muncul, baik di berita utama maupun komentar media sosial, diskusi yang sama selalu muncul.

    Reputasi Reyna telah dibahas dan dianalisis berkali-kali selama tiga setengah tahun terakhir. Itu adalah satu-satunya hal yang selalu ingin diketahui orang. Apakah dia seperti yang dikatakan media sosial? Apakah semuanya terjadi seperti yang kita baca? Apakah dia bugar? Apakah dia percaya diri? Apakah orang-orang menyukainya? Apakah dia peduli? Apakah dia merasa masih harus membuktikan sesuatu? Apakah semua yang orang asumsikan tentangnya benar-benar benar?

    Beberapa di antaranya benar, dia bisa akui. Seperti semua cerita, kisah-kisah tentang Reyna telah berubah di luar kendali selama bertahun-tahun, berputar-putar dengan cara yang tak pernah dia bayangkan. Mereka memang dimulai dari suatu tempat, dan awal-awal itu layak diakui. Bagian lainnya? Layak untuk ditertawakan.

    "Saya merasa banyak desas-desus di sekitar saya cenderung mengatakan bahwa saya sedikit pemarah dan, mungkin, memiliki masalah sikap," kata Reyna seolah-olah dia sedang mempersiapkan diri untuk membantahnya dengan cepat.

    Tidak sepenuhnya. Dia tersenyum sambil melanjutkan: "Saya pikir jika Anda bertanya kepada banyak pemain di tim ini, ada saat-saat di lapangan di mana saya bisa menjadi pemarah, tentu saja."

    Bukan temperamental dalam arti tradisional, perlu dicatat. Istilah itu sering digunakan secara negatif, dan sudah sering digunakan seperti itu. Reyna, seperti yang dia katakan berkali-kali sebelumnya, melampaui batas selama satu minggu tertentu di Qatar. Kini, dia mengambil waktu sejenak untuk mencoba merebut kembali makna itu. "Temperamental" hilang, digantikan oleh "bersemangat." Perubahan kecil, tapi signifikan.

    "Saya merasa sebagian dari itu adalah hal yang dibutuhkan untuk sukses di olahraga ini," katanya tentang ego dan passion-nya, yang sekali lagi menjadi pusat perdebatan sepanjang hidup dewasa-nya. "Kamu butuh dorongan diri, hasrat, dan api itu. Kamu harus terus maju. Di luar lapangan? Saya merasa sangat tenang dan rasional, ya."

    Bagian dari menjadi rasional adalah menerima kenyataan. Reyna tahu kenyataannya. Dia tahu masih banyak orang di luar sana yang ingin mengungkit Piala Dunia 2022 sebagai beban baginya. Beberapa orang akan menilai segala yang dia lakukan berdasarkan cara dia menghadapi hari-hari terburuk dalam karier profesionalnya. Bahkan saat hidupnya berkembang, momen itu akan tetap menjadi bab, yang tak bisa dihapus.

    Namun, hal itu bisa dilupakan. Mungkin bahkan terlupakan, jika semuanya berjalan lancar. Kenyataannya, reputasi sulit untuk dihilangkan. Reyna menyadari hal ini.

    "Saya merasa saya pasti jauh lebih sedikit menjadi masalah bagi tim daripada yang mungkin orang pikirkan di masa lalu," katanya sambil tertawa. "Saya rasa itu mungkin berasal dari cerita itu lebih dari apa pun, tapi saya pikir saya adalah pemain tim. Saya menikmati berada bersama kelompok pria ini. Saya mungkin lebih sedikit menjadi masalah bagi pelatih daripada yang orang pikirkan.

    "Orang-orang mengira saya hanya datang setiap hari dan semua orang menatap, tapi tidak, saya cukup normal. Saya hanya ingin melakukan yang terbaik dan membantu tim saya."

    Satu hal yang telah Reyna tekankan berulang kali adalah bahwa tim ini, USMNT, berarti segalanya baginya. Dia dibesarkan untuk mencintai tim ini, dan cintanya tidak pernah pudar. Namun, baginya, ini bukan sekadar program, status, atau tim sepak bola; ini lebih dalam dari itu.

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  • United States v Paraguay - International FriendlyGetty Images Sport

    Di mana posisi Reyna dalam kekeluargaan timnas AS

    Tak berlebihan jika mengatakan betapa eratnya persahabatan Reyna dengan Joe Scally. Itulah salah satu alasan mengapa ia dan istrinya pindah dari Dortmund ke Düsseldorf untuk bergabung dengan sahabat lamanya di Borussia Mönchengladbach. Perubahan ini terasa menyenangkan, kata Reyna. Düsseldorf ramai, sementara Dortmund lebih terasa seperti kota kecil. Kehadiran Scally di sana juga sangat membantu.

    Itulah salah satu hubungan yang membuat Reyna merasa nyaman bersama USMNT. Masih ada banyak hubungan lainnya. Ia sudah mengenal Brenden Aaronson sejak berusia 13 atau 14 tahun. Begitu pula dengan Chris Richards. Seiring berjalannya waktu, wajah-wajah baru pun bermunculan. Chris Brady memang lebih baru, tetapi ia sudah terlibat dalam kompetisi bersama Reyna, Scally, dan Aaronson dalam video game lain, Clash Royale, pada bulan Maret lalu. Semua orang saling mengenal. Setiap orang memiliki kenangan. Setiap orang memiliki tempatnya masing-masing.

    Bagaimana peran Reyna? Menurutnya, dia tipe yang lebih pendiam. Meski dia menciptakan banyak kegaduhan di lapangan dan menjadi sorotan media di luar lapangan, Reyna cenderung lebih tenang di dalam tim.

    "Saya merasa cukup, cukup santai," katanya. "Di luar lapangan, saya berbicara dengan semua orang. Mungkin saya bukan orang paling berisik di ruangan, tapi saya merasa cukup disukai di tim. Saya akan mengatakan saya bukan orang yang akan bicara paling banyak di setiap ruangan, seperti mungkin Chris Richards atau Tyler Adams atau Weston [McKennie]."

    Selama bertahun-tahun, para pemain dalam program ini telah merenungkan persaudaraan USMNT dan apa artinya bagi mereka. Mereka juga merenungkan bagaimana mereka bertahan melalui masa-masa sulit: Piala Dunia 2022, Copa America 2024, dan Nations League 2025. Reyna memiliki jawaban untuk menjelaskan bagaimana mereka melakukannya: mereka peduli pada tim dan satu sama lain.

    "Saya pernah berada di beberapa tim yang tidak seperti ini," katanya. "Lebih banyak di level klub daripada yang lain, tapi di sini? Saya benar-benar serius: salah satu kekuatan kami adalah semua orang akur. Tidak ada perselisihan sama sekali dengan siapa pun. Semua orang benar-benar menikmati berada bersama semua orang di tim ini. Itulah yang saya sukai dari kembali ke tim ini.

    "Di lapangan, Anda bisa melihat bahwa kami benar-benar bermain untuk satu sama lain setiap kali berada di lapangan."

    Satu hal tentang Reyna adalah dia selalu tampil maksimal setiap kali turun ke lapangan dengan seragam USMNT. Ini bukan kebetulan, dan hal ini relevan menjelang musim panas ini.

  • Gio Reyna, USMNTGetty

    Sebuah bakat 'istimewa'

    Sepanjang sebagian besar tahun lalu, manajer Timnas AS Mauricio Pochettino pun sering dimintai pendapatnya mengenai Reyna. Pada Maret lalu, saat pertama kali benar-benar mengamati gelandang tersebut, ia mengatakan bahwa Reyna masih harus bekerja keras untuk mengejar ketertinggalan fisiknya dari rekan-rekan setimnya. Sejak saat itu, ia selalu berusaha semaksimal mungkin untuk mendukung gelandang berusia 23 tahun itu, yang secara rutin ia sebut sebagai "istimewa".

    Itulah sebabnya, meskipun Reyna hanya bermain selama 510 menit di liga musim ini bersama Gladbach, Pochettino memasukkannya ke dalam skuad Piala Dunia. Itulah sebabnya, meskipun kesulitan mendapatkan menit bermain yang konsisten selama sebagian besar siklus ini, Reyna tetap mampu mencetak gol dan memberikan assist selama jeda November. Itulah sebabnya ia masuk dalam starting XI melawan Senegal - dan mengapa ia berpotensi menjadi starter musim panas ini.

    Tidak ada jaminan dan tidak ada kepastian, tetapi ada sesuatu yang istimewa dari Reyna. Pochettino melihatnya.

    “Saya percaya pada semua orang, tapi saya benar-benar percaya padanya,” kata Pochettino. “Saya tidak mengatakan dia akan bermain, tapi dia bisa membantu. Dia bisa membantu karena dia pemain yang berbeda, talenta yang berbeda. Dan menurut saya, dalam skuad, Anda perlu memiliki pemain seperti dia.”

    Faktor yang memperumit semua itu adalah Reyna belum memiliki kesempatan untuk membantu dalam banyak pertandingan. Dia baru memulai 20 pertandingan liga sejak 2021. Selama periode itu, dia mencetak 12 gol dan empat assist. Namun, ketika dia mengenakan seragam USMNT, Reyna selalu tampil maksimal. Dalam 39 penampilan, dia mencetak sembilan gol dan enam assist, dan dari 16 kontribusi gol tersebut, setengahnya terjadi dalam pertandingan resmi.

    "Gio adalah pemain, menurut saya, yang bisa melihat hal-hal yang tidak banyak orang lain bisa lihat," kata penyerang USMNT Folarin Balogun, yang telah menerima beberapa assist dari Reyna sejak pindah ke USMNT pada 2023. "Saya sudah melihat itu, bahkan hanya di tahap awal latihan. Dia adalah pemain yang saya sukai berada di dekat saya. Saya rasa semua orang senang dia ada di sini."

    Lalu, bagaimana Reyna melakukannya? Apa kunci untuk kembali tampil maksimal setelah permainannya terhenti lebih lama dari yang dia inginkan?

    "Di dalam hati, saya benar-benar percaya pada kemampuan saya dan apa yang bisa saya lakukan setiap kali saya melangkah ke lapangan," katanya. "Tentu saja, itu tidak semudah ketika Anda tahu mungkin Anda hanya bermain 20 menit. Jadi, tentu saja, ritme dari satu pertandingan ke pertandingan lain itu penting, dan saya pikir itulah yang saya perhatikan untuk benar-benar mengambil langkah berikutnya dalam karier saya."

    Reyna telah banyak memikirkan langkah-langkah tersebut belakangan ini. Dia mengambil satu langkah musim panas lalu ketika pindah ke Gladbach untuk mencoba menghidupkan kembali kariernya. Dia mengambil langkah lain pada musim gugur untuk memanfaatkan peluangnya di timnas AS dengan mencetak gol melawan Paraguay dan memberikan assist melawan Uruguay. Dan dia mengambil beberapa langkah selama beberapa minggu terakhir ini saat dia bertanya-tanya apakah dia telah melakukan cukup banyak untuk mendapatkan kesempatan sekali seumur hidup.

  • FBL-WC-2026-US-SQUADAFP

    "Kami ingin melakukan sesuatu yang istimewa"

    Kini, dengan hanya tinggal beberapa hari menjelang dimulainya Piala Dunia, desas-desus semakin kencang, tetapi Reyna telah belajar untuk mengabaikannya selama bertahun-tahun. Sekali lagi, dia menjauhi media sosial. Apa yang dia dengar disaring terlebih dahulu oleh istrinya atau orang tuanya. Dia memahami bahwa diskusi dan perdebatan terus berlangsung; itu bagian dari dunia sepak bola. Para penulis berita memainkan peran mereka, begitu pula orang-orang seperti Reyna, yang menjadi sorotan utama.

    Beberapa minggu terakhir sangat menegangkan. Dia bersama istrinya di Connecticut pada hari pengumuman pemanggilan timnas AS. Setelah membeli smoothie, pasangan Reyna terlalu gugup untuk pulang. Jadi mereka menunggu dan menunggu hingga telepon itu datang. Ketika telepon itu datang, kegugupan berubah menjadi kegembiraan dan, dengan cepat, antisipasi.

    Meski begitu, mau diakui atau tidak, Reyna tahu bahwa ketika namanya diumumkan sebagai bagian dari skuad, tidak akan ada reaksi tunggal dan universal. Itu akan rumit karena, sekali lagi, semua ini cenderung rumit.

    "Ini semua jauh lebih dari sekadar melangkah ke lapangan dan bermain," katanya. "Tidak pernah sesederhana itu. Saya berharap begitu. Saya yakin semua pemain juga berharap segampang itu. Jelas, pertandingan ini sangat berarti bagi kita semua."

    Artinya bahkan lebih besar musim panas ini. Banyak pembicaraan tentang tekanan Piala Dunia ini, yang diselenggarakan di Amerika Serikat, tetapi beberapa anggota USMNT telah menyoroti bahwa Piala Dunia, secara alami, selalu disertai tekanan. Di mana pun dimainkan, ini adalah beban terbesar yang bisa ditanggung dalam sebuah pertandingan. Ya, ini di kandang sendiri dan, ya, itu berarti sesuatu, tetapi kegugupan dan kegembiraan hanya bisa mencapai batas tertentu.

    "Ini adalah musim panas Piala Dunia," kata Reyna. "Saya pikir tidak hanya saya, tapi Anda bisa merasakan energi seluruh tim naik ke level yang lebih tinggi. Saya pikir Anda melihat melawan Senegal bahwa kami tidak ingin menganggap remeh musim panas ini. Kami ingin melakukan sesuatu yang istimewa."

    Mungkin itu satu-satunya hal yang bisa disetujui semua orang. Musim panas ini bisa menjadi sesuatu yang istimewa, baik bagi individu maupun kolektif. Ini bisa mendorong segalanya ke depan, menandai momen ketika sepak bola benar-benar tiba di Amerika Serikat, dan mengubah hidup serta warisan selamanya.

    Mungkin ini adalah musim panas di mana Reyna merebut kembali hati penonton. Mungkin ini adalah musim panas yang dipenuhi gol, pengampunan, dan momen-momen cerah yang mengalahkan momen-momen gelap. Mungkin, akhirnya, dunia akan memiliki cerita baru untuk diceritakan tentang dirinya. Mungkin ini adalah musim panas di mana segalanya berubah.

    Reyna menginginkan itu. Dia ingin mencapai sesuatu untuk semua orang yang percaya padanya dan semua orang yang meragukannya dengan porsi yang sama. Lebih dari itu, dia ingin mencapai sesuatu yang bisa dia banggakan. Ini juga ceritanya, bagaimanapun.

    "Saya ingin melakukan ini untuk banyak orang," katanya, "Tapi saya ingin melakukannya untuk diri saya sendiri lebih dari siapa pun karena inilah yang selalu saya inginkan sepanjang hidup saya. Saya benar-benar ingin mengambil langkah berikutnya, dan saya benar-benar percaya saya bisa. Saya ingin tetap bugar. Saya melakukan banyak hal di luar lapangan untuk mencoba mempertahankannya sebaik mungkin.

    "Saya hanya benar-benar ingin memaksimalkan bakat yang saya miliki. Semoga Piala Dunia ini menjadi awal yang baik untuk itu."

    Sampai hal itu terjadi, Reyna akan menghadapi lebih banyak pertanyaan. Banyak di antaranya akan sama. Mungkin ada yang baru. Namun, pada akhirnya, saatnya untuk benar-benar fokus pada satu-satunya pertanyaan yang penting: apa yang akan dilakukan Reyna selanjutnya?

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