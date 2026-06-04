"Segalanya telah berubah" - Gio Reyna siap menorehkan babak baru saat bintang Timnas AS ini bertekad melupakan masa lalu di Piala Dunia 2026

ATLANTA -- Selama tiga setengah tahun terakhir, Gio Reyna tanpa sengaja mengembangkan semacam "kekuatan super": kemampuan untuk mengulang hal yang sama berulang kali, hanya dengan sedikit variasi. Setiap kali ia berhadapan dengan media, pembicaraannya selalu berupa variasi dari topik yang sama. Ini adalah situasi yang, sekeras apa pun usahanya, tak pernah benar-benar bisa ia hindari.
Akibatnya, kisah Reyna menjadi sesuatu yang berulang-ulang dalam beberapa tahun terakhir: Piala Dunia 2022, performa, kebugaran, cedera, sikap, persepsi, reputasi—semua dicampur aduk berulang kali. Namun, ada saatnya seseorang bosan menjawab pertanyaan yang sama tentang topik yang sama. Ada saatnya topik harus berubah, terutama jika orang yang menjadi pusatnya telah berubah.
Itulah mengapa Reyna begitu siap untuk membicarakan hal lain. Dia siap untuk melihat ke depan. Saat dia menuju Piala Dunia keduanya, dia hanya ingin membicarakan siapa dirinya sekarang, bukan siapa dirinya dulu. Lalu, apa sudut pandangnya? Nah, ini rumit sekaligus sederhana: kisah Reyna telah berkembang. Dia hanya menunggu dunia menyadarinya.
"Saya empat tahun lebih tua, dan itu perbedaan yang sangat besar," katanya kepada GOAL. "Ini bukan sekadar empat tahun, tapi dari usia 19 hingga 23, saya percaya, dalam kehidupan kebanyakan orang, itulah masa di mana banyak orang tumbuh dewasa. Saya telah berkembang dalam banyak hal sehingga sulit untuk menentukan satu hal saja, tetapi ya, sekarang saya sudah berada di sini, saya hanya menantikan momen ini.
“Sulit, saat Anda berada di tengah momen itu, untuk mundur sejenak dan memikirkannya, tapi tentu saja, segalanya telah berubah.”
Itulah mengapa, menjelang musim panas yang berpotensi mengubah hidup, mungkin tidak ada waktu yang lebih baik bagi Reyna untuk membalik halaman. Dia telah melangkah maju. Kini, mungkin, dia bisa membantu orang lain melakukan hal yang sama. Sebuah bab baru menanti dirinya, jika dia bisa menunjukkan betapa banyak yang telah berubah.
“Semua itu berasal dari kelompok pendukung yang baik di sekitarmu yang membuatmu terus maju setiap hari,” katanya. “Lalu, tentu saja, itu juga berasal dari dalam dirimu sendiri.”
Piala Dunia telah tiba, dan Reyna, yang kini berusia 23 tahun, tampak siap untuk itu, yang berarti saatnya kisah ini dimulai.