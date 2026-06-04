"Segalanya telah berubah" - Gio Reyna siap menorehkan babak baru saat bintang Timnas AS ini bertekad melupakan masa lalu di Piala Dunia 2026

Ada saatnya Reyna memutuskan untuk berhenti menggulir layar. Keputusan itu mudah diambil. Dia menghapus Instagram dari ponselnya dan memutuskan bahwa waktunya bisa dimanfaatkan dengan lebih baik untuk hal lain: berbincang dengan keluarga, duduk bersama anjingnya, menonton video PGA Tour bersama rekan-rekan setimnya di Tim Nasional Pria AS—apa saja, asalkan bukan sekadar menatap ponsel tanpa tujuan. Selama sesi-sesi menggulir itu, semakin sulit baginya untuk menghindari melihat apa yang sedang dibicarakan. Setiap kali namanya muncul, baik di berita utama maupun komentar media sosial, diskusi yang sama selalu muncul.

Reputasi Reyna telah dibahas dan dianalisis berkali-kali selama tiga setengah tahun terakhir. Itu adalah satu-satunya hal yang selalu ingin diketahui orang. Apakah dia seperti yang dikatakan media sosial? Apakah semuanya terjadi seperti yang kita baca? Apakah dia bugar? Apakah dia percaya diri? Apakah orang-orang menyukainya? Apakah dia peduli? Apakah dia merasa masih harus membuktikan sesuatu? Apakah semua yang orang asumsikan tentangnya benar-benar benar?

Beberapa di antaranya benar, dia bisa akui. Seperti semua cerita, kisah-kisah tentang Reyna telah berubah di luar kendali selama bertahun-tahun, berputar-putar dengan cara yang tak pernah dia bayangkan. Mereka memang dimulai dari suatu tempat, dan awal-awal itu layak diakui. Bagian lainnya? Layak untuk ditertawakan.

"Saya merasa banyak desas-desus di sekitar saya cenderung mengatakan bahwa saya sedikit pemarah dan, mungkin, memiliki masalah sikap," kata Reyna seolah-olah dia sedang mempersiapkan diri untuk membantahnya dengan cepat.

Tidak sepenuhnya. Dia tersenyum sambil melanjutkan: "Saya pikir jika Anda bertanya kepada banyak pemain di tim ini, ada saat-saat di lapangan di mana saya bisa menjadi pemarah, tentu saja."

Bukan temperamental dalam arti tradisional, perlu dicatat. Istilah itu sering digunakan secara negatif, dan sudah sering digunakan seperti itu. Reyna, seperti yang dia katakan berkali-kali sebelumnya, melampaui batas selama satu minggu tertentu di Qatar. Kini, dia mengambil waktu sejenak untuk mencoba merebut kembali makna itu. "Temperamental" hilang, digantikan oleh "bersemangat." Perubahan kecil, tapi signifikan.

"Saya merasa sebagian dari itu adalah hal yang dibutuhkan untuk sukses di olahraga ini," katanya tentang ego dan passion-nya, yang sekali lagi menjadi pusat perdebatan sepanjang hidup dewasa-nya. "Kamu butuh dorongan diri, hasrat, dan api itu. Kamu harus terus maju. Di luar lapangan? Saya merasa sangat tenang dan rasional, ya."

Bagian dari menjadi rasional adalah menerima kenyataan. Reyna tahu kenyataannya. Dia tahu masih banyak orang di luar sana yang ingin mengungkit Piala Dunia 2022 sebagai beban baginya. Beberapa orang akan menilai segala yang dia lakukan berdasarkan cara dia menghadapi hari-hari terburuk dalam karier profesionalnya. Bahkan saat hidupnya berkembang, momen itu akan tetap menjadi bab, yang tak bisa dihapus.

Namun, hal itu bisa dilupakan. Mungkin bahkan terlupakan, jika semuanya berjalan lancar. Kenyataannya, reputasi sulit untuk dihilangkan. Reyna menyadari hal ini.

"Saya merasa saya pasti jauh lebih sedikit menjadi masalah bagi tim daripada yang mungkin orang pikirkan di masa lalu," katanya sambil tertawa. "Saya rasa itu mungkin berasal dari cerita itu lebih dari apa pun, tapi saya pikir saya adalah pemain tim. Saya menikmati berada bersama kelompok pria ini. Saya mungkin lebih sedikit menjadi masalah bagi pelatih daripada yang orang pikirkan.

"Orang-orang mengira saya hanya datang setiap hari dan semua orang menatap, tapi tidak, saya cukup normal. Saya hanya ingin melakukan yang terbaik dan membantu tim saya."

Satu hal yang telah Reyna tekankan berulang kali adalah bahwa tim ini, USMNT, berarti segalanya baginya. Dia dibesarkan untuk mencintai tim ini, dan cintanya tidak pernah pudar. Namun, baginya, ini bukan sekadar program, status, atau tim sepak bola; ini lebih dalam dari itu.