Dalam rangka ulang tahunnya yang ke-65, pemain dengan rekor penampilan terbanyak untuk tim nasional Jerman ini, dalam sebuah wawancara dengan surat kabar Bild, antara lain mengenang kariernya yang gemilang. Ketika ditanya apakah ada hal yang ingin ia lakukan secara berbeda, mantan pesepakbola kelas dunia ini teringat akan tawaran dari Real Madrid.
"Segalanya sudah jelas antara saya dan Real": Pimpinan klub menggagalkan kepindahan legenda Bayern, Lothar Matthäus, ke Madrid
Awalnya Matthäus membantahnya. Menurutnya, "sama sekali tidak ada" yang kurang. "Bahkan gelar Liga Champions pun tidak, meskipun saya dua kali hampir meraihnya bersama Bayern. Kedua kali itu, kami memimpin 1-0 pada babak pertama di final, tapi akhirnya kalah 1-2 (pada 1987 melawan FC Porto dan 1999 melawan Manchester United; Catatan Redaksi)."
Namun kemudian ia teringat: "Ya, ada satu hal. Saya sebenarnya ingin pindah ke Real Madrid pada tahun 1991! Itu akan menjadi puncaknya! Segalanya sudah jelas antara saya dan Real. Namun Presiden Inter Milan (Ernesto) Pellegrini tidak mengizinkan saya pergi."
Matthäus menandatangani sebuah pernyataan — dan kembali ke FC Bayern
Pada saat itu, Matthäus sedang berada di puncak kariernya. Setelah meraih gelar juara Piala Dunia bersama tim nasional Jerman pada tahun 1990, ia baru saja memenangkan Piala UEFA bersama Inter dan terpilih sebagai Pemain Terbaik Dunia FIFA yang pertama. Setelah penolakan dari Pellegrini, ia bahkan memperpanjang kontraknya di Milan selama dua tahun lagi. Namun, keinginan untuk pindah klub berikutnya tidak lama kemudian muncul.
Hampir setahun setelah kepindahannya ke Real Madrid gagal, ia telah mencapai kesepakatan dengan Juventus Turin, sebelum ia mengalami robekan ligamen cruciatum pada April 1992 dan juga melewatkan Kejuaraan Eropa musim panas itu (Jerman kalah di final melawan Denmark). Meskipun Matthäus bekerja keras di pegunungan untuk comeback-nya, Juve akhirnya mundur. Sebaliknya, FC Bayern München mengambil alih dengan nilai transfer sebesar 4,2 juta D-Mark pada saat itu. Transfer tersebut didahului oleh pernyataan tertulis dari gelandang tersebut atas desakan Pellegrini, yang menyatakan bahwa ia tidak boleh bermain untuk klub Italia lainnya.
Lima bulan setelah cedera ligamennya, pada September 1992, Matthäus kembali tampil untuk Bayern. Empat gelar liga, dua gelar piala, dan satu gelar Piala UEFA lainnya menyusul. Selama masa pertamanya di Munich dari 1984 hingga 1998, ia telah dua kali memenangkan gelar juara liga dan sekali Piala DFB. Setelah pergantian milenium, Matthäus bergabung dengan MetroStars di MLS sebagai penutup kariernya, sebelum akhirnya pensiun pada Januari 2001.
Matthäus menilai FC Bayern sedikit lebih diunggulkan saat menghadapi Real Madrid
Oleh karena itu, pakar TV tersebut saat ini tidak memiliki ikatan emosional dengan Real. Namun, ia mengaku kepadasurat kabar Bild bahwa hal itu tidaklah mudah baginya ketika Bayern berhadapan dengan Inter. Dalam laga perempat final Liga Champions yang akan datang, Matthäus melihat juara Bundesliga itu sedikit lebih diunggulkan.
"Saya telah menyaksikan Real dua kali melawan City. Mereka bermain lebih kuat daripada saat fase liga. Lebih disiplin, kurang egois, dan mereka bertahan dengan baik," kata Matthäus sambil menekankan: "Namun, saya tetap percaya bahwa Bayern, dengan performa dalam beberapa pekan terakhir, lebih kompak dan lebih unggul daripada Real Madrid. Saya akan mengatakan, Bayern adalah favorit dengan perbandingan 60:40."
Lothar Matthäus: Data performa dan statistik di FC Bayern München
Permainan 410 Gol 100 Assist 51