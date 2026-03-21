"Segalanya sudah jelas antara saya dan Real": Pimpinan klub menggagalkan kepindahan legenda Bayern, Lothar Matthäus, ke Madrid

Pada saat itu, Matthäus sedang berada di puncak kariernya. Setelah meraih gelar juara Piala Dunia bersama tim nasional Jerman pada tahun 1990, ia baru saja memenangkan Piala UEFA bersama Inter dan terpilih sebagai Pemain Terbaik Dunia FIFA yang pertama. Setelah penolakan dari Pellegrini, ia bahkan memperpanjang kontraknya di Milan selama dua tahun lagi. Namun, keinginan untuk pindah klub berikutnya tidak lama kemudian muncul.

Hampir setahun setelah kepindahannya ke Real Madrid gagal, ia telah mencapai kesepakatan dengan Juventus Turin, sebelum ia mengalami robekan ligamen cruciatum pada April 1992 dan juga melewatkan Kejuaraan Eropa musim panas itu (Jerman kalah di final melawan Denmark). Meskipun Matthäus bekerja keras di pegunungan untuk comeback-nya, Juve akhirnya mundur. Sebaliknya, FC Bayern München mengambil alih dengan nilai transfer sebesar 4,2 juta D-Mark pada saat itu. Transfer tersebut didahului oleh pernyataan tertulis dari gelandang tersebut atas desakan Pellegrini, yang menyatakan bahwa ia tidak boleh bermain untuk klub Italia lainnya.

Lima bulan setelah cedera ligamennya, pada September 1992, Matthäus kembali tampil untuk Bayern. Empat gelar liga, dua gelar piala, dan satu gelar Piala UEFA lainnya menyusul. Selama masa pertamanya di Munich dari 1984 hingga 1998, ia telah dua kali memenangkan gelar juara liga dan sekali Piala DFB. Setelah pergantian milenium, Matthäus bergabung dengan MetroStars di MLS sebagai penutup kariernya, sebelum akhirnya pensiun pada Januari 2001.