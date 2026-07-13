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'Segalanya jadi lebih sulit' - Pedro Porro buka-bukaan soal hubungannya dengan Lamine Yamal setelah memastikan tempatnya sebagai pemain inti Spanyol di Piala Dunia 2026
Membangun kepercayaan dengan Yamal
Sinergi antara Porro dan Yamal telah menjadi senjata utama bagi La Roja menjelang pertandingan semifinal yang penuh tekanan melawan Prancis. Saat berbicara tentang bagaimana kerja sama itu terbentuk, sang bek mengakui bahwa ia membutuhkan waktu untuk beradaptasi dengan gaya permainan sang remaja. Porro menjelaskan bahwa hubungan tersebut terbangun melalui kepercayaan dan pengalaman bersama di lapangan, bukan karena chemistry yang langsung terjalin.
Menyikapi kemitraan yang semakin erat ini, ia mengatakan kepada Mundo Deportivo: “Ini lebih soal kepercayaan. Semakin banyak pertandingan, semakin banyak waktu bermain bersamanya, kamu akan terbiasa. Wajar jika beberapa pertandingan pertama terasa lebih sulit karena saya juga bermain di Inggris, saya tidak bermain bersamanya. Semuanya memang sedikit lebih sulit, tetapi ini juga soal memahami apa yang dia butuhkan di setiap pertandingan. Pada pertandingan terakhir melawan Belgia, kami lebih fokus pada pertahanan karena [Jeremy] Doku turut bermain. Di babak pertama, kami berhasil menciptakan kombinasi yang berujung pada gol pertama kami. Ini lebih berkaitan dengan bagaimana jalannya pertandingan, apa yang dia butuhkan, dan apa yang dibutuhkan tim.”
- Getty Images Sport
Komunikasi di dalam dan di luar lapangan
Di balik layar, keduanya terus-menerus bertukar informasi untuk menyempurnakan posisi mereka. Porro mengungkapkan bahwa pemahaman mereka tidak hanya terbatas pada apa yang terjadi saat peluit dibunyikan, melainkan merupakan hasil dari dialog yang terus-menerus sepanjang hari pertandingan untuk memastikan mereka tetap selaras saat menghadapi lawan-lawan elit.
"Kami bahkan saling berbicara sebelum pertandingan. Dan juga selama pertandingan berlangsung. Orang-orang saling memahami melalui percakapan, seperti yang selalu saya katakan. Saya sangat akrab dengannya, kami memiliki hubungan yang sangat baik. Hubungan ini terus membaik, yang penting bagi dia, bagi tim, dan bagi saya. Saya sangat senang dengan hal itu," ungkap bintang Spurs tersebut.
Dia melanjutkan: “Kamu ingin saya membocorkan rahasianya… (tertawa) Tidak ada. Hanya aspek-aspek permainan, apa yang dia butuhkan tergantung pada apa yang dilakukan lawan. Saya tidak akan mengatakan apa-apa, tapi itulah yang kami butuhkan selama pertandingan.”
Menghadapi serangan gencar Prancis
Spanyol akan menghadapi ujian terberatnya sejauh ini di babak semifinal melawan tim Prancis yang dipenuhi bintang. Dengan Kylian Mbappé memimpin barisan depan yang juga diperkuat Ousmane Dembélé dan Michael Olise, Porro menyadari tantangan yang menanti.
Ia berkata: "Mungkin ini adalah salah satu lini serang terbaik di Piala Dunia. Kita harus tetap 200% fokus sepanjang pertandingan, karena detail-detail kecil akan menjadi penentu, terutama saat menghadapi pemain-pemain sekelas mereka. Ada juga dukungan dari rekan setim. Ini adalah akumulasi berbagai hal yang akan kami persiapkan dengan matang untuk hari Selasa. Seperti yang sudah saya katakan, ini akan menjadi pertandingan yang sangat menarik. Bagi saya, Mbappé adalah salah satu pemain terbaik di dunia. Dia adalah pemain yang mampu membuat perbedaan. Dia juga tampil sangat baik di Piala Dunia ini dan kami berharap bisa menghentikannya pada hari Selasa."
- Getty Images Sport
'Ini akan menjadi pertandingan yang indah'
Meskipun menghormati Prancis, Porro menegaskan bahwa Spanyol tidak punya alasan untuk merasa terintimidasi. Ia yakin timnya harus tetap fokus pada permainan mereka sendiri untuk mencegah Prancis mencapai performa puncaknya.
Ia menambahkan: "Kita harus fokus pada diri kita sendiri. Pada akhirnya, kita juga merupakan salah satu tim nasional terbaik. Kami belum terkalahkan dalam 36 pertandingan. Ini soal fokus pada diri kita sendiri, melakukan segala sesuatunya dengan baik, dan berusaha memastikan mereka tidak bisa menampilkan permainan terbaik mereka. Semuanya tergantung pada kita. Setiap pertandingan adalah dunia tersendiri. Memang benar kami memenangkan dua pertandingan terakhir melawan mereka, tetapi setiap pertandingan adalah dunia tersendiri. Kami sudah tahu mereka memiliki pemain-pemain hebat. Kami harus melakukan segalanya dengan sempurna. Ini akan menjadi pertandingan yang sulit dan indah."
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