Sinergi antara Porro dan Yamal telah menjadi senjata utama bagi La Roja menjelang pertandingan semifinal yang penuh tekanan melawan Prancis. Saat berbicara tentang bagaimana kerja sama itu terbentuk, sang bek mengakui bahwa ia membutuhkan waktu untuk beradaptasi dengan gaya permainan sang remaja. Porro menjelaskan bahwa hubungan tersebut terbangun melalui kepercayaan dan pengalaman bersama di lapangan, bukan karena chemistry yang langsung terjalin.

Menyikapi kemitraan yang semakin erat ini, ia mengatakan kepada Mundo Deportivo: “Ini lebih soal kepercayaan. Semakin banyak pertandingan, semakin banyak waktu bermain bersamanya, kamu akan terbiasa. Wajar jika beberapa pertandingan pertama terasa lebih sulit karena saya juga bermain di Inggris, saya tidak bermain bersamanya. Semuanya memang sedikit lebih sulit, tetapi ini juga soal memahami apa yang dia butuhkan di setiap pertandingan. Pada pertandingan terakhir melawan Belgia, kami lebih fokus pada pertahanan karena [Jeremy] Doku turut bermain. Di babak pertama, kami berhasil menciptakan kombinasi yang berujung pada gol pertama kami. Ini lebih berkaitan dengan bagaimana jalannya pertandingan, apa yang dia butuhkan, dan apa yang dibutuhkan tim.”