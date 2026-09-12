Barcelona menatap laga La Liga hari Minggu melawan Levante dengan catatan sempurna yang telah menarik perhatian para penggemar sepakbola di seluruh dunia. Di bawah arahan Flick, Barcelona menjelma menjadi kekuatan yang tak terbendung, memenangi semua lima pertandingan pembuka mereka di semua kompetisi. Dominasi statistik mereka juga sama mengesankannya, dengan tim itu mencetak 22 gol yang luar biasa sembari hanya kebobolan tiga gol. Namun, Flick sangat menyadari bahwa euforia yang mengelilingi performa klub saat ini bisa memicu kelengahan berbahaya jika para pemain mulai percaya pada gegap gempita tentang mereka sendiri sebelum tugas itu tuntas.

Flick cepat meredam antusiasme itu dengan suntikan realisme, mengingatkan skuadnya betapa cepat keadaan bisa berubah dalam sepakbola level elite. "Kami tahu dalam sepakbola segalanya bisa berubah sangat cepat. Saya suka kami menikmati situasi ini (saat ini). Jika kami mengubah sesuatu dari sikap ini, kami akan menuju arah yang salah dan ini yang tidak kami inginkan," kata Flick.