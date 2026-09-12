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'Segalanya bisa berubah sangat cepat' - Hansi Flick keluarkan peringatan keras kepada Barcelona yang sedang melesat jelang bentrok melawan Levante
Menjaga intensitas dalam menghadapi kesempurnaan
Barcelona menatap laga La Liga hari Minggu melawan Levante dengan catatan sempurna yang telah menarik perhatian para penggemar sepakbola di seluruh dunia. Di bawah arahan Flick, Barcelona menjelma menjadi kekuatan yang tak terbendung, memenangi semua lima pertandingan pembuka mereka di semua kompetisi. Dominasi statistik mereka juga sama mengesankannya, dengan tim itu mencetak 22 gol yang luar biasa sembari hanya kebobolan tiga gol. Namun, Flick sangat menyadari bahwa euforia yang mengelilingi performa klub saat ini bisa memicu kelengahan berbahaya jika para pemain mulai percaya pada gegap gempita tentang mereka sendiri sebelum tugas itu tuntas.
Flick cepat meredam antusiasme itu dengan suntikan realisme, mengingatkan skuadnya betapa cepat keadaan bisa berubah dalam sepakbola level elite. "Kami tahu dalam sepakbola segalanya bisa berubah sangat cepat. Saya suka kami menikmati situasi ini (saat ini). Jika kami mengubah sesuatu dari sikap ini, kami akan menuju arah yang salah dan ini yang tidak kami inginkan," kata Flick.
- AFP
Performa gemilang dari bintang-bintang lini serang
Katalis dari start eksplosif Barcelona tidak diragukan lagi adalah lini depan mereka, dengan Lamine Yamal dan Raphinha tampil di puncak performa. Duo ini memainkan peran penting dalam membongkar pertahanan lawan, dengan kontribusi besar terhadap pesta lima gol yang dicatatkan melawan Feyenoord di Liga Champions, serta penampilan dominan kontra Valencia, Rayo Vallecano, dan Elche. Yamal, khususnya, terus melanjutkan peningkatannya yang melesat, dengan membuktikan diri sebagai jantung kreativitas tim yang kini terlihat jauh lebih klinis dibandingkan musim-musim sebelumnya.
Namun, Flick percaya bahwa kecemerlangan individu harus ditopang oleh etos kerja kolektif yang tetap konsisten setiap pekan. "Kami sangat senang bisa bermain di level ini, tetapi kami tahu bahwa kami harus menunjukkannya di setiap pertandingan," kata Flick. "Kami tahu kami memiliki kualitas yang luar biasa, tetapi... kami (juga) memiliki hal-hal yang kami lakukan yang penting bagi kami, ketika kami menjaga intensitas tetap tinggi, kami fokus, dan kami aktif."
Impian di Eropa dan dominasi domestik
Meski fokus saat ini tertuju pada upaya mengamankan tiga poin melawan Levante, ambisi klub yang lebih besar tak pernah jauh dari permukaan. Barcelona belum lagi merasakan kejayaan Liga Champions sejak 2015, dan hasrat untuk kembali ke puncak sepakbola Eropa sangat terasa di ruang ganti maupun ruang rapat.
Flick mengakui bahwa trofi antarklub Eropa itu tetap menjadi hadiah utama bagi para fans, tetapi ia juga menekankan bahwa kesuksesan domestik adalah prioritas yang tak bisa ditawar bagi petinggi klub. "Saya berbicara dengan para fans, dengan orang-orang di Barcelona, tahun ini kami harus memenangi Liga Champions dan tentu saja ini adalah mimpi bagi kami, ini adalah tujuan kami untuk memenangi ini," tambah Flick.
- (C)Getty images
Dukungan presiden untuk treble bersejarah
Di luar Liga Champions, ada hal penting terkait mempertahankan cengkeraman atas kasta tertinggi sepakbola Spanyol. Barcelona memiliki peluang untuk mengamankan gelar La Liga ketiga secara beruntun, sebuah pencapaian yang akan semakin menegaskan era supremasi domestik mereka atas rival, Real Madrid. Flick mengungkapkan bahwa presiden klub Joan Laporta sangat vokal soal pentingnya liga, dengan memandang potensi "tiga kali beruntun" sebagai tonggak vital bagi proyek ini.
Sinergi antara staf pelatih dan jajaran petinggi klub tampaknya sedang berada di level tertinggi saat mereka melewati periode kalender yang padat ini. "Presiden juga mengatakan bahwa La Liga juga penting, dan untuk memenangi La Liga tiga kali secara beruntun, itu akan luar biasa," kata Flick.
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