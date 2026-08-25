Getty Images Sport
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'Segala yang saya inginkan' - Morgan Rogers menikmati debut mencetak gol saat Chelsea menyingkirkan Fulham dalam thriller lima gol
Awal impian bagi rekrutan baru
Setelah kepindahannya yang menyita perhatian ke Stamford Bridge dari Aston Villa pada awal bursa transfer, Rogers tentu sudah sangat ingin langsung tampil impresif di bawah sorotan lampu di London Barat. Pemilik nomor punggung 17 yang baru itu ditugaskan untuk mengembalikan keunggulan Chelsea di Craven Cottage setelah laga dibuka dengan tempo yang sangat cepat. Chelsea unggul lebih dulu lewat Joao Pedro saat pertandingan baru berjalan 32 detik, tetapi keunggulan itu sirna ketika Joshua King menyamakan kedudukan. Rogers kemudian maju untuk mencetak gol, memastikan tim asuhan Xabi Alonso memasuki jeda dengan momentum.
Merefleksikan penampilan pertamanya, sang penyerang tidak bisa menyembunyikan kegembiraannya usai memberi dampak instan untuk klub barunya. "Ini pertandingan yang hebat untuk dimainkan. Tentu saja bisa mencetak gol dan membantu tim menang, itulah semua yang saya inginkan dari sebuah debut," kata Rogers. "Saya pikir kualitas permainan kami luar biasa dan saya sangat menikmati berada di lapangan. Fulham adalah tempat yang sulit untuk didatangi, dan mereka bermain sangat baik, tetapi kami punya semangat juang, ketangguhan, dan saya pikir kami adalah tim yang lebih baik malam ini. Menurut saya, kami pantas menang dan saya sangat senang dengan jalannya pertandingan."
- Getty Images Sport
Fleksibilitas taktis dan chemistry
Bermain dalam peran nomor sepuluh yang cair bersama sahabat dekatnya, Cole Palmer, Rogers tampak sangat menyatu dalam skema taktik Alonso. Keduanya terhubung dengan efektif sepanjang pertandingan, dengan Palmer menambah gol ketiga sesaat setelah jeda untuk membuat Chelsea memegang kendali. Meski Gonzalo Garcia menipiskan ketertinggalan Fulham sehingga laga ditutup dengan tensi tinggi, Chelsea bertahan dengan kokoh untuk mengamankan tiga poin. Rogers merasa timnya menunjukkan karakter yang dibutuhkan untuk mengatasi lawan yang keras kepala di kandangnya sendiri.
"Saya pikir kualitas permainan kami luar biasa dan saya sangat menikmatinya di lapangan. Fulham adalah tempat yang sulit untuk didatangi, dan mereka bermain sangat baik, tetapi kami punya semangat juang, kegigihan, dan saya pikir kami adalah tim yang lebih baik malam ini," jelas Rogers.
Mengelola kebugaran setelah musim panas yang sibuk
Terlepas dari ketajamannya dalam mencetak gol, Rogers ditarik keluar pada 10 menit terakhir pertandingan saat kelelahan mulai terasa. Penyerang itu tiba di Chelsea lebih belakangan daripada beberapa rekan setim barunya karena keterlibatannya di Piala Dunia, dan ia mengakui bahwa dirinya masih berusaha kembali ke kondisi fisik terbaik.
"Saya tidak merasa setajam itu menjelang akhir, saya sedikit lelah dan itulah mengapa saya keluar untuk 10 menit terakhir," aku Morgan. "Saya merasa sangat baik di pramusim, tetapi saya tidak punya banyak waktu istirahat karena Piala Dunia, jadi saya ingin menjaga diri saya tetap bugar. Datang ke tim baru, Anda tidak ingin datang dalam kondisi lamban dan tertinggal dari tempo permainan, jadi saya berusaha menjaga diri saya dalam kondisi sebaik mungkin dan saya mencoba menyesuaikan diri secepat yang saya bisa."
- Getty Images Sport
Masih ada lagi yang akan datang dari bintang Inggris itu
Meski debut itu tak diragukan lagi berjalan sukses, Rogers percaya dirinya baru mulai menunjukkan sedikit dari apa yang bisa ia berikan untuk Chelsea. Dengan jadwal pertandingan di Premier League yang datang beruntun, fokus kini beralih untuk menjaga momentum ini dan menemukan level permainan yang lebih tinggi. Pemain 24 tahun itu yakin bahwa seiring dirinya semakin beradaptasi dengan lingkungan barunya, baik kontribusi individunya maupun kekompakan tim akan terus membaik di bawah arahan Alonso.
"Saya masih merasa ada level lain yang bisa saya capai, dan saya harus berusaha menemukannya secepat mungkin karena pertandingan datang beruntun. Tapi seperti yang saya katakan, saya merasa baik di lapangan dan saya menikmatinya," pungkas Rogers.
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