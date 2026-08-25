Setelah kepindahannya yang menyita perhatian ke Stamford Bridge dari Aston Villa pada awal bursa transfer, Rogers tentu sudah sangat ingin langsung tampil impresif di bawah sorotan lampu di London Barat. Pemilik nomor punggung 17 yang baru itu ditugaskan untuk mengembalikan keunggulan Chelsea di Craven Cottage setelah laga dibuka dengan tempo yang sangat cepat. Chelsea unggul lebih dulu lewat Joao Pedro saat pertandingan baru berjalan 32 detik, tetapi keunggulan itu sirna ketika Joshua King menyamakan kedudukan. Rogers kemudian maju untuk mencetak gol, memastikan tim asuhan Xabi Alonso memasuki jeda dengan momentum.

Merefleksikan penampilan pertamanya, sang penyerang tidak bisa menyembunyikan kegembiraannya usai memberi dampak instan untuk klub barunya. "Ini pertandingan yang hebat untuk dimainkan. Tentu saja bisa mencetak gol dan membantu tim menang, itulah semua yang saya inginkan dari sebuah debut," kata Rogers. "Saya pikir kualitas permainan kami luar biasa dan saya sangat menikmati berada di lapangan. Fulham adalah tempat yang sulit untuk didatangi, dan mereka bermain sangat baik, tetapi kami punya semangat juang, ketangguhan, dan saya pikir kami adalah tim yang lebih baik malam ini. Menurut saya, kami pantas menang dan saya sangat senang dengan jalannya pertandingan."