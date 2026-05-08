"Segala hal yang positif dalam sepak bola" - Pelatih Bayern Munich Vincent Kompany memuji rival asal Jerman itu setelah lolos ke final Liga Europa yang bersejarah

Freiburg memastikan tempat mereka di final kompetisi Eropa untuk pertama kalinya pada Kamis malam berkat kemenangan meyakinkan 3-1 atas Sporting Braga dalam leg kedua semifinal. Hasil ini menandai pertarungan yang sangat dinanti melawan klub Liga Premier Inggris, Aston Villa, di Istanbul pada 20 Mei, saat klub Jerman tersebut berupaya meraih trofi Eropa besar pertamanya.

Meskipun Bayern Munich gagal mencapai final Liga Champions setelah kekalahan mereka di semifinal melawan Paris Saint-Germain awal pekan ini, Kompany dengan cepat mengalihkan fokus ke prestasi rival domestik mereka. "Sungguh luar biasa apa yang dilakukan Freiburg. Apa yang dilakukan Freiburg adalah contoh yang sangat baik bagi banyak klub," kata pemain Belgia berusia 40 tahun itu kepada wartawan, jelas terharu oleh kisah underdog yang sedang berlangsung di Hutan Hitam.