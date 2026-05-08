AFP
"Segala hal yang positif dalam sepak bola" - Pelatih Bayern Munich Vincent Kompany memuji rival asal Jerman itu setelah lolos ke final Liga Europa yang bersejarah
Freiburg lolos ke final Eropa pertamanya
Freiburg memastikan tempat mereka di final kompetisi Eropa untuk pertama kalinya pada Kamis malam berkat kemenangan meyakinkan 3-1 atas Sporting Braga dalam leg kedua semifinal. Hasil ini menandai pertarungan yang sangat dinanti melawan klub Liga Premier Inggris, Aston Villa, di Istanbul pada 20 Mei, saat klub Jerman tersebut berupaya meraih trofi Eropa besar pertamanya.
Meskipun Bayern Munich gagal mencapai final Liga Champions setelah kekalahan mereka di semifinal melawan Paris Saint-Germain awal pekan ini, Kompany dengan cepat mengalihkan fokus ke prestasi rival domestik mereka. "Sungguh luar biasa apa yang dilakukan Freiburg. Apa yang dilakukan Freiburg adalah contoh yang sangat baik bagi banyak klub," kata pemain Belgia berusia 40 tahun itu kepada wartawan, jelas terharu oleh kisah underdog yang sedang berlangsung di Hutan Hitam.
Pujian Kompany melampaui sekadar sportivitas, karena ia menyoroti alasan struktural dan budaya di balik kebangkitan Freiburg. Mantan kapten Manchester City itu menyoroti pertumbuhan organik klub dan perencanaan jangka panjang sebagai pendorong utama kesuksesan mereka di panggung terbesar Liga Europa.
Manajer Bayern itu sangat antusias dalam mengevaluasi identitas klub tersebut, dengan menyatakan: "Bagaimana Anda menggambarkan apa yang dilakukan Freiburg musim ini? Saya yakin itu adalah segala hal yang positif dalam sepak bola. Klub kecil yang membangun dirinya sendiri dengan sumber dayanya sendiri. Ada filosofi, ada visi."
Kredit untuk Julian Schuster
Julian Schuster, pelatih berusia 41 tahun yang mengambil alih kepelatihan pada tahun 2024 dan menggantikan posisi legendaris Christian Streich, memegang peranan penting dalam perjalanan bersejarah ini. Kompany menegaskan bahwa meskipun Schuster melakukan pekerjaan yang luar biasa, kesuksesan ini merupakan hasil kerja seluruh jajaran manajemen klub yang telah mempertahankan arah yang konsisten selama beberapa musim.
"Julian layak mendapatkan banyak penghargaan atas kerja kerasnya. Namun, ini bukan hanya hasil kerjanya saja. Ini juga merupakan hasil kerja pendahulunya [Streich] dan orang-orang yang telah mengambil keputusan untuk para pemain ini," jelas Kompany. "Saya telah beberapa kali mengatakan bahwa para pemain Freiburg memiliki masa depan yang cerah. Dan Anda dapat melihatnya di panggung ini."
Harapan akan kejayaan Jerman di Istanbul
Dampak dari kemenangan Freiburg di Turki akan sangat berarti bagi Bundesliga, yang kemungkinan besar akan memastikan adanya satu wakil Jerman lagi di Liga Champions musim depan. Kompany menegaskan bahwa dirinya, dan sebagian besar penggemar sepak bola Jerman, akan mendukung penuh pasukan Schuster saat mereka menghadapi tim Villa asuhan Unai Emery.
Menjelang final di Istanbul, Kompany menegaskan dukungannya sebagai pendukung koefisien sepak bola Jerman. "Kami berharap sepak bola Jerman juga bisa meraih trofi ini," tambahnya, mengakui bahwa kemenangan akan membuat Freiburg bergabung dengan tim Bayern-nya di kompetisi elit Eropa musim depan.