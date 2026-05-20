"Seekor singa tak bisa diam di satu tempat" - Endrick mengucapkan selamat tinggal yang penuh emosi kepada para penggemar Lyon, sementara bintang Real Madrid itu menyebut masa pinjamannya yang sukses "akan jadi film yang hebat"
Endrick menulis pesan yang menyentuh hati untuk para penggemar OL
Endrick secara resmi mengumumkan keputusannya untuk hengkang dari Lyon setelah masa peminjamannya selama enam bulan dari Real Madrid berakhir. Pemain berusia 19 tahun ini membagikan video yang mengharukan di media sosial, merefleksikan pertumbuhannya di Prancis setelah masa-masa sulit di Spanyol di mana ia berjuang untuk mendapatkan menit bermain secara reguler. Perpisahannya ini terjadi setelah ia mendapat tepuk tangan meriah dari penonton di Stadion Groupama selama pertandingan terakhir Lyon melawan Lens, sebuah tanda jelas dari ikatan yang ia bangun dengan para penggemar dalam waktu yang sangat singkat.
Dalam pidato emosionalnya, Endrick menggunakan metafora maskot klubnya saat ini untuk menggambarkan perjalanannya. "Di Brasil, ketika seseorang sedang mengalami masa sulit, sering dikatakan bahwa mereka harus 'membunuh seekor singa setiap hari'. Selama beberapa bulan, saya mengalami situasi yang seharusnya tidak pernah dihadapi oleh atlet mana pun, tetapi saya memutuskan bahwa saya tidak akan membunuh seekor singa pun. Saya memutuskan untuk menjadi singa itu sendiri. Dan di sinilah saya menemukan apa yang saya butuhkan untuk mendapatkan kembali kekuatan saya. Untuk mengikuti insting saya. Untuk menyerang seperti singa. Untuk membela keluarga saya, yang mendukung saya, dan mereka yang menyambut saya dengan sangat hangat," kata sang penyerang mengawali pidatonya.
Kesuksesan di Prancis memicu tuduhan terkait 'film'
Keputusan peminjaman tersebut terbukti menjadi langkah jitu bagi semua pihak yang terlibat. Endrick berhasil mencetak delapan gol dan delapan assist hanya dalam 21 penampilan, sebuah kontribusi yang membantu menstabilkan musim Lyon dan memastikan finis di peringkat keempat Ligue 1. Pemain tersebut mengakui bahwa pengalaman itu begitu transformatif hingga layak diangkat ke layar lebar, sambil mencatat betapa ia menikmati waktunya jauh dari tekanan di Madrid.
Endrick melanjutkan: "Bulan-bulan penuh kecemasan telah berganti menjadi bulan-bulan penuh kegembiraan, kemenangan, tetapi juga pembelajaran. Saya telah mendapatkan teman-teman baru. Saya semakin dekat dengan orang-orang yang sudah saya kenal, dan saya menyadari bahwa tempat kita adalah di mana pun kita berada, bersama orang-orang yang kita cintai, dan bersama orang-orang yang mencintai kita. Itulah mengapa waktu yang saya habiskan bersama mereka dan bersama Anda ini pasti akan menjadi film yang hebat."
Seekor singa yang sedang dalam perjalanan kembali ke Madrid
Meskipun ia jelas-jelas sangat menyayangi Lyon, kenyataan kontrak mengharuskan pemain Brasil ini kembali ke klub induknya, di mana ia diperkirakan akan sering diturunkan pada musim depan. Berbagai laporan menyebutkan bahwa ia akan bermain di bawah asuhan Jose Mourinho, yang dipastikan akan kembali secara sensasional ke bangku cadangan Real Madrid. Endrick mengakui bahwa meskipun hatinya tetap berada di Lyon, perjalanan profesionalnya harus berlanjut di tempat lain saat ia kembali ke Spanyol dengan pengalaman yang jauh lebih banyak daripada saat ia pergi.
"Sayangnya... seekor singa tidak bisa tinggal di satu tempat," tambah Endrick. "Saya harus pergi sekarang dan memulai perjalanan pulang yang akan jauh lebih panjang karena saya pergi dengan beban yang jauh lebih banyak daripada saat saya tiba. Dan bahkan ketika perjalanan ini berakhir, saya akan membawa kota ini di dalam diri saya, sepanjang sisa hidup saya, di hati dan ingatan saya. Setiap kali saya melihat senyuman anak saya, yang telah diberikan Tuhan kepada keluarga kami di sini. Terima kasih atas segalanya, Lyon, kamu akan selalu ada di hati saya."
Sorotan tertuju pada Piala Dunia dan Bernabeu
Waktu kembalinya Endrick ke Madrid tak bisa lebih tepat lagi, karena ia juga telah dipanggil ke skuad Brasil asuhan Carlo Ancelotti untuk Piala Dunia mendatang. Performa gemilangnya di Ligue 1 telah menjadikannya pilihan pasti bagi Selecao, dan ia akan berusaha membawa momentum tersebut ke turnamen sepak bola internasional terbesar sebelum bergabung dalam latihan pramusim di Madrid.
Sementara Lyon kini harus mencari cara untuk menggantikan kontribusinya di lini serang saat mereka bersiap untuk kualifikasi Liga Champions, para penggemar Real Madrid dengan penuh antusiasme menantikan kembalinya seorang pemain yang tampaknya siap untuk akhirnya bersinar di panggung La Liga. Pemain remaja ini sebelumnya telah menyatakan bahwa ia akan menyerahkan masa depannya kepada Tuhan, namun untuk saat ini, jalannya mengarah langsung kembali ke Bernabeu, di mana ia akan berusaha membuktikan bahwa ia memang "singa" yang ia tunjukkan selama masa suksesnya di Prancis.