"Seekor singa tak bisa diam di satu tempat" - Endrick mengucapkan selamat tinggal yang penuh emosi kepada para penggemar Lyon, sementara bintang Real Madrid itu menyebut masa pinjamannya yang sukses "akan jadi film yang hebat"

Endrick secara resmi mengumumkan keputusannya untuk hengkang dari Lyon setelah masa peminjamannya selama enam bulan dari Real Madrid berakhir. Pemain berusia 19 tahun ini membagikan video yang mengharukan di media sosial, merefleksikan pertumbuhannya di Prancis setelah masa-masa sulit di Spanyol di mana ia berjuang untuk mendapatkan menit bermain secara reguler. Perpisahannya ini terjadi setelah ia mendapat tepuk tangan meriah dari penonton di Stadion Groupama selama pertandingan terakhir Lyon melawan Lens, sebuah tanda jelas dari ikatan yang ia bangun dengan para penggemar dalam waktu yang sangat singkat.

Dalam pidato emosionalnya, Endrick menggunakan metafora maskot klubnya saat ini untuk menggambarkan perjalanannya. "Di Brasil, ketika seseorang sedang mengalami masa sulit, sering dikatakan bahwa mereka harus 'membunuh seekor singa setiap hari'. Selama beberapa bulan, saya mengalami situasi yang seharusnya tidak pernah dihadapi oleh atlet mana pun, tetapi saya memutuskan bahwa saya tidak akan membunuh seekor singa pun. Saya memutuskan untuk menjadi singa itu sendiri. Dan di sinilah saya menemukan apa yang saya butuhkan untuk mendapatkan kembali kekuatan saya. Untuk mengikuti insting saya. Untuk menyerang seperti singa. Untuk membela keluarga saya, yang mendukung saya, dan mereka yang menyambut saya dengan sangat hangat," kata sang penyerang mengawali pidatonya.







