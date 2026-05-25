Perselisihan itu semakin memanas ketika Fernandes tampil di podcast "Diary of a CEO" untuk menanggapi komentar terbaru Keane di "The Overlap". Gelandang tersebut mengklaim bahwa Keane telah memelintir perkataannya setelah pertandingan melawan Nottingham Forest, di mana sang pakar menuduhnya lebih mementingkan rekor assist individu daripada kesuksesan tim. Fernandes menuduh legenda klub itu berbohong, dengan menyatakan bahwa ia tidak pernah mengeluarkan komentar yang dituduhkan Keane kepadanya.

Fernandes mengatakan kepada pembawa acara Steven Bartlett: "Saya selalu mengatakan bahwa saya tidak keberatan dengan kritik. Saya selalu menerima kritik dari siapa pun dan saya tidak pernah membalas apa pun. Orang-orang memiliki pendapat, mereka menganggapnya baik, buruk, atau apa pun. Yang tidak saya sukai adalah ketika orang-orang berbohong tentang sesuatu.

Dia menambahkan: "Kasus yang Anda sebutkan tentang Roy Keane, pada dasarnya apa yang dia katakan adalah kebohongan karena entah dia melihat wawancara lain atau dia tidak bisa mengatakan bahwa saya mengatakan sesuatu yang sebenarnya tidak pernah saya katakan. Saya menerima kritiknya, apakah dia menyukai saya sebagai pemain atau tidak, menyukai saya sebagai pribadi atau tidak. Tapi yang saya tidak suka adalah dia menafsirkan kata-kata yang tidak pernah saya ucapkan."



