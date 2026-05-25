"Seekor keledai berpikir seperti singa" - Roy Keane menanggapi Bruno Fernandes setelah gelandang Man Utd itu menuduh sang pakar "berbohong"
Keane membalas di media sosial
Ketegangan yang telah berlangsung lama antara mantan kapten Manchester United dan kapten saat ini telah mencapai titik terendah baru. Setelah Fernandes secara terbuka mempertanyakan integritas sang pemain asal Irlandia, Keane mengunggah sebuah gambar keledai yang penuh makna dan tajam di Instagram Story-nya. Postingan tersebut disertai kutipan yang berbunyi: "Terlalu banyak perhatian membuat seekor keledai mengira dirinya seekor singa."
Waktu posting tersebut, yang muncul hanya beberapa jam setelah tuduhan Fernandes dipublikasikan, menunjukkan bantahan langsung terhadap sang playmaker. Keane telah lama menjadi kritikus vokal terhadap gaya kepemimpinan dan bahasa tubuh Fernandes di lapangan, tetapi pertukaran terbaru ini telah melampaui analisis taktis dan berubah menjadi perselisihan pribadi mengenai karakter.
Fernandes melontarkan tuduhan 'berbohong'
Perselisihan itu semakin memanas ketika Fernandes tampil di podcast "Diary of a CEO" untuk menanggapi komentar terbaru Keane di "The Overlap". Gelandang tersebut mengklaim bahwa Keane telah memelintir perkataannya setelah pertandingan melawan Nottingham Forest, di mana sang pakar menuduhnya lebih mementingkan rekor assist individu daripada kesuksesan tim. Fernandes menuduh legenda klub itu berbohong, dengan menyatakan bahwa ia tidak pernah mengeluarkan komentar yang dituduhkan Keane kepadanya.
Fernandes mengatakan kepada pembawa acara Steven Bartlett: "Saya selalu mengatakan bahwa saya tidak keberatan dengan kritik. Saya selalu menerima kritik dari siapa pun dan saya tidak pernah membalas apa pun. Orang-orang punya pendapat, mereka menganggapnya baik, buruk, atau apa pun. Yang tidak saya sukai adalah ketika orang berbohong tentang sesuatu.
Dia menambahkan: "Kasus yang Anda sebutkan tentang Roy Keane, pada dasarnya apa yang dia katakan adalah kebohongan karena entah dia melihat wawancara lain atau dia tidak bisa mengatakan bahwa saya mengatakan sesuatu yang sebenarnya tidak pernah saya katakan. Saya menerima kritiknya, apakah dia menyukai saya sebagai pemain atau tidak, menyukai saya sebagai pribadi atau tidak. Tapi yang saya tidak suka adalah dia menafsirkan kata-kata yang tidak pernah saya ucapkan."
Kontroversi rekor assist
Inti dari perselisihan ini adalah musim Fernandes yang memecahkan rekor, di mana ia berhasil mengungguli Thierry Henry dan Kevin De Bruyne serta mencatatkan rekor baru di Liga Premier dengan 21 assist dalam satu musim. Keane sebelumnya mengakui bahwa ia "sangat marah" melihat cara tim merayakan pencapaian Fernandes yang menyamai rekor tersebut pada pekan-pekan terakhir musim ini, dengan menyiratkan bahwa fokus mereka terlalu sempit.
Keane awalnya menyatakan: "Setelah pertandingan, dia diwawancarai, dan kapten Manchester United itu berkata: 'Ya, beberapa kali saya mungkin seharusnya menembak, tapi saya memilih memberikan umpan.' Wow. Bagaimana mungkin seorang pesepakbola memiliki pola pikir untuk pergi ke pertandingan dan membicarakan rekor individu?"
Sejak itu, Fernandes membantah dan mengatakan bahwa sebenarnya dia mengatakan hal yang sebaliknya - bahwa dia seharusnya lebih banyak memberikan umpan - dan bahkan menghubungi Ole Gunnar Solskjaer untuk mencoba mendapatkan detail kontak Keane guna menyelesaikan masalah ini secara pribadi.
Carrick tetap mendukung kaptennya
Terlepas dari kritik pedas yang datang dari studio Sky Sports, Fernandes tetap mendapat dukungan penuh dari manajernya, Michael Carrick. Pelatih United, yang baru-baru ini memastikan masa depannya dalam jangka panjang di Old Trafford, tetap yakin bahwa pemain internasional Portugal itu adalah orang yang tepat untuk membawa tim kembali ke Liga Champions.
Menanggapi keributan seputar pemain bintangnya, Carrick mengatakan: "Dia sangat berpengaruh bagi kami dan dia telah menjadi kapten serta memimpin dengan memberi contoh dalam berbagai cara. Saya tidak punya alasan untuk berpikir sebaliknya. Kami menyukai apa yang telah dia lakukan dan dia senang berada di sini, saya rasa Anda bisa melihat itu."