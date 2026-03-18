Kembalinya tim ini, setelah kekalahan 6-1 di leg pertama, tampak mustahil, namun Atalanta ingin memberikan yang terbaik dalam laga leg kedua babak 16 besar Liga Champions melawan Bayern Munich ini. Pertandingan ini dipandu di Amazon Prime Video oleh legenda sepak bola dan mantan pemain Milan, Real Madrid, dan Inter (di antara klub lain) seperti Clarence Seedorf, yang memberikan analisisnya mengenai pertandingan yang berlangsung di Jerman, di lapangan Allianz Arena.
Diterjemahkan oleh
Seedorf yakin: "Kadang-kadang kita harus menerima kekalahan. Atalanta harus menargetkan gelar Scudetto"
IDENTITAS TIDAK BERUBAH
Seedorf memulai dengan menekankan bahwa kekalahan yang menentukan tidak dapat mengubah identitas sebuah tim: "Terkadang kamu mengalami kekalahan telak, tapi hal itu tidak bisa mengubah identitasmu, apa yang telah kamu lakukan, atau kondisi fisikmu. Terkadang kamu dalam kondisi prima namun kalah dalam pertandingan yang luar biasa. Klub, para pemain, dan lingkungan Atalanta adalah hal-hal yang sudah mapan, secara sangat konkret. Dan salah satu ciri khas mereka adalah mampu melupakan masa lalu, karena kita harus terus maju: saya ingat ketika bersama Milan kami kalah di final Liga Champions melawan Liverpool, sebulan kemudian kami sudah memulai lagi. Tanpa merenung. Dan saya yakin inilah kekuatan klub ini, yang diperoleh selama bertahun-tahun."
TUJUAN YANG HARUS DITETAPKAN
"Terus maju" adalah pesan dari Seedorf, yang juga menetapkan apa yang secara realistis seharusnya menjadi target Atalanta di masa depan, dengan menetapkan standar yang tinggi: "Kini, Atalanta harus menargetkan untuk memenangkan Serie A, melampaui segalanya. Termasuk Gasperini, yang sudah tidak bersama kami lagi. Mereka harus memulai musim ini dengan target memenangkan gelar juara, mengikuti jejak Chelsea."