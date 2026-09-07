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Seedorf, Honda, Kalou... kini Ziyech! Botafogo tuntaskan transfer sensasional untuk mantan winger Chelsea
Botafogo berupaya menuntaskan transfer Ziyech
Menurut Lance, Botafogo telah membuat terobosan besar dalam negosiasi untuk merekrut winger tim nasional Maroko Hakim Ziyech. Pemain berusia 33 tahun itu, yang saat ini bermain untuk Wydad Casablanca, semakin dekat untuk pindah ke klub Brasil tersebut.
Struktur manajemen SAF di Botafogo bergerak dengan hati-hati, tetapi memandang kesepakatan ini sudah berada pada tahap lanjut.
Botafogo berharap dapat membawa mantan bintang Ajax dan Chelsea itu ke Rio de Janeiro pada awal pekan depan untuk menjalani tes medis dan menandatangani kontrak hingga Desember 2027.
- ANP
Intervensi pemain menyelamatkan negosiasi yang mandek
Transfer itu tampak hampir rampung setelah Ziyech menyetujui tawaran Botafogo dan merekam materi promosi untuk perkenalan resminya. Ia awalnya dijadwalkan untuk menyaksikan laga hari Minggu melawan Palmeiras di Stadion Nilton Santos.
Namun, ketidaksepakatan soal visi olahraga membuat Ziyech untuk sementara menghentikan pembicaraan pada Sabtu.
Pemain-pemain Botafogo saat ini turun tangan untuk menyelesaikan masalah tersebut, dengan gelandang Danilo Pereira, mantan rekan setim Ziyech di Ajax, memainkan peran penting dalam meyakinkan sang winger sebelum ia memberikan persetujuan akhirnya.
Ziyech bergabung dalam daftar bintang global dari luar Amerika
Ziyech membawa kualitas yang sudah terbukti ke Brasil, setelah mencetak sembilan gol dalam 16 penampilan untuk Wydad Casablanca musim lalu. Ia juga tampil gemilang saat Maroko menorehkan langkah bersejarah ke semifinal Piala Dunia 2022, dengan mengoleksi 64 caps dan mencetak 25 gol untuk negaranya.
Kedatangannya melanjutkan tradisi khas Botafogo dalam merekrut bintang dunia papan atas dari luar benua Amerika.
Pemain asal Maroko itu mengikuti jejak legenda Belanda Clarence Seedorf, ikon Jepang Keisuke Honda, dan penyerang Pantai Gading Salomon Kalou.
- Fotoarena
Tes medis dijadwalkan di Rio
Dengan pembicaraan yang kembali berada di jalurnya, Botafogo bergerak cepat untuk merampungkan detail administratif yang tersisa dalam transfer ini.
Ziyech diperkirakan akan terbang pada awal pekan depan untuk menjalani tes medis sebelum secara resmi menandatangani kontrak.
Jika lolos, winger itu akan bergabung dengan skuad saat Botafogo berupaya memperkuat opsi serangan mereka untuk kampanye yang sedang berjalan.
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