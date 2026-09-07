Menurut Lance, Botafogo telah membuat terobosan besar dalam negosiasi untuk merekrut winger tim nasional Maroko Hakim Ziyech. Pemain berusia 33 tahun itu, yang saat ini bermain untuk Wydad Casablanca, semakin dekat untuk pindah ke klub Brasil tersebut.

Struktur manajemen SAF di Botafogo bergerak dengan hati-hati, tetapi memandang kesepakatan ini sudah berada pada tahap lanjut.

Botafogo berharap dapat membawa mantan bintang Ajax dan Chelsea itu ke Rio de Janeiro pada awal pekan depan untuk menjalani tes medis dan menandatangani kontrak hingga Desember 2027.



