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'Sedikit yang bermain seperti saya!' - Lamine Yamal membuat klaim berani soal Ballon d'Or saat bintang Barcelona itu membidik penghargaan tertinggi di London
Yamal menekankan nilai hiburan yang unik
Saat jeda internasional menjadi sorotan utama, perbincangan soal pemenang Ballon d'Or berikutnya pun memanas. Yamal muncul sebagai salah satu favorit utama untuk meraih penghargaan tersebut setelah menjalani musim luar biasa, di mana ia menjuarai La Liga dan Piala Super Spanyol bersama klubnya sebelum mengangkat Piala Dunia bersama Spanyol.
Penyerang muda itu yakin profil spesifik yang dimilikinya merupakan sesuatu yang langka dalam sepakbola modern. Merefleksikan identitasnya sebagai pesepakbola dalam wawancara dengan TVE, Yamal berkata: “Baik karena cara saya bermain maupun karena siapa saya. Saat ini, di sepakbola Eropa, karena Messi akan selalu ada dan orang-orang akan menikmati permainannya, hanya ada sedikit pemain yang bermain seperti saya, yang menghadirkan kenikmatan seperti itu, dan saya merasakan hal itu. Itulah tujuan saya. Neymar adalah panutan saya karena alasan itu. Ballon d'Or adalah tentang itu: menjadi pemain terbaik, sosok yang paling Anda nikmati untuk ditonton, dan berada selangkah di atas yang lain. Itulah yang membedakan saya.”
- Getty Images Sport
Angka-angka mencengangkan dan ambisi tanpa filter
Klaim Yamal atas penghargaan individu paling bergengsi dalam sepak bola itu didukung oleh angka-angka luar biasa di lapangan. Bintang muda itu menikmati kampanye sensasional pada musim lalu, dengan membukukan 24 gol dan 18 assist untuk Barcelona. Ia juga tanpa hambatan melanjutkan performa eksplosif itu ke musim ini, dengan berkontribusi langsung terhadap 14 gol, mencetak delapan gol dan menyumbang enam assist, hanya dalam delapan penampilan di semua kompetisi.
Yamal juga menanggapi sorotan yang kian besar terhadap dirinya dan Kylian Mbappe setelah secara terbuka menyatakan ambisi mereka untuk memenangkan penghargaan tersebut. Tak terganggu oleh reaksi negatif itu, remaja tersebut tetap teguh pada pernyataannya: ‘Jika saya dan Mbappe tidak bicara, orang-orang akan bertanya-tanya kenapa kami tidak melakukannya. Kami diminta untuk jujur, tetapi ketika kami jujur, kami justru dikritik. Saya sudah dengan jelas mengatakan apa yang saya pikirkan, dan saya tidak menyesal telah melakukannya.’
Kesempatan terakhir untuk tampil mengesankan di Wembley
Waktu pertandingan-pertandingan mendatang sangat krusial, karena periode pemungutan suara untuk penghargaan itu akan resmi ditutup pada Senin, 28 September. Ini membuat Yamal memiliki satu panggung besar terakhir untuk memengaruhi para juri: laga akbar UEFA Nations League melawan Inggris di Stadion Wembley pada Sabtu malam ini.
Meski kriteria resmi Ballon d'Or biasanya mencakup performa hingga akhir Piala Dunia, kenyataannya proses pemungutan suara kerap sangat dipengaruhi kesan terbaru yang ditinggalkan para kandidat di panggung terbesar. Yamal tahu bahwa penampilan penentu di London bisa menjadi faktor pembeda bagi mereka yang masih belum menentukan pilihan.
- AFP
Dukungan penuh untuk remaja itu
Pujian yang diterima Yamal bukan sekadar gestur sopan; itu mencerminkan kekaguman yang tulus atas apa yang ia capai di usia yang masih sangat muda. Winger Barcelona Anthony Gordon baru-baru ini menyoroti betapa absurdnya kontribusi Yamal, dengan menyebut apa yang ia lakukan pada usia 19 tahun sebagai sesuatu yang benar-benar "gila". Tingkat respek dari rekan setim papan atas ini menyoroti dampak yang telah ia berikan di sepakbola Eropa. Ia telah berkembang dari talenta menjanjikan menjadi pemimpin sejati bagi klub dan negaranya, dengan memikul tanggung jawab yang datang bersama nomor punggung ikonik 10.
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