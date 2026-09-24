'Sedikit yang bermain seperti saya!' - Lamine Yamal membuat klaim berani soal Ballon d'Or saat bintang Barcelona itu membidik penghargaan tertinggi di London

Saat jeda internasional menjadi sorotan utama, perbincangan soal pemenang Ballon d'Or berikutnya pun memanas. Yamal muncul sebagai salah satu favorit utama untuk meraih penghargaan tersebut setelah menjalani musim luar biasa, di mana ia menjuarai La Liga dan Piala Super Spanyol bersama klubnya sebelum mengangkat Piala Dunia bersama Spanyol.

Penyerang muda itu yakin profil spesifik yang dimilikinya merupakan sesuatu yang langka dalam sepakbola modern. Merefleksikan identitasnya sebagai pesepakbola dalam wawancara dengan TVE, Yamal berkata: “Baik karena cara saya bermain maupun karena siapa saya. Saat ini, di sepakbola Eropa, karena Messi akan selalu ada dan orang-orang akan menikmati permainannya, hanya ada sedikit pemain yang bermain seperti saya, yang menghadirkan kenikmatan seperti itu, dan saya merasakan hal itu. Itulah tujuan saya. Neymar adalah panutan saya karena alasan itu. Ballon d'Or adalah tentang itu: menjadi pemain terbaik, sosok yang paling Anda nikmati untuk ditonton, dan berada selangkah di atas yang lain. Itulah yang membedakan saya.”