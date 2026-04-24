‘Sedikit tidak pasti’ - Belum ada tanggal penyelesaian stadion baru Manchester United senilai £2 miliar saat Sebastian Coe memberikan kabar terbaru mengenai proyek ambisius Old Trafford
Coe mengungkap berbagai kendala dalam visi "Wembley of the North"
Coe memberikan pembaruan yang penuh kehati-hatian mengenai rencana Ratcliffe untuk membangun stadion mutakhir bagi Man Utd, sambil mengakui bahwa pembebasan lahan terbukti menjadi tantangan yang signifikan. Ketua gugus tugas regenerasi tersebut menjelaskan bahwa meskipun proyek senilai £2 miliar ($2,7 miliar) ini bergerak ke "arah yang benar," kenyataan logistik dalam mengamankan lahan yang cukup untuk arena berkapasitas 100.000 penonton merupakan proses yang lambat.
Proyek ini dimaksudkan untuk menjadi katalisator bagi transformasi yang lebih luas di kawasan Trafford, termasuk perumahan baru dan fasilitas pendidikan. Namun, Coe bersikap realistis mengenai rintangan yang akan dihadapi, dengan menyatakan bahwa sifat pengumpulan lahan yang berurutan dan bertahap berarti para penggemar tidak boleh mengharapkan perbaikan cepat untuk infrastruktur klub.
Kepala bidang regenerasi mengakui bahwa jadwalnya masih "belum pasti"
Dalam wawancara di podcast The Sports Agents, Coe ditanya secara langsung mengenai kapan para pendukung United dapat mengharapkan proyek tersebut selesai. Ia enggan menyebutkan tahun pasti, sambil menekankan bahwa skala stadion sepenuhnya bergantung pada keberhasilan pembelian berbagai bidang tanah di sekitar lokasi saat ini.
"Ya, sekali lagi, saat ini situasinya masih agak tidak pasti," jelasnya. "Stadion sedang dirancang dan ukurannya belum ditentukan dengan tepat. Namun sekali lagi, hal itu juga bergantung pada pembelian dan akuisisi berbagai bidang tanah lain di area tersebut. Semua itu sedang berlangsung saat ini, dan saya tidak akan memberikan komentar terus-menerus mengenai hal itu. Tapi kami bergerak ke arah yang benar."
Pelajaran dari Olimpiade London 2012 dimanfaatkan untuk mendorong pertumbuhan Manchester
Berdasarkan pengalamannya memimpin Olimpiade London 2012, Coe berpendapat bahwa pembangunan yang berpusat pada fasilitas olahraga merupakan cara paling efektif untuk mempercepat regenerasi lokal. Ia meyakini bahwa "efek berganda" dari stadion kelas dunia dapat menarik investasi untuk lapangan kerja dan perumahan jauh lebih cepat daripada proyek-proyek pembangunan perkotaan konvensional.
"Lihat, saya menyukai proyek-proyek regenerasi, dan saya sangat senang diminta untuk terlibat di dalamnya," katanya. "Saya benar-benar percaya pada proyek-proyek yang didanai secara lokal untuk mempermudah kehidupan masyarakat setempat. Dan saya juga melihat dari model London bahwa jika Anda membangunnya di sekitar olahraga, dampak pengganda dari penyelesaian hal-hal lain jauh lebih cepat daripada yang seharusnya."
"Pembebasan lahan selalu rumit. Saya tahu itu dari pengalaman di London. Jadi, saat ini, ini hanya soal menyusun segala sesuatunya secara berurutan dan bertahap, serta menggunakan stadion kelas dunia sebagai katalisator untuk banyak hal lain, termasuk investasi asing. Jadi, ini soal lapangan kerja, soal perumahan, soal aspirasi pendidikan. Dan saya sering melihat olahraga digunakan dengan tepat, mengubah lanskap lokal, dan ini adalah proyek yang menarik."
Rekomendasi gugus tugas diperkirakan akan dirilis pada akhir tahun
Tim Kerja Regenerasi Old Trafford diperkirakan akan menyampaikan rekomendasi akhir pada akhir tahun 2026. Laporan ini akan memberikan peta jalan yang pasti bagi pimpinan klub, termasuk keputusan akhir mengenai lokasi stadion dan rencana yang lebih konkret untuk kawasan seluas 370 acre di sekitarnya.
Sampai masalah kepemilikan lahan terselesaikan dan lokasi tersebut sepenuhnya siap untuk pembangunan, klub dan basis penggemar globalnya harus tetap bersabar. Beberapa bulan ke depan akan menjadi krusial bagi tim hukum dan keuangan saat mereka berusaha menyelesaikan kesepakatan lahan yang pada akhirnya akan menentukan skala—dan tanggal dimulainya—proyek konstruksi terbesar dalam sejarah klub.