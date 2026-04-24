‘Sedikit tidak pasti’ - Belum ada tanggal penyelesaian stadion baru Manchester United senilai £2 miliar saat Sebastian Coe memberikan kabar terbaru mengenai proyek ambisius Old Trafford

Berdasarkan pengalamannya memimpin Olimpiade London 2012, Coe berpendapat bahwa pembangunan yang berpusat pada fasilitas olahraga merupakan cara paling efektif untuk mempercepat regenerasi lokal. Ia meyakini bahwa "efek berganda" dari stadion kelas dunia dapat menarik investasi untuk lapangan kerja dan perumahan jauh lebih cepat daripada proyek-proyek pembangunan perkotaan konvensional.

"Lihat, saya menyukai proyek-proyek regenerasi, dan saya sangat senang diminta untuk terlibat di dalamnya," katanya. "Saya benar-benar percaya pada proyek-proyek yang didanai secara lokal untuk mempermudah kehidupan masyarakat setempat. Dan saya juga melihat dari model London bahwa jika Anda membangunnya di sekitar olahraga, dampak pengganda dari penyelesaian hal-hal lain jauh lebih cepat daripada yang seharusnya."

"Pembebasan lahan selalu rumit. Saya tahu itu dari pengalaman di London. Jadi, saat ini, ini hanya soal menyusun segala sesuatunya secara berurutan dan bertahap, serta menggunakan stadion kelas dunia sebagai katalisator untuk banyak hal lain, termasuk investasi asing. Jadi, ini soal lapangan kerja, soal perumahan, soal aspirasi pendidikan. Dan saya sering melihat olahraga digunakan dengan tepat, mengubah lanskap lokal, dan ini adalah proyek yang menarik."