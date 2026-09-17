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'Sedikit tertinggal' - Unai Emery memberi cek realitas brutal kepada pemain pinjaman Chelsea Alejandro Garnacho setelah dicoret dari skuad Aston Villa
Pemain pengganti yang tidak dimainkan dalam kemenangan Coventry di ajang piala
Meski melakukan tujuh perubahan pada starting XI-nya, Emery memilih membiarkan Garnacho tetap berada di bangku cadangan sepanjang 90 menit saat menghadapi Coventry. Pemain berusia 22 tahun itu kini gagal tampil dalam tiga pertandingan beruntun, dengan sejauh musim ini baru mengumpulkan total 31 menit aksi kompetitif.
Villa meraih kemenangan nyaman 3-1 untuk lolos ke putaran keempat, dengan mantan bintang Chelsea Tammy Abraham mencetak dua gol dan Ross Barkley menambah satu gol lagi untuk membalas gol Victor Torp. Namun, absennya Garnacho yang terus berlanjut menyoroti awal yang sulit dalam masa peminjamannya semusim dari Stamford Bridge, yang mencakup kewajiban pembelian bersyarat senilai £42,5 juta.
- Getty Images Sport
Emery menuntut kerja keras
Berbicara setelah kemenangan di ajang piala, Emery tidak menahan kata-katanya soal posisi terkini pemain Argentina itu di dalam skuad. Bos Villa itu mengakui sang winger masih "sedikit tertinggal" dari anggota grup lainnya dan menjelaskan secara tepat apa yang dibutuhkan untuk menembus tim.
"[Dia harus] terus bekerja," kata Emery kepada para wartawan. "Bekerja, bekerja, berlatih, bekerja. Ketika dia bisa mendapat menit bermain, cobalah bermain dengan baik. Dia berkembang, tetapi ada pemain-pemain di depannya sekarang."
Juru taktik asal Spanyol itu juga menyoroti performa impresif penyerang lain yang saat ini membuat pemain pinjaman tersebut belum masuk tim. "George [Hemmings] bermain fantastis," tambahnya. "Alysson juga memahami banyak hal dengan baik dan memberi kami hal-hal yang saya inginkan. [Ibrahim] Mbaye juga merespons dengan baik. Kami ingin tim yang kompetitif dan para pemain bersaing dengan gaya yang kami miliki."
Gangguan pramusim menghambat progres
Integrasi Garnacho ke dalam skuad Villa sangat terhambat oleh cedera wajah saat pramusim, yang memaksanya absen pada final Piala Super melawan Paris Saint-Germain. Kemunduran fisik itu membuat mantan winger Manchester United tersebut harus berjuang mengejar ketertinggalan, meski Emery sebelumnya membela penerapan sang penyerang dalam latihan.
Sebelum kekalahan baru-baru ini di Premier League dari Nottingham Forest, Emery menyoroti dedikasi pemain pinjaman Chelsea itu. “Sikapnya sangat penting, ia menunjukkan komitmen yang kami butuhkan untuk mencapainya,” jelasnya. “Sekarang ia butuh waktu. Waktu, kerja keras setiap hari, dan ia menunjukkannya lewat sikapnya.”
Emery menyatakan keyakinannya bahwa winger tersebut pada akhirnya akan menemukan ritmenya. "Secara bertahap, saya melihat dia semakin baik," katanya. "Hal terpenting adalah konsisten dan menuntut melalui sikap yang ia miliki. Lalu, saya percaya dan saya yakin dia akan mencapai performa terbaiknya.”
- Getty Images Sport
Laga kontra Tottenham menawarkan ujian krusial
Villa sangat membutuhkan untuk menerjemahkan kesuksesan mereka di ajang piala ke performa liga, setelah menjalani awal yang menyedihkan dalam kampanye domestik mereka. Pasukan Emery berada di posisi ke-19 klasemen Premier League dengan hanya satu poin dari empat pertandingan, sehingga duel Sabtu melawan sesama tim yang kesulitan, Tottenham Hotspur, menjadi laga yang sangat penting.
Jika melihat lebih jauh ke depan, Villa akan bertandang ke Vitality Stadium untuk menghadapi Bournemouth di putaran keempat Carabao Cup. Garnacho berharap pada saat itu sudah membangun kebugaran pertandingan yang cukup untuk akhirnya mengawali kariernya di West Midlands dan membenarkan klausul pembelian mahalnya.
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