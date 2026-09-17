Berbicara setelah kemenangan di ajang piala, Emery tidak menahan kata-katanya soal posisi terkini pemain Argentina itu di dalam skuad. Bos Villa itu mengakui sang winger masih "sedikit tertinggal" dari anggota grup lainnya dan menjelaskan secara tepat apa yang dibutuhkan untuk menembus tim.

"[Dia harus] terus bekerja," kata Emery kepada para wartawan. "Bekerja, bekerja, berlatih, bekerja. Ketika dia bisa mendapat menit bermain, cobalah bermain dengan baik. Dia berkembang, tetapi ada pemain-pemain di depannya sekarang."

Juru taktik asal Spanyol itu juga menyoroti performa impresif penyerang lain yang saat ini membuat pemain pinjaman tersebut belum masuk tim. "George [Hemmings] bermain fantastis," tambahnya. "Alysson juga memahami banyak hal dengan baik dan memberi kami hal-hal yang saya inginkan. [Ibrahim] Mbaye juga merespons dengan baik. Kami ingin tim yang kompetitif dan para pemain bersaing dengan gaya yang kami miliki."



