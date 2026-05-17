“Sedikit darah” - Bintang Hearts mengungkap bahwa rekan-rekannya terluka dalam “kekacauan total” di Celtic Park saat para suporter membanjiri lapangan usai laga penentu gelar yang dramatis
Kericuhan meletus di Parkhead
Pertandingan penentu gelar Liga Utama Skotlandia berakhir dengan insiden yang tidak menyenangkan saat para pendukung Celtic menyerbu lapangan setelah kemenangan dramatis 3-1 atas Hearts di menit-menit akhir. Kemenangan tersebut memastikan gelar liga ke-56 bagi The Hoops dengan cara yang paling dramatis, namun perayaan itu ternoda oleh laporan terjadinya bentrokan fisik antara para pendukung yang menyerbu lapangan dan para pemain tim tamu.
Borchgrevink, yang duduk di bangku cadangan tim asuhan Derek McInnes, menjadi pemain pertama yang memberikan keterangan terperinci mengenai kekacauan tersebut. Bek asal Norwegia itu menyaksikan dari pinggir lapangan saat situasi semakin memanas menjelang akhir waktu tambahan, membuat staf dan para pemain khawatir akan keselamatan mereka karena dikepung oleh kerumunan.
Para pemain terluka parah dalam pertarungan di scrum
Menurut Borchgrevink, kejadian tersebut sama sekali bukan sekadar perayaan yang tak berbahaya. Ia mengungkapkan bahwa beberapa anggota skuad Hearts kembali ke ruang ganti dengan bekas-bekas fisik akibat perkelahian, menyusul pernyataan klub yang menyebutkan adanya "kekerasan fisik dan verbal yang serius" terhadap tim dan staf pelatih.
Berbicara tentang kejadian langsung setelah gol ketiga, seperti dikutip oleh The Herald Scotland, Borchgrevink mengatakan: "Situasinya benar-benar kacau balau. Sebelum kami sempat menenangkan diri, kami melihat beberapa pemain kunci kami dikepung. Sulit untuk memahami semua yang terjadi. Orang-orang mulai khawatir. Saya sedang duduk di bangku cadangan dan kami berlari keluar untuk melindungi yang lain. Akhirnya semua orang berhasil kembali tanpa cedera, meskipun ada sedikit darah di sana-sini."
Pelarian panik menuju bus
Suasana yang begitu tegang membuat para pemain Hearts tidak yakin apakah pertandingan itu sudah resmi berakhir saat mereka digiring keluar lapangan oleh petugas keamanan. Prioritas pun langsung bergeser dari hasil pertandingan ke evakuasi yang aman bagi para pemain dan keluarga mereka dari area stadion.
Borchgrevink menjelaskan kebingungan saat keluar: "Pada saat itu, kami bahkan tidak tahu apakah pertandingan sudah dinyatakan berakhir dan kami langsung diantar keluar. Baru setelah itu kami diberitahu bahwa pertandingan sudah berakhir dan saat itu yang penting adalah segera pergi dan naik bus. Kami belum sempat menenangkan diri. Semua orang baik-baik saja, dan kemudian kami memeriksa keadaan keluarga dan pendukung, dan sejauh yang saya tahu, mereka juga semua baik-baik saja. Jadi, kami berdiri di sini mencoba mengevaluasi situasi."
Kekecewaan di dalam dan di luar lapangan
Bagi Hearts, insiden fisik yang terjadi pasca-pertandingan semakin memperparah kekecewaan mereka setelah sempat memimpin pertandingan dalam waktu yang cukup lama. Kekalahan di menit-menit akhir, yang sekaligus menghilangkan peluang untuk menggagalkan laju Celtic dalam perburuan gelar, meninggalkan rasa pahit di hati mantan pemain Valerenga itu dan rekan-rekan setimnya.
Menyikapi kekecewaan di lapangan serta kegagalan keamanan, Borchgrevink menambahkan: "Pertama-tama, sungguh menyakitkan bahwa kami memimpin begitu lama dan kehilangan keunggulan di garis finis. Dan itulah yang tersisa bagi kami sekarang."