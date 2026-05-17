“Sedikit darah” - Bintang Hearts mengungkap bahwa rekan-rekannya terluka dalam “kekacauan total” di Celtic Park saat para suporter membanjiri lapangan usai laga penentu gelar yang dramatis

Pertandingan penentu gelar Liga Utama Skotlandia berakhir dengan insiden yang tidak menyenangkan saat para pendukung Celtic menyerbu lapangan setelah kemenangan dramatis 3-1 atas Hearts di menit-menit akhir. Kemenangan tersebut memastikan gelar liga ke-56 bagi The Hoops dengan cara yang paling dramatis, namun perayaan itu ternoda oleh laporan terjadinya bentrokan fisik antara para pendukung yang menyerbu lapangan dan para pemain tim tamu.

Borchgrevink, yang duduk di bangku cadangan tim asuhan Derek McInnes, menjadi pemain pertama yang memberikan keterangan terperinci mengenai kekacauan tersebut. Bek asal Norwegia itu menyaksikan dari pinggir lapangan saat situasi semakin memanas menjelang akhir waktu tambahan, membuat staf dan para pemain khawatir akan keselamatan mereka karena dikepung oleh kerumunan.