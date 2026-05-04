"Secara teknis lebih baik daripada Cristiano Ronaldo dan Lionel Messi" - Neymar mendapat dukungan untuk Piala Dunia dari legenda Brasil, Cafu

Meskipun Neymar menghadapi serangkaian masalah kebugaran dalam beberapa musim terakhir, mantan bek AC Milan Cafu menegaskan bahwa potensi maksimal mantan pemain Barcelona itu selalu lebih tinggi daripada Messi dan Ronaldo.

"Bagi saya, Neymar secara teknis bahkan lebih baik daripada [Cristiano] Ronaldo dan [Lionel] Messi," kata legenda Brasil itu kepada The Times. "Dia memiliki karier yang cemerlang."

Ketika ditanya mengenai prospek Neymar di Piala Dunia, Cafu menambahkan: "Setiap tim yang memiliki pemain penentu seperti Neymar membutuhkan pemain tersebut. Jika Neymar dalam kondisi prima—secara fisik, taktis, dan teknis—jelas dia adalah pemain yang menentukan hasil pertandingan. Namun, hanya Ancelotti yang bisa memutuskan dan hanya Neymar yang tahu apakah dia siap."