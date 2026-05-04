AFP
Diterjemahkan oleh
"Secara teknis lebih baik daripada Cristiano Ronaldo dan Lionel Messi" - Neymar mendapat dukungan untuk Piala Dunia dari legenda Brasil, Cafu
Neymar sudah jauh melampaui masa kejayaannya
Neymar pernah dianggap sebagai penerus takhta Messi-Ronaldo, namun penghargaan Ballon d'Or selalu luput darinya, dan setelah kariernya terhambat oleh berbagai cedera, pemain berusia 34 tahun ini kini berjuang keras untuk kembali menemukan performa terbaiknya di Santos. Ia telah menjadi ikon sepak bola Brasil sejak masa-masa awalnya di Santos, namun kedewasaan dan fokusnya di luar lapangan sering kali dipertanyakan. Dengan Piala Dunia yang semakin dekat, tekanan tetap ada pada Neymar untuk memaksakan dirinya masuk ke skuad Carlo Ancelotti saat Brasil mengejar gelar juara dunia pertamanya sejak 2002.
- Getty Images Sport
Keunggulan teknis atas para legenda
Meskipun Neymar menghadapi serangkaian masalah kebugaran dalam beberapa musim terakhir, mantan bek AC Milan Cafu menegaskan bahwa potensi maksimal mantan pemain Barcelona itu selalu lebih tinggi daripada Messi dan Ronaldo.
"Bagi saya, Neymar secara teknis bahkan lebih baik daripada [Cristiano] Ronaldo dan [Lionel] Messi," kata legenda Brasil itu kepada The Times. "Dia memiliki karier yang cemerlang."
Ketika ditanya mengenai prospek Neymar di Piala Dunia, Cafu menambahkan: "Setiap tim yang memiliki pemain penentu seperti Neymar membutuhkan pemain tersebut. Jika Neymar dalam kondisi prima—secara fisik, taktis, dan teknis—jelas dia adalah pemain yang menentukan hasil pertandingan. Namun, hanya Ancelotti yang bisa memutuskan dan hanya Neymar yang tahu apakah dia siap."
Ancelotti dan masa transisi Brasil
Selecao sedang memasuki era baru di bawah kepemimpinan Ancelotti, pelatih asing pertama yang memimpin tim nasional secara penuh. Meskipun beberapa kalangan tradisionalis mempertanyakan penunjukannya, Cafu yakin pelatih asal Italia itu adalah sosok yang tepat untuk mengakhiri penantian panjang Brasil akan bintang keenam.
"Saya merasa nyaman dengan hal ini," jelas Cafu. "Ancelotti adalah pelatih Italia paling Brasil yang pernah ada karena ia telah bekerja dengan begitu banyak pemain Brasil. Brasil telah modern. Sebagian besar pemain Brasil terbaik bermain di Eropa dan Ancelotti adalah orang Eropa, tetapi itu tidak berarti sepak bola Brasil adalah sepak bola Eropa. Esensi Brasil akan selalu ada." Ancelotti sendiri menargetkan keseimbangan untuk tim ini, dengan menyatakan bahwa ia menginginkan "pertahanan ala Italia dan serangan ala Brasil", sebuah strategi yang menurut Cafu "dapat berjalan dengan baik."
- AFP
Mengatasi tekanan Piala Dunia
Tekanan selalu menyertai tim nasional Brasil, terutama saat mereka berusaha menghindari rekor enam turnamen berturut-turut tanpa kemenangan. Cafu mengenang bagaimana tim legendarisnya mengatasi beban ekspektasi tersebut. Yang mengejutkan, hal itu melibatkan permainan golf dadakan di koridor hotel pada malam sebelum kemenangan mereka di final melawan Jerman.
"Kami bermain golf," kata Cafu sambil bercanda. "Kami berada di hotel sebelum final pada tahun 2002 dan semua orang duduk sambil mengobrol. Ronaldinho memiliki bola dan tongkat golf di kamarnya, yang diberikan oleh sebuah tim sebagai hadiah. Dia mengambil gelas plastik dan meletakkannya di koridor, lalu mulai mencoba memukul bola ke dalam gelas itu. Saya sangat buruk dalam golf, tapi semua orang ikut bermain—saya, Ronaldo, Roberto Carlos, Lúcio, Roque Júnior, Edmilson—kami berada di koridor itu selama mungkin satu setengah jam. Itu malam sebelum final Piala Dunia dan kami bermain golf untuk bersenang-senang."