“Secara harfiah, dia tidak punya hal lain yang bisa dilakukan selain menjaga kebugaran” - Penilaian pedas terhadap kembalinya Paul Pogba setelah menjalani skorsing doping, saat mantan bintang Man Utd itu disebut “tidak bisa bergerak leluasa di lapangan” saat bertanding di Monaco

Para pakar meyakini bahwa kepindahan lain akan segera terjadi setelah ia gagal bersinar di Fontvieille selama fase krusial dalam kariernya ini. Pakar sepak bola Prancis, Tom Williams, memberikan penilaian yang jujur mengenai alasan mengapa mantan pemain termahal klub tersebut mengalami kesulitan yang begitu besar di Stade Louis II. "Ya, sayangnya," katanya kepada MEN Sport saat diminta menilai musim kembalinya Pogba setelah dua tahun tanpa bermain di pertandingan resmi. "Dari apa yang kita lihat, dia tetap pemain yang sama. Dia masih bergerak di lapangan dengan cara yang sama. Dia memiliki otoritas yang selalu dimilikinya. Dia memiliki ketangkasan teknis yang sama saat menguasai bola. Dia masih bisa melepaskan umpan diagonal sejauh 60 yard dengan bobot yang sempurna."

"Dia hanya tidak bisa bergerak di lapangan seperti dulu. Sayangnya, sejak awal musim, dia tidak bisa melakukannya lebih dari 20 menit sekaligus. Meskipun faktanya dia benar-benar tidak punya hal lain untuk dilakukan selain berusaha menjaga kebugarannya. Sekali lagi, saya tidak tahu apa solusi jangka panjangnya, jika memang ada, tapi sulit untuk benar-benar percaya pada kemampuannya untuk pulih dari ini secara berkelanjutan. Karena dia sudah punya waktu hampir sembilan bulan untuk mencobanya dan itu sama sekali tidak berhasil."