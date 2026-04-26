AFP
“Secara harfiah, dia tidak punya hal lain yang bisa dilakukan selain menjaga kebugaran” - Penilaian pedas terhadap kembalinya Paul Pogba setelah menjalani skorsing doping, saat mantan bintang Man Utd itu disebut “tidak bisa bergerak leluasa di lapangan” saat bertanding di Monaco
Mimpi buruk kebugaran di Monako
Musim kembalinya Pogba di Monaco seharusnya menjadi babak penebusan bagi salah satu legenda sepak bola modern. Namun, musim ini justru dengan cepat meredup menjadi bab terbaru yang mengecewakan sejak sang juara Piala Dunia itu meninggalkan Manchester United pada 2022. Mulai dari masa-masa kedua yang mengecewakan bersama United dan Juventus hingga kekecewaan yang lebih besar saat menjalani skorsing 18 bulan akibat pelanggaran doping yang menurutnya tidak disengaja, beberapa tahun terakhir ini tidak berpihak pada Pogba. Kenyataan yang menyedihkan adalah masa-masa terbaik pemain berusia 33 tahun ini mungkin sudah lama berlalu. Tahun debutnya yang dipenuhi cedera di French Riviera menjadi bukti nyata akan hal itu, dengan Pogba hanya bermain selama 57 menit dalam lima penampilan untuk Monaco menjelang akhir musim.
Penilaian yang pedas terhadap kemundurannya
Para pakar meyakini bahwa kepindahan lain akan segera terjadi setelah ia gagal bersinar di Fontvieille selama fase krusial dalam kariernya ini. Pakar sepak bola Prancis, Tom Williams, memberikan penilaian yang jujur mengenai alasan mengapa mantan pemain termahal klub tersebut mengalami kesulitan yang begitu besar di Stade Louis II. "Ya, sayangnya," katanya kepada MEN Sport saat diminta menilai musim kembalinya Pogba setelah dua tahun tanpa bermain di pertandingan resmi. "Dari apa yang kita lihat, dia tetap pemain yang sama. Dia masih bergerak di lapangan dengan cara yang sama. Dia memiliki otoritas yang selalu dimilikinya. Dia memiliki ketangkasan teknis yang sama saat menguasai bola. Dia masih bisa melepaskan umpan diagonal sejauh 60 yard dengan bobot yang sempurna."
"Dia hanya tidak bisa bergerak di lapangan seperti dulu. Sayangnya, sejak awal musim, dia tidak bisa melakukannya lebih dari 20 menit sekaligus. Meskipun faktanya dia benar-benar tidak punya hal lain untuk dilakukan selain berusaha menjaga kebugarannya. Sekali lagi, saya tidak tahu apa solusi jangka panjangnya, jika memang ada, tapi sulit untuk benar-benar percaya pada kemampuannya untuk pulih dari ini secara berkelanjutan. Karena dia sudah punya waktu hampir sembilan bulan untuk mencobanya dan itu sama sekali tidak berhasil."
Kontribusi yang minim di lapangan
Kontribusi terbaru Pogba adalah penampilan singkat selama enam menit sebagai pemain pengganti dalam laga imbang 2-2 pada Sabtu lalu di Toulouse. Gelandang tersebut menggantikan Simon Adingra saat skor 2-1 untuk memperkuat pertahanan dan memastikan hasil akhir, namun tim asuhan Sebastien Pocognoli kembali goyah dan kehilangan poin penting dalam perebutan tiket kualifikasi Eropa. Meskipun kontraknya berlaku hingga musim panas 2027, peluang Pogba untuk tetap bertahan di klub setelah musim ini masih sangat diragukan.
Williams melanjutkan: "Saya bayangkan jika Monaco telah menyusun serangkaian skenario potensial di awal musim, terkait seberapa banyak ia bisa bermain dan seberapa besar kontribusinya, musim yang telah ia jalani sejauh ini akan menjadi ekspektasi minimal mutlak. Segalanya pada dasarnya berjalan seburuk mungkin dalam hal cedera. Saya kira ini bisa dianggap sebagai musim yang benar-benar gagal total terkait situasi Pogba."
Apa yang akan terjadi di masa depan?
Apa yang sempat digembar-gemborkan sebagai kebangkitan kembali mantan putra kesayangan Prancis itu justru menunjukkan betapa waktu tak bisa ditolak. Di usia 33 tahun, gelandang kreatif lainnya sering kali menyesuaikan gaya bermain mereka untuk menyesuaikan dengan apa yang tidak lagi mampu dilakukan oleh kaki mereka; Pogba pada titik ini akan sangat bersyukur hanya untuk bisa mencatatkan penampilan penuh 90 menit. Kenyataan yang lebih pahit adalah eksperimen di Monaco "belum membuahkan hasil," sehingga masa depan profesional sang gelandang terlihat semakin tidak pasti.