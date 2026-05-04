Meskipun usianya sudah 40 tahun, Manuel Neuer masih menjadi penjaga gawang FC Bayern, dan kemungkinan besar ia akan memperpanjang kontraknya untuk satu musim lagi dalam waktu dekat. Dengan demikian, Neuer saat ini menjadi pemain tertua kelima di liga-liga besar Eropa. Namun, di puncak peringkat tersebut berdiri seorang mantan rekan setim kiper asal Munich: Dante yang kini berusia 42 tahun. Pemenang treble bersama FC Bayern pada 2013, kapten klub Ligue 1 Prancis OGC Nice selama bertahun-tahun - dan masih sering diturunkan.
Sebuah video menjadikannya sosok ikonik! Pep Guardiola ingin mengkloning ribuan kali calon pelatih baru FC Bayern
Namun, pada musim panas ini, bek tengah asal Brasil tersebut—juga karena masalah kesehatan yang semakin parah—menyerahkan posisi teratasnya di klasemen dan secara mengejutkan kembali ke FC Bayern sebagai pelatih. Dante mengambil alih tim cadangan di Regionalliga Bayern, liga divisi keempat. Dengan seluruh pengalaman bermainnya dan semangat hidupnya, ia diharapkan dapat berkontribusi pada pengembangan talenta yang saat ini sedang sangat sukses.
Dante diangkat menjadi "Pai" dan memperoleh lisensi kepelatihannya
Sebenarnya, Dante sudah lama mempersiapkan langkah ini. Di sela-sela karier aktifnya, ia telah memperoleh semua lisensi kepelatihan, termasuk lisensi UEFA Pro terakhirnya tahun lalu. "Saya pasti ingin menjadi pelatih," kata Dante kepada Sport Bild pada 2024. "Untuk itu, saya sudah sering membantu dalam sesi latihan tim muda kami di Nice dan baru-baru ini berbicara dengan banyak pelatih ternama seperti Lucien Favre atau Thomas Tuchel."
Di Nice, Dante dijuluki "Pai", yang dalam bahasa Portugis berarti "ayah". Ia berperan sebagai mentor bagi para pemain muda, termasuk mantan talenta Bayern, Flavius Daniliuc. Pemain asal Austria itu pindah dari akademi muda Munich ke Nice pada 2020 dan memulai karier profesionalnya di sana.
"Dante telah menjadi sosok yang sangat penting bagi saya," kata Daniliuc, yang kini bermain untuk FC Basel, dalam wawancara dengan SPOX saat itu. "Saya selalu meminta nasihat darinya tentang hal-hal yang masih bisa saya perbaiki. Dan dia membantu saya dengan kesabaran yang luar biasa." Dante sendiri mengatakan tentang perannya sebagai "Pai", bahwa ia ingin "membantu talenta muda untuk terus berkembang dan memaksimalkan karier mereka". Jika ada seseorang yang cocok menjadi teladan sempurna dalam hal ini, tentu saja itu adalah dirinya sendiri.
"Dan trofi juga": Dante meraih treble bersama FC Bayern
Pada tahun 2004, saat berusia 18 tahun, Dante pindah dari tanah kelahirannya di Brasil ke OSC Lille di Prancis. Ada satu hal yang ia janjikan pada dirinya sendiri saat itu, demikian ia ceritakan kemudian dalam wawancara dengan Transfermarkt: "Kamu harus memberikan yang terbaik, dan kamu harus bertahan selama mungkin." Setelah beberapa kali berpindah klub di Belgia, Dante akhirnya bergabung dengan Borussia Mönchengladbach. Pada tahun 2012, FC Bayern merekrutnya dengan biaya transfer tetap sebesar hanya 4,7 juta euro. Karl-Heinz Rummenigge kemudian menyebutnya sebagai "salah satu transfer terbaik kami dalam beberapa tahun terakhir".
Tak lama sebelum kedatangan Dante, tim asal Munich itu baru saja kalah secara dramatis di final di kandang sendiri (dan juga kehilangan semua gelar lainnya). Sebagai bek tengah yang andal dan sosok yang selalu ceria serta mampu mengangkat semangat tim, pemain berusia 29 tahun saat itu turut berkontribusi pada kebangkitan mengesankan yang berujung pada treble pada tahun 2013.
Namun, Dante melewatkan final terakhir di Piala DFB melawan VfB Stuttgart. Pertandingan itu sudah masuk dalam periode peminjaman untuk Piala Konfederasi, di mana ia dan rekan setimnya di Munich, Luiz Gustavo, ikut serta bersama tim nasional Brasil (dan setidaknya berhasil menang).
Meskipun tidak secara langsung di lapangan, ia tetap berkontribusi pada gelar ketiga tersebut secara atmosferik—dengan mengirimkan video legendaris kepada rekan-rekannya. Dengan bahasa Jerman yang agak canggung, namun dengan penuh semangat, Dante menyanyikan: "Kita menjuarai liga, kita menjuarai Liga Champions - dan Piala juga, dan Piala juga!" Sejak saat itu, Dante menjadi sosok ikonik dan favorit penonton di FC Bayern.
Pep Guardiola: "Saya ingin memiliki 1.000 pemain sekelas Dante di tim saya"
Di bawah asuhan pelatih baru Pep Guardiola, ia awalnya tetap mempertahankan posisinya sebagai pemain inti di lini pertahanan tengah bersama Jerome Boateng, sebelum waktu bermainnya berkurang pada musim 2014/15. Setelah beberapa kali hanya duduk di bangku cadangan, Guardiola kembali memasukkannya ke dalam susunan pemain inti pada April 2015 untuk pertandingan puncak melawan Borussia Dortmund. FC Bayern menang 1-0, setelah itu Guardiola mengucapkan kalimat legendarisnya: "Saya ingin memiliki 1.000 Dante di tim saya."
Namun, dalam dua pertandingan semifinal yang kalah berturut-turut melawan FC Barcelona di Liga Champions dan melawan BVB di Piala DFB, tidak ada satu pun Dante yang bermain bahkan selama satu detik pun. Pada musim panas, ia akhirnya pindah ke VfL Wolfsburg, sebelum kemudian pindah ke Nice pada 2016. Kini, ia kembali ke FC Bayern.
Sebastian Hoeneß dan Martin Demichelis meniti karier
Bahwa tim cadangan FC Bayern dapat menjadi batu loncatan bagi karier kepelatihan yang cemerlang, baru-baru ini dibuktikan oleh Sebastian Hoeneß. Pada tahun 2020, ia secara mengejutkan membawa tim yang dipimpin oleh Josip Stanisic dan Angelo Stiller meraih gelar juara Liga Divisi Tiga. Setelah sempat melepas penampilan bersama TSG Hoffenheim, Hoeneß membawa VfB Stuttgart menjadi runner-up liga, lolos ke Liga Champions, serta menjuarai Piala DFB, dan berkembang menjadi salah satu pelatih paling diminati di Jerman. Baru-baru ini, ia bahkan disebut-sebut sebagai kandidat pelatih Real Madrid.
Antara tahun 2021 dan 2022, Martin Demichelis—yang pernah bermain untuk klub asal Munich ini seperti halnya Dante—melatih tim cadangan FC Bayern. Setelah itu, ia memenangkan kejuaraan Argentina bersama River Plate, dan saat ini ia berjuang bersama RCD Mallorca untuk menghindari degradasi dari Divisi Primera Spanyol. Pengganti Demichelis adalah Holger Seitz, yang sejak saat itu empat kali gagal membawa tim kembali ke Liga 3 - termasuk musim ini, di mana tim asal Munich itu tertinggal jauh di peringkat kesepuluh. Seitz kini mengambil alih tugas lain di kampus.
Siapa yang akan menjadi asisten Dante di tim cadangan FC Bayern?
Atas inisiatif Direktur Olahraga Christoph Freund, tim cadangan di masa depan diharapkan selalu membimbing para pelatih muda berbakat, idealnya mereka yang pernah menjadi pemain di FC Bayern — seperti Demichelis dan Dante. Konsep serupa telah diinisiasi oleh Freund di klub lamanya, RB Salzburg, di mana antara lain Marco Rose, Adi Hütter, atau Matthias Jaissle berhasil naik dari akademi ke level sepak bola profesional.
"Kami secara aktif mencari talenta pelatih muda dan berusaha untuk mengontrak mereka sedini mungkin, sama seperti pemain berbakat, serta melatih mereka lebih lanjut di akademi kami," kata Freund dalam wawancara dengan SPOX saat masih di Salzburg. "Seperti halnya pemain, kami juga memiliki daftar cadangan untuk pelatih."
Pelatih pemula Dante akan didampingi oleh asisten berpengalaman di FC Bayern. Seseorang yang mengenal kampus dan Liga Regional. Jadi, kemungkinan besar bukan Franck Ribery yang baru-baru ini dikabarkan, yang dengan statusnya yang khusus mungkin akan menimbulkan terlalu banyak keributan. Bagaimana Dante ingin menjalankan tugasnya sebagai pelatih, ia sudah mengungkapkannya setahun lalu dalam wawancara dengan Transfermarkt: "Tujuan saya adalah agar para pemain saya bangun setiap pagi dan merasa senang untuk pergi berlatih. Mereka harus merasa: Dengan pelatih ini, kami selalu bersenang-senang dan kami belajar sesuatu." Dan mungkin juga memenangkan piala.
Dari Lille melalui Munich hingga Nice: Perjalanan karier Dante di Eropa
Periode Klub 2004 hingga 2006 OSC Lille 2006 hingga 2007 Royal Charleroi 2007 hingga 2009 Standard Liège 2009 hingga 2012 Borussia Mönchengladbach 2012 hingga 2015 FC Bayern 2015 hingga 2016 VfL Wolfsburg sejak 2016 OGC Nice