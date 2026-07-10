Baru-baru ini beredar rumor bahwa mantan klubnya, Sporting, juga menunjukkan minat padanya. Namun, pada akhirnya, tampaknya Sporting tidak mampu memenuhi persyaratan finansial yang diminta. Menurut surat kabar Portugal A Bola, Juventus Turin dan AC Milan dari Italia juga ikut serta dalam perburuan pemain tersebut.

Palhinha pindah dari Fulham ke FC Bayern pada tahun 2024 dengan biaya transfer sebesar 51 juta euro, namun ia tidak berhasil menembus tim utama di sana. Secara keseluruhan, ia hanya tampil dalam 25 pertandingan resmi untuk klub asal Munich tersebut, sebagian besar sebagai pemain pengganti. Musim panas lalu, ia dipinjamkan ke Tottenham Hotspur di Liga Premier dengan biaya lima juta euro. Namun, setelah nyaris terdegradasi, klub asal London itu memutuskan untuk tidak menggunakan opsi pembelian yang telah disepakati.

Jika transfer ke Benfica terlaksana, Palhinha akan menjadi pemain pinjaman kelima yang dijual secara permanen oleh FC Bayern pada musim panas ini. Alexander Nübel pindah ke Besiktas, Daniel Peretz pindah secara permanen ke FC Southampton, Maurice Krattenmacher ke SV Elversberg, dan Jonah Kusi-Asare ke Fulham.