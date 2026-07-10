Sebagaimana dilaporkan oleh portal Portugal Zerozero, Benfica Lisbon tertarik untuk merekrut gelandang berusia 31 tahun tersebut. Menurut laporan tersebut, klub dengan gelar juara terbanyak di Portugal itu sedang mempersiapkan tawaran sebesar 20 juta euro ditambah lima juta euro dalam bentuk bonus potensial. Dengan demikian, Benfica akan memenuhi tuntutan FC Bayern sebesar 25 juta euro untuk Palhinha.
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Sebuah transfer yang sensasional tampaknya akan terjadi! FC Bayern München tampaknya telah menemukan klub yang tertarik untuk merekrut Joao Palhinha
Transfer ini tentu saja akan menjadi perbincangan hangat, mengingat Palhinha berasal dari akademi Sporting, rival sekota Benfica, di mana ia kemudian juga tampil dalam total 95 pertandingan resmi. Sebelum pertandingan Liga Champions antara FC Bayern melawan Benfica pada musim gugur 2024, ia menyebutnya sebagai “pertandingan yang istimewa” baginya secara pribadi dan secara mengejutkan mengungkapkan bahwa meskipun ia memiliki masa lalu di Sporting, kerabatnya “lebih condong menjadi penggemar Benfica”.
Palhinha sendiri kabarnya terbuka untuk pindah ke kubu merah Lisbon. Di Benfica, ia akan bertemu dengan pelatih Marco Silva, yang pernah bekerja sama dengannya di FC Fulham di Liga Premier sebelum ia pindah ke Munich.
Joao Palhinha bergabung dengan FC Bayern pada tahun 2024 dengan nilai transfer sebesar 51 juta euro
Baru-baru ini beredar rumor bahwa mantan klubnya, Sporting, juga menunjukkan minat padanya. Namun, pada akhirnya, tampaknya Sporting tidak mampu memenuhi persyaratan finansial yang diminta. Menurut surat kabar Portugal A Bola, Juventus Turin dan AC Milan dari Italia juga ikut serta dalam perburuan pemain tersebut.
Palhinha pindah dari Fulham ke FC Bayern pada tahun 2024 dengan biaya transfer sebesar 51 juta euro, namun ia tidak berhasil menembus tim utama di sana. Secara keseluruhan, ia hanya tampil dalam 25 pertandingan resmi untuk klub asal Munich tersebut, sebagian besar sebagai pemain pengganti. Musim panas lalu, ia dipinjamkan ke Tottenham Hotspur di Liga Premier dengan biaya lima juta euro. Namun, setelah nyaris terdegradasi, klub asal London itu memutuskan untuk tidak menggunakan opsi pembelian yang telah disepakati.
Jika transfer ke Benfica terlaksana, Palhinha akan menjadi pemain pinjaman kelima yang dijual secara permanen oleh FC Bayern pada musim panas ini. Alexander Nübel pindah ke Besiktas, Daniel Peretz pindah secara permanen ke FC Southampton, Maurice Krattenmacher ke SV Elversberg, dan Jonah Kusi-Asare ke Fulham.
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