"Sebuah tragedi komedi!" - Jose Mourinho marah besar atas hukuman yang "berdasarkan kebohongan" sementara pelatih Benfica membantah telah menendang bola ke arah bangku cadangan lawan
Mengapa Mourinho mendapat kartu merah saat melawan Porto
Mourinho, yang terkenal menjuluki dirinya sendiri sebagai ‘The Special One’ saat memulai masa jabatannya yang pertama sebagai manajer Chelsea pada 2004, dipecat pada menit-menit akhir pertandingan yang menegangkan yang berakhir imbang 2-2, di mana Benfica berhasil membalikkan keadaan setelah tertinggal dua gol untuk meraih satu poin pada menit ke-88.
Pria berusia 63 tahun yang blak-blakan ini juga berselisih dengan asisten pelatih Porto, Lucho Gonzalez, selama pertandingan tersebut, yang berujung pada konfrontasi yang memanas. Mourinho kemudian mengatakan kepada wartawan bahwa ia telah disebut sebagai “pengkhianat” oleh rivalnya asal Argentina itu “20 atau 30 kali”.
Mourinho dijatuhi hukuman larangan bertanding satu pertandingan karena kartu merahnya dan suspensi 11 hari – termasuk satu pertandingan tambahan – atas insiden dengan Gonzalez, yang dituduh memulainya. Mantan manajer Porto yang pernah menjuarai Liga Champions itu mengatakan saat itu: “Mengenai kartu merah, ada dua hal. Wasit mengatakan dia mengusir saya karena saya menendang bola ke arah bangku cadangan FC Porto, yang sepenuhnya salah.
“Saya tidak tahu apakah itu tiga, empat, atau lima kali, tapi saya sudah melakukannya berkali-kali di Stadion Luz – setelah kami mencetak gol, bola masuk ke tribun penonton. Cara untuk merayakan dan memberikan bola kepada penggemar yang beruntung. Saya tahu saya tidak terlalu bagus secara teknis, tapi itu memang ditujukan ke tribun.”
'The Special One' menjelaskan mengapa pemecatannya tidak adil
Mourinho menegaskan kembali sikapnya itu setelah memutuskan untuk kembali ke bangku cadangan saat Benfica menang 3-0 atas Vitoria de Guimaraes. Ketika ditanya apakah ia merasa dianiaya oleh wasit dan otoritas olahraga Portugal, Mourinho menjawab: “Tidak, karena ini adalah hukuman pertama yang saya terima sejak bergabung dengan Benfica. Namun, sangat jelas bahwa tuduhan yang dilayangkan kepada saya tidak benar.
“Hukuman ini mengejutkan saya karena didasarkan pada kebohongan. Keadilan, baik dalam olahraga maupun kehidupan sosial, harus selalu didasarkan pada kebenaran, dan rekaman video dengan jelas menunjukkan bahwa saya tidak menendang bola ke bangku cadangan lawan. Saya menendangnya ke arah penonton, seperti yang sudah saya lakukan di sini beberapa kali. Namun kali ini, mereka ingin menafsirkannya seperti itu. Tapi saya tidak merasa dianiaya.”
Mourinho kembali ke bangku cadangan setelah absen hanya dalam satu pertandingan
Mourinho tidak hadir di pinggir lapangan saat Benfica menang 2-1 dalam laga dramatis melawan Arouca — pertandingan yang diwarnai gol penentu kemenangan pada menit ke-96 dan dua kartu merah setelahnya — namun ia memilih untuk tidak absen lagi karena sudah lebih dari 11 hari berlalu sejak insiden panasnya dengan Porto.
Ketika ditanya apakah ia mempertimbangkan untuk melewatkan pertandingan lain, sesuai ketentuan skorsingnya, Mourinho menambahkan: “Bukan karena Benfica dan saya, meskipun terkadang tidak sepakat, ingin percaya pada keadilan. Tapi mengapa saya harus diselidiki?
“Saya mungkin memegang rekor dunia untuk jumlah pengusiran sebagai pelatih, tapi saya tahu kapan mereka benar dan kapan mereka salah. Dan pengusiran ini adalah komedi, hukuman ini adalah tragikomedi, dan tidak berada di bangku cadangan di Arouca adalah ketidakadilan, dan tidak berada di sana hari ini akan menjadi ketidakadilan ganda. Oleh karena itu, kami duduk di bangku cadangan hari ini tanpa masalah, dan jika skorsing lain akhirnya datang nanti, itu akan membuktikan bahwa kebenaran tidak selalu diungkap.”
Bisakah Benfica tetap tak terkalahkan dan menuntaskan musim sebagai 'Invincibles'?
Benfica tetap tak terkalahkan di kompetisi Primeira Liga musim ini, berhasil melewati 27 putaran pertandingan tanpa menelan kekalahan. Mereka masih memiliki tujuh pertandingan tersisa untuk mencoba menyelesaikan musim sebagai tim yang tak terkalahkan.
Mencapai hal itu mungkin tidak cukup untuk membawa mereka meraih gelar domestik di Portugal, karena Porto memimpin empat poin di puncak klasemen sekaligus memiliki satu pertandingan lebih sedikit. Mourinho akan melakukan segala upaya, meski mungkin menimbulkan kontroversi di sepanjang jalan, demi memastikan gelar prestisius lainnya ditambahkan ke dalam CV-nya yang sarat prestasi.
