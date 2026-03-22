"Sebuah tragedi komedi!" - Jose Mourinho marah besar atas hukuman yang "berdasarkan kebohongan" sementara pelatih Benfica membantah telah menendang bola ke arah bangku cadangan lawan

Mourinho, yang terkenal menjuluki dirinya sendiri sebagai ‘The Special One’ saat memulai masa jabatannya yang pertama sebagai manajer Chelsea pada 2004, dipecat pada menit-menit akhir pertandingan yang menegangkan yang berakhir imbang 2-2, di mana Benfica berhasil membalikkan keadaan setelah tertinggal dua gol untuk meraih satu poin pada menit ke-88.

Pria berusia 63 tahun yang blak-blakan ini juga berselisih dengan asisten pelatih Porto, Lucho Gonzalez, selama pertandingan tersebut, yang berujung pada konfrontasi yang memanas. Mourinho kemudian mengatakan kepada wartawan bahwa ia telah disebut sebagai “pengkhianat” oleh rivalnya asal Argentina itu “20 atau 30 kali”.

Mourinho dijatuhi hukuman larangan bertanding satu pertandingan karena kartu merahnya dan suspensi 11 hari – termasuk satu pertandingan tambahan – atas insiden dengan Gonzalez, yang dituduh memulainya. Mantan manajer Porto yang pernah menjuarai Liga Champions itu mengatakan saat itu: “Mengenai kartu merah, ada dua hal. Wasit mengatakan dia mengusir saya karena saya menendang bola ke arah bangku cadangan FC Porto, yang sepenuhnya salah.

“Saya tidak tahu apakah itu tiga, empat, atau lima kali, tapi saya sudah melakukannya berkali-kali di Stadion Luz – setelah kami mencetak gol, bola masuk ke tribun penonton. Cara untuk merayakan dan memberikan bola kepada penggemar yang beruntung. Saya tahu saya tidak terlalu bagus secara teknis, tapi itu memang ditujukan ke tribun.”