Sebuah tragedi bagi Baumann dan hilangnya seluruh kredibilitas: Cara Julian Nagelsmann menangani kemungkinan kembalinya Manuel Neuer ke DFB merupakan bencana dalam hal komunikasi

Manuel Neuer tampaknya akan segera kembali ke timnas Jerman. Bagi Oliver Baumann, hal ini akan menjadi tragedi pribadi — yang harus ditanggung oleh pelatih timnas Julian Nagelsmann. Kembalinya kiper Bayern Munich tersebut juga akan menghancurkan kredibilitas Nagelsmann. Sebuah bencana komunikasi yang sebenarnya bisa dengan mudah dicegah. Sebuah komentar.

Jika ada satu hal yang sejauh ini sulit untuk disalahkan dari Julian Nagelsmann selama menjabat sebagai pelatih tim nasional Jerman, itu adalah para pemain selalu tahu persis apa yang diharapkan darinya. Bahkan menjelang Euro 2024 di kandang sendiri, pria berusia 38 tahun ini memastikan para pemain selalu memiliki kepastian mengenai peran yang telah ditetapkan bagi mereka dalam tim melalui pernyataan-pernyataan yang jelas, sehingga kesalahpahaman sama sekali tidak dapat muncul. Terkadang, pernyataan Nagelsmann bahkan hampir terlalu jelas — misalnya, dalam penanganannya terhadap Deniz Undav yang banyak dibicarakan.

Terkait Piala Dunia yang akan datang, Nagelsmann mengungkapkan kepada Undav bahwa ia tidak akan menjadi pemain inti di lini depan, meskipun Undav telah menunjukkan performa yang kuat dan mencatatkan angka-angka yang mengesankan saat membela VfB Stuttgart. Hal ini menjadi bahan perbincangan yang hangat, terutama dalam pertandingan internasional melawan Swiss dan Ghana yang baru saja berlalu.

  • Oleh karena itu, semakin mengherankan bahwa pelatih tim nasional Jerman justru kurang menunjukkan kejelasan dan ketegasan dalam tindakannya terkait kasus kembalinya Manuel Neuer ke tim nasional Jerman. Jika Neuer benar-benar masuk dalam daftar skuad sementara Nagelsmann pada Kamis mendatang, hal itu tak lain adalah bencana komunikasi dan hilangnya seluruh kredibilitas bagi pelatih tim nasional tersebut.

    Lagipula, ketika ditanya soal ini dalam beberapa minggu dan bulan terakhir, dia selalu bilang bahwa diskusi itu nggak perlu karena Neuer udah pensiun dari timnas Jerman setelah Euro 2024, dan dia rencananya bakal pakai Oliver Baumann sebagai kiper utama buat Piala Dunia, bukan kiper Bayern itu.

    Tentu saja, jika terjadi perubahan haluan, hal itu akan bermula dari Neuer. Nagelsmann hanya akan bereaksi terhadap penarikan kembali pengunduran diri tersebut. Namun, sekarang sudah terlambat untuk itu!

    Kembalinya Manuel Neuer: Oliver Baumann yang akan menjadi korbannya

    Terutama bagi kiper TSG Hoffenheim, kembalinya Neuer akan menjadi pukulan telak. Dalam seragam tim nasional, pemain berusia 35 tahun ini hampir tidak pernah melakukan kesalahan sejak promosinya; selama kualifikasi Piala Dunia, ia bahkan tampil luar biasa di beberapa kesempatan dan karenanya berhasil mengalahkan Alexander Nübel dari Stuttgart dalam persaingan untuk status kiper utama di turnamen yang akan digelar di AS, Kanada, dan Meksiko.

    Bahkan pada Sabtu sore, segera setelah kekalahan 0-4 Hoffenheim melawan Borussia Mönchengladbach, Baumann tampak percaya diri akan berangkat ke Piala Dunia sebagai kiper utama. Nagelsmann telah "secara jelas menyatakan kepercayaannya" kepadanya dalam "percakapan empat mata". "Saya punya informasi saya. Titik." Jika ternyata situasinya berbeda dan kiper berusia 35 tahun ini benar-benar harus turun ke barisan kedua menggantikan Neuer, hal itu akan menjadi penghinaan yang tak tertandingi.

    Terutama di posisi kiper, di mana kontinuitas sangat penting, bolak-balik seperti ini benar-benar kontraproduktif. Jika Neuer memberikan lampu hijau untuk kembalinya Baumann, ia pasti akan berangkat ke Piala Dunia sebagai kiper utama dan menggantikan Baumann—yang sebenarnya sudah terintegrasi dengan baik dalam tim—ke bangku cadangan. Oleh karena itu, perbandingan yang disebutkan oleh beberapa ahli dengan kembalinya Toni Kroos menjelang Euro 2024 tidak relevan.

    Julian Nagelsmann seharusnya mencari kesempatan untuk berbicara dengan Manuel Neuer

    Yang membuat seluruh kejadian ini terasa jauh lebih pahit adalah kenyataan bahwa Nagelsmann sebenarnya bisa dengan mudah mencegahnya.

    Menurut Neuer, dia dan pelatih timnas Jerman itu tetap berkomunikasi. Nagelsmann seharusnya, ketika beberapa bulan lalu perbincangan tentang kemungkinan kembalinya Neuer memanas, mencari waktu untuk berbicara dengan kiper tersebut dan, dalam arti tertentu, memaksanya untuk mengambil keputusan. Nagelsmann seharusnya memaksa Neuer lebih awal untuk mengambil keputusan akhir mengenai masa depannya di timnas Jerman. Kini, sepertinya Nagelsmann justru membiarkan Neuer menunda-nunda dan pada akhirnya hanya memberikan lampu hijau karena tekanan publik yang sangat besar.

    Pasalnya, dari sudut pandang olahraga, tidak semua faktor menguntungkan Neuer. Meskipun kiper berusia 40 tahun ini memiliki banyak pengalaman yang bisa menjadi keuntungan besar dalam berbagai situasi selama turnamen semacam ini, namun dari segi performa, musim Baumann hampir tidak lebih buruk daripada kiper FCB tersebut. Di satu sisi, penampilan luar biasa Neuer dalam leg pertama perempat final Liga Champions melawan Real Madrid memang menonjol, namun di sisi lain, kesalahan individu juga semakin sering terjadi.

    Beberapa minggu sebelum Piala Dunia dimulai - di fase di mana tim seharusnya fokus sepenuhnya pada turnamen - keributan yang sebenarnya bisa dihindari justru mendominasi pemberitaan. Keributan ini tidak akan cepat mereda, karena satu hal yang sangat jelas: Siapa pun yang akhirnya menjadi kiper - jika terjadi kesalahan, diskusi mendasar berikutnya akan langsung muncul.

