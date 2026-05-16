Sebuah tragedi bagi Baumann dan hilangnya seluruh kredibilitas: Cara Julian Nagelsmann menangani kemungkinan kembalinya Manuel Neuer ke DFB merupakan bencana dalam hal komunikasi

Yang membuat seluruh kejadian ini terasa jauh lebih pahit adalah kenyataan bahwa Nagelsmann sebenarnya bisa dengan mudah mencegahnya.

Menurut Neuer, dia dan pelatih timnas Jerman itu tetap berkomunikasi. Nagelsmann seharusnya, ketika beberapa bulan lalu perbincangan tentang kemungkinan kembalinya Neuer memanas, mencari waktu untuk berbicara dengan kiper tersebut dan, dalam arti tertentu, memaksanya untuk mengambil keputusan. Nagelsmann seharusnya memaksa Neuer lebih awal untuk mengambil keputusan akhir mengenai masa depannya di timnas Jerman. Kini, sepertinya Nagelsmann justru membiarkan Neuer menunda-nunda dan pada akhirnya hanya memberikan lampu hijau karena tekanan publik yang sangat besar.

Pasalnya, dari sudut pandang olahraga, tidak semua faktor menguntungkan Neuer. Meskipun kiper berusia 40 tahun ini memiliki banyak pengalaman yang bisa menjadi keuntungan besar dalam berbagai situasi selama turnamen semacam ini, namun dari segi performa, musim Baumann hampir tidak lebih buruk daripada kiper FCB tersebut. Di satu sisi, penampilan luar biasa Neuer dalam leg pertama perempat final Liga Champions melawan Real Madrid memang menonjol, namun di sisi lain, kesalahan individu juga semakin sering terjadi.

Beberapa minggu sebelum Piala Dunia dimulai - di fase di mana tim seharusnya fokus sepenuhnya pada turnamen - keributan yang sebenarnya bisa dihindari justru mendominasi pemberitaan. Keributan ini tidak akan cepat mereda, karena satu hal yang sangat jelas: Siapa pun yang akhirnya menjadi kiper - jika terjadi kesalahan, diskusi mendasar berikutnya akan langsung muncul.