Jika ditelaah lebih dalam, data menunjukkan bahwa keluarga dan penduduk kota tuan rumah menjadi pendorong utama antusiasme — namun, seperti biasa, biaya tetap menjadi hambatan utama bagi para penggemar yang ingin hadir:

• Antusiasme paling tinggi terlihat di pasar tuan rumah, dengan 42 persen penduduk kota berencana menonton secara intensif, dibandingkan dengan 22 persen di daerah pinggiran kota dan hanya 16 persen di komunitas pedesaan

• Keluarga menjadi pendorong utama, karena 43 persen responden yang memiliki anak di bawah 16 tahun mengatakan mereka akan menonton “sangat sering,” dibandingkan dengan 17 persen yang tidak memiliki anak

• Momentum semakin meningkat, dengan 48 persen warga Amerika lebih tertarik dibandingkan tahun 2022 — dan penyelenggaraan di Amerika Utara disebut sebagai faktor kunci

• Ada minat yang nyata untuk hadir, dengan 63 persen penggemar yang tertarik setidaknya agak mungkin untuk menonton pertandingan

• Biaya menjadi hambatan terbesar, karena 57 persen menyebutkan harga tiket sebagai kekhawatiran, dengan sebagian besar tidak bersedia membayar lebih dari $250–$500 per tiket.

• Hanya sepertiga dari responden yang menyebutkan keamanan sebagai kekhawatiran.