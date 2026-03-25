Sebuah studi menemukan bahwa 75 persen warga Amerika berencana untuk menyaksikan Piala Dunia FIFA 2026
- Getty Images Sport
Temuan utama
Survei yang dilakukan oleh Full Circle Research pada bulan Maret ini melibatkan 2.000 orang dewasa di Amerika Serikat.
Berikut adalah hasil utamanya:
• Mayoritas warga Amerika sangat antusias, dengan 75 persen di antaranya berencana untuk mengikuti turnamen 2026 dalam kapasitas tertentu
• Tingkat keterlibatan yang intensif lebih terbatas, karena hanya 26 persen yang mengatakan mereka berencana menonton “banyak” pertandingan
• Angka tersebut meningkat secara signifikan di kalangan milenial, di mana 37 persen berencana untuk mengikuti turnamen tersebut dengan cermat
Sports Business Journal melakukan penelitian ini menjelang konferensi Business of Soccer yang akan dimulai pada hari Rabu.
- Getty Images Sport
Temuan penting lainnya
Jika ditelaah lebih dalam, data menunjukkan bahwa keluarga dan penduduk kota tuan rumah menjadi pendorong utama antusiasme — namun, seperti biasa, biaya tetap menjadi hambatan utama bagi para penggemar yang ingin hadir:
• Antusiasme paling tinggi terlihat di pasar tuan rumah, dengan 42 persen penduduk kota berencana menonton secara intensif, dibandingkan dengan 22 persen di daerah pinggiran kota dan hanya 16 persen di komunitas pedesaan
• Keluarga menjadi pendorong utama, karena 43 persen responden yang memiliki anak di bawah 16 tahun mengatakan mereka akan menonton “sangat sering,” dibandingkan dengan 17 persen yang tidak memiliki anak
• Momentum semakin meningkat, dengan 48 persen warga Amerika lebih tertarik dibandingkan tahun 2022 — dan penyelenggaraan di Amerika Utara disebut sebagai faktor kunci
• Ada minat yang nyata untuk hadir, dengan 63 persen penggemar yang tertarik setidaknya agak mungkin untuk menonton pertandingan
• Biaya menjadi hambatan terbesar, karena 57 persen menyebutkan harga tiket sebagai kekhawatiran, dengan sebagian besar tidak bersedia membayar lebih dari $250–$500 per tiket.
• Hanya sepertiga dari responden yang menyebutkan keamanan sebagai kekhawatiran.
'Mungkin lebih banyak menarik penggemar dengan pendapatan tinggi dan yang sangat aktif'
Menanggapi temuan tersebut, Jed Pearsall, Presiden Performance Research, berpendapat bahwa ada kesamaan di antara temuan-temuan tersebut.
“Temuan ini menunjukkan bahwa meskipun minat untuk hadir cukup luas, kehadiran sebenarnya cenderung didominasi oleh penggemar dengan pendapatan tinggi dan yang sangat antusias, sementara banyak lainnya memilih untuk menonton di rumah atau di tempat umum,” kata Pearsall.
- Getty Images Sport
Apa yang akan terjadi selanjutnya?
Piala Dunia FIFA akan dimulai pada 11 Juni dengan pertandingan antara Meksiko melawan Afrika Selatan.