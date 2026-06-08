Sebuah skandal di Piala Dunia menjadikannya "musuh negara nomor satu": Bagaimana Stefan Effenberg menghancurkan kariernya yang menjanjikan di tim nasional Jerman

Dua tahun kemudian—yang bisa dibilang cukup sukses, di mana Effenberg mengalami degradasi dan promosi kembali bersama Fiorentina—tiba lah momen yang akan selamanya dikenang darinya. Bukan gol, bukan gelar, melainkan satu gerakan yang mengubahnya dari sosok yang sudah sangat kontroversial menjadi "musuh publik nomor satu". Pada Piala Dunia 1994 di AS, Effenberg yang berusia 25 tahun berada di puncak kariernya, dominan secara fisik di lapangan, brilian dalam permainan, dan saat itu tentu saja salah satu gelandang terbaik di Eropa.

Namun, berita utama tidak muncul karena prestasinya, melainkan karena satu hal yang masih menghantuinya hingga hari ini. Pada pertandingan terakhir fase grup melawan Korea Selatan, tim DFB sudah memimpin dengan meyakinkan 3-0 saat jeda, namun setelah jeda, pertandingan mulai lepas kendali di tengah suhu 48 derajat di Dallas yang panas terik. Pada akhirnya, mereka berhasil mempertahankan kemenangan tipis 3-2 hingga akhir pertandingan, namun para penggemar Jerman yang ikut serta tidak terlalu antusias melihat penampilan yang kurang memuaskan dari tim favorit tersebut.

Mereka menyuarakan ketidakpuasan mereka dengan keras, terutama di pertengahan babak kedua. Ketika Effenberg ditarik keluar oleh pelatih nasional Berti Vogts pada menit ke-75 dan digantikan oleh Thomas Helmer, sorakan keras pun meledak. Namun, alih-alih mengabaikan hal itu dan tidak memperdulikan kemarahan tersebut, Effenberg justru terbawa emosi dan kelelahan. Ia berbalik ke arah tribun dan mengacungkan jari tengahnya ke arah para penggemar. Namun, bukan hanya sebentar, bukan saat berlari menuju bangku cadangan. Tidak. Effenberg berdiri di sana, tenang, sadar, dan penuh tantangan, sambil mengacungkan gestur provokatif itu tepat di depan wajah para penonton yang tercengang.

Dan meskipun hingga hari ini tidak ada dokumentasi apa pun mengenai adegan tersebut, jari tengah "Effes" yang ditujukan kepada para penggemarnya sendiri telah menjadi salah satu gambar paling berkesan dalam sejarah Piala Dunia Jerman.

Reaksi terhadap hal itu tidak butuh waktu lama untuk muncul. Di media lokal, kemarahan meluap-luap dan DFB pun segera mengambil tindakan disiplin. Presiden DFB Egidius Braun dan pelatih tim nasional Vogts, yang memang sudah mendapat kritik tajam, berdiskusi sepanjang malam tentang apa yang harus dilakukan terhadap Effenberg. Pada akhirnya, dia dijadikan contoh, setidaknya itulah pendapat para pemain saat itu hingga kini.

Sebab, tim tahun 1994 ini, sejujurnya bukanlah sebuah tim. Itu adalah tim yang didorong oleh terlalu banyak ego. Kasus Bodo Illgner dan perdebatan mengenai istri para pemain menimbulkan gelombang besar. Selain itu, ada perselisihan terbuka antara kapten Matthäus dan Vogts. Komentar-komentar tajam dan terus-menerus dari "Kaisar" Franz Beckenbauer sebagai pakar dan kolumnis Bild di lokasi, yang ditujukan kepada penggantinya. "Vogts dihujani kritik," demikian nada para saksi mata dalam serial dokumenter ARD yang luar biasa tentang kegagalan tim DFB di AS pada tahun 1994.

Ketidakdisiplinan, kepercayaan yang disalahgunakan, yang harus dihadapi Vogts dari para pemainnya selama turnamen berlangsung – pada akhirnya, semua itu harus ditanggung oleh Effenberg. Karena ia menolak untuk meminta maaf secara terbuka, ia akhirnya dikeluarkan dari skuad dan langsung dipulangkan. Bukan hukuman di bangku cadangan, bukan denda, melainkan pulang ke rumah dalam keadaan memalukan. Karena hampir semua pemain tidak memahami tindakan keras seperti itu untuk "hal sepele" semacam itu, pemecatan Effenberg semakin memperlebar jurang antara Vogts dan tim.

"Kalau begitu, mereka setidaknya harus mengeluarkan empat atau lima pemain lain," kenang Mario Basler di ARD mengenai insiden jari tengah yang fatal itu. Pada akhirnya, timnas Jerman yang saat itu berstatus juara dunia tersingkir secara mengejutkan di babak perempat final melawan Bulgaria. Dan Effenberg?

Kariernya di tim nasional praktis berakhir dengan insiden tersebut. Pertandingan melawan Korea Selatan menjadi pertandingan resmi terakhir yang pernah dimainkan Effenberg untuk tim nasional Jerman. Selain dua pertandingan persahabatan pada September 1998 melawan Malta dan Rumania, ketika ia diizinkan kembali mengenakan seragam Jerman selama 180 menit—dan itu pun masih di bawah asuhan Vogts—karier Effenberg di timnas DFB telah berakhir. Bukan karena cedera, bukan karena performa yang buruk, melainkan karena ia tidak bisa mengendalikan diri selama dua detik.