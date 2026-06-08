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Stefan EffenbergGetty Images
Christian Guinin

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Sebuah skandal di Piala Dunia menjadikannya "musuh negara nomor satu": Bagaimana Stefan Effenberg menghancurkan kariernya yang menjanjikan di tim nasional Jerman

Rebel United
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World Cup
S. Effenberg

Dulu, Stefan Effenberg dianggap sebagai harapan terbesar sepak bola Jerman. Namun, alih-alih mengubah bakat luar biasanya menjadi karier yang gemilang, ia justru menunjukkan jari tengahnya kepada para penggemarnya dan dikeluarkan dari tim DFB selama Piala Dunia 1994. Mulai dari perselisihan dengan rekan setim hingga perselingkuhan dengan istri seorang rekan setim, dari mengemudi dalam keadaan mabuk hingga otobiografi yang dipenuhi foto-foto erotis dan kesalahan ejaan. Bagian ke-14 dari seri Rebel United kami.

Mari kita mulai dari tempat di mana semuanya bermula. Karier sepak bola Stefan Effenberg mulai bersinar pada musim 1997/1998 bersama Borussia Mönchengladbach, di mana Wolf Werner—yang baru saja dipromosikan menjadi pelatih kepala tim "Fohlen"—melihat bakat pemain berusia 18 tahun itu dan mempromosikannya ke tim senior. Sejak awal sudah jelas bahwa Effenberg tidak memiliki banyak kesamaan dengan karakteristik pemain tengah Jerman klasik pada masa itu. Tidak ada yang biasa-biasa saja atau pendiam darinya; sebaliknya, ia menonjol di lapangan dengan keberanian, agresivitas, dan otoritas alami.

Di usia yang baru menginjak 20 tahun, Effenberg sudah menjadi pemimpin tim Gladbach, yang pada saat itu hanyalah bayangan dari diri mereka sendiri dan sudah lama tidak memiliki kesamaan dengan kesuksesan sepak bola era 70-an. Namun, ia secara konsisten membuktikan kelasnya sejak saat itu, meskipun sejak awal sudah terlihat bahwa Effenberg adalah tipe pemain yang tidak akan mematuhi aturan apa pun, kecuali aturannya sendiri. Dia tidak peduli apakah yang berhadapan dengannya adalah rekan setim yang layak dihormati atau wasit - jika ada sesuatu yang tidak disukainya, dia akan mengatakannya. Atau lebih buruk lagi, dia akan marah besar. Kartu kuning, pertengkaran, ketegangan, semuanya mengikuti dia hampir ke mana pun dia pergi.

  • Hanya butuh waktu tiga tahun hingga akhirnya FC Bayern pun menaruh perhatian pada Effenberg. Kepindahannya ke Munich seharusnya menjadi panggung yang sempurna baginya untuk membuka babak baru dalam perjalanannya menjadi bintang dunia. Dan untuk sementara waktu, memang demikianlah yang terjadi. Ia bermain apik, mencetak gol, memberikan umpan, dan perlahan-lahan menjelma menjadi pilar tak tergantikan bagi tim.

    Namun, bahkan di klub juara terbanyak Jerman itu, kelakuannya yang kontroversial tidak berhenti. Effenberg bukanlah tipe orang yang mau tunduk begitu saja pada sistem, sehingga ia berulang kali berselisih dengan staf pelatih dan rekan setimnya. Hal ini tercermin pada musim 1991/92, di mana Bayern menjalani musim yang berantakan, berjuang menghindari degradasi hingga pekan ke-3 dari akhir, akhirnya hanya finis di peringkat kesepuluh, dan menghabiskan tiga pelatih: Jupp Heynckes, Sören Lerby, dan Erich Ribbeck.

    Setelah kepergian para pemain senior yang berpengalaman, tim kehilangan hierarki yang jelas. Terutama Effenberg, yang saat itu sudah menjadi pemain tim nasional Jerman, dengan percaya diri berusaha mengambil peran kepemimpinan, namun ia belum mampu mengisinya dan akhirnya berselisih dengan Heynckes. Puncak konflik ini adalah pertengkaran verbal di ruang ganti, di mana Effenberg dilaporkan berteriak, "Hei Heynckes, ayo kita keluar!" Tak lama kemudian, pelatih yang kemudian membawa FCB meraih treble itu harus mundur, dan bagi Effenberg pun kariernya di Munich untuk sementara terhenti.

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  • Stefan EffenbergGetty Images

    Sebuah momen selama Piala Dunia 1994 sangat memengaruhi karier Effenberg

    Dua tahun kemudian—yang bisa dibilang cukup sukses, di mana Effenberg mengalami degradasi dan promosi kembali bersama Fiorentina—tiba lah momen yang akan selamanya dikenang darinya. Bukan gol, bukan gelar, melainkan satu gerakan yang mengubahnya dari sosok yang sudah sangat kontroversial menjadi "musuh publik nomor satu". Pada Piala Dunia 1994 di AS, Effenberg yang berusia 25 tahun berada di puncak kariernya, dominan secara fisik di lapangan, brilian dalam permainan, dan saat itu tentu saja salah satu gelandang terbaik di Eropa.

    Namun, berita utama tidak muncul karena prestasinya, melainkan karena satu hal yang masih menghantuinya hingga hari ini. Pada pertandingan terakhir fase grup melawan Korea Selatan, tim DFB sudah memimpin dengan meyakinkan 3-0 saat jeda, namun setelah jeda, pertandingan mulai lepas kendali di tengah suhu 48 derajat di Dallas yang panas terik. Pada akhirnya, mereka berhasil mempertahankan kemenangan tipis 3-2 hingga akhir pertandingan, namun para penggemar Jerman yang ikut serta tidak terlalu antusias melihat penampilan yang kurang memuaskan dari tim favorit tersebut.

    Mereka menyuarakan ketidakpuasan mereka dengan keras, terutama di pertengahan babak kedua. Ketika Effenberg ditarik keluar oleh pelatih nasional Berti Vogts pada menit ke-75 dan digantikan oleh Thomas Helmer, sorakan keras pun meledak. Namun, alih-alih mengabaikan hal itu dan tidak memperdulikan kemarahan tersebut, Effenberg justru terbawa emosi dan kelelahan. Ia berbalik ke arah tribun dan mengacungkan jari tengahnya ke arah para penggemar. Namun, bukan hanya sebentar, bukan saat berlari menuju bangku cadangan. Tidak. Effenberg berdiri di sana, tenang, sadar, dan penuh tantangan, sambil mengacungkan gestur provokatif itu tepat di depan wajah para penonton yang tercengang.

    Dan meskipun hingga hari ini tidak ada dokumentasi apa pun mengenai adegan tersebut, jari tengah "Effes" yang ditujukan kepada para penggemarnya sendiri telah menjadi salah satu gambar paling berkesan dalam sejarah Piala Dunia Jerman.

    Reaksi terhadap hal itu tidak butuh waktu lama untuk muncul. Di media lokal, kemarahan meluap-luap dan DFB pun segera mengambil tindakan disiplin. Presiden DFB Egidius Braun dan pelatih tim nasional Vogts, yang memang sudah mendapat kritik tajam, berdiskusi sepanjang malam tentang apa yang harus dilakukan terhadap Effenberg. Pada akhirnya, dia dijadikan contoh, setidaknya itulah pendapat para pemain saat itu hingga kini.

    Sebab, tim tahun 1994 ini, sejujurnya bukanlah sebuah tim. Itu adalah tim yang didorong oleh terlalu banyak ego. Kasus Bodo Illgner dan perdebatan mengenai istri para pemain menimbulkan gelombang besar. Selain itu, ada perselisihan terbuka antara kapten Matthäus dan Vogts. Komentar-komentar tajam dan terus-menerus dari "Kaisar" Franz Beckenbauer sebagai pakar dan kolumnis Bild di lokasi, yang ditujukan kepada penggantinya. "Vogts dihujani kritik," demikian nada para saksi mata dalam serial dokumenter ARD yang luar biasa tentang kegagalan tim DFB di AS pada tahun 1994.

    Ketidakdisiplinan, kepercayaan yang disalahgunakan, yang harus dihadapi Vogts dari para pemainnya selama turnamen berlangsung – pada akhirnya, semua itu harus ditanggung oleh Effenberg. Karena ia menolak untuk meminta maaf secara terbuka, ia akhirnya dikeluarkan dari skuad dan langsung dipulangkan. Bukan hukuman di bangku cadangan, bukan denda, melainkan pulang ke rumah dalam keadaan memalukan. Karena hampir semua pemain tidak memahami tindakan keras seperti itu untuk "hal sepele" semacam itu, pemecatan Effenberg semakin memperlebar jurang antara Vogts dan tim.

    "Kalau begitu, mereka setidaknya harus mengeluarkan empat atau lima pemain lain," kenang Mario Basler di ARD mengenai insiden jari tengah yang fatal itu. Pada akhirnya, timnas Jerman yang saat itu berstatus juara dunia tersingkir secara mengejutkan di babak perempat final melawan Bulgaria. Dan Effenberg?

    Kariernya di tim nasional praktis berakhir dengan insiden tersebut. Pertandingan melawan Korea Selatan menjadi pertandingan resmi terakhir yang pernah dimainkan Effenberg untuk tim nasional Jerman. Selain dua pertandingan persahabatan pada September 1998 melawan Malta dan Rumania, ketika ia diizinkan kembali mengenakan seragam Jerman selama 180 menit—dan itu pun masih di bawah asuhan Vogts—karier Effenberg di timnas DFB telah berakhir. Bukan karena cedera, bukan karena performa yang buruk, melainkan karena ia tidak bisa mengendalikan diri selama dua detik.

  • Stefan EffenbergGetty Images

    Di FC Bayern, Effenberg akan menjadi "Cheffe" di bawah Ottmar Hitzfeld

    Bahkan setelah skorsing, ia tetap tidak meminta maaf. Effenberg sama sekali tidak menunjukkan penyesalan atas perilakunya; sebaliknya, skandal dan kelakuannya yang kontroversial justru semakin sering terjadi dan semakin parah. Setelah masa jeda kedua, kali ini selama tiga tahun di Borussia Mönchengladbach, yang menandai fase paling tenang, paling konsisten, dan paling tidak dramatis dalam seluruh karier Effenberg, FC Bayern kembali menghubunginya. Sebuah tawaran yang hampir tidak mungkin ditolaknya mengingat fase pertamanya yang naik-turun di Munich.

    Dan dari sudut pandang olahraga, keputusan ini terbukti sangat membuahkan hasil. Sebagai pemain kunci, jantung tim, dan kapten, Effenberg memimpin Bayern meraih tiga gelar Bundesliga berturut-turut antara tahun 1999 dan 2001, serta pada tahun 2001, dalam adu penalti epik melawan FC Valencia, menuju kemenangan yang telah lama dinantikan di Liga Champions. Gol penyama kedudukan di waktu normal dicetaknya sendiri dari titik penalti, setelah sebelumnya Mehmet Scholl gagal mengeksekusi tendangan dari jarak sebelas meter.

    Meskipun memiliki kepribadian yang kontroversial, ia dianggap sebagai pemain idaman mutlak oleh pelatih baru Ottmar Hitzfeld, yang mengambil alih tugas sulit untuk membentuk "FC Hollywood"—yang dianggap tak bisa dilatih—menjadi tim yang berfungsi. Pelatih asal Swiss itu menjadikan Effenberg, yang sebelumnya sering diejek, sebagai perpanjangan tangannya di lapangan dan dengan demikian menjadikannya "Cheffe" yang diakui semua orang. Bahkan insiden mengemudi dalam keadaan mabuk pada Oktober 1998 dengan kadar alkohol 1,1 promil tidak merusak hubungannya dengan pelatih secara permanen, meskipun ia dikenai denda besar oleh klub karena alasan disiplin.

    Namun, bahkan di tahun-tahun paling dominan bersama juara Bundesliga, saat ia berada di puncak kariernya, skandal berikutnya tak pernah jauh. Salah satu sumber perselisihan terbesar adalah konfliknya yang kini terkenal dengan Lothar Matthäus. Sebagai pemenang Ballon d'Or dan juara dunia, Matthäus saat itu adalah legenda sepak bola yang diakui secara internasional, namun Effenberg tampaknya sama sekali tidak peduli. Keduanya terus-menerus berselisih dan saling mengkritik secara terbuka dalam wawancara. Rekan-rekan setimnya konon harus memilih pihak mana yang akan mereka dukung. Matthäus memiliki kubunya, Effenberg memiliki kubunya.

    Dan tentu saja ada juga kegemparan seputar perselingkuhan Effenberg dengan istri rekan setimnya, Thomas Strunz, yaitu Claudia. Ini menjadi santapan lezat bagi media gosip, dan perselisihan ini diharapkan dapat memecah belah tim Bayern. "Cheffe" seperti biasa tidak terpengaruh oleh hal itu, dan menikahi Claudia pada Desember 2004, setelah sebelumnya bercerai dari istrinya sendiri, Martina.

    Penampilannya yang legendaris di hadapan pers München yang selalu kritis itu hampir terasa lucu, ketika Effenberg secara rutin berbicara tentang dirinya sendiri dalam bentuk orang ketiga ("Seorang Stefan Effenberg tidak bisa dihancurkan") dan menantang para jurnalis yang hadir. Lagi pula, katanya, dia adalah orang yang tidak akan mentolerir kritik terus-menerus dari "teman-teman dari 'Die Sonne'".



  • Stefan EffenbergGetty Images

    Dalam otobiografinya, Effenberg meluruskan hubungan dengan rekan-rekannya

    Bahkan setelah pensiun pada tahun 2004, yang diawali dengan masa bermain yang kurang sukses di VfL Wolfsburg, nama Effenberg tetap menjadi perbincangan. Tentu saja, pensiun secara diam-diam tidaklah pantas baginya, sehingga dalam otobiografinya yang terbit pada tahun 2003 dengan judul "Ich hab's allen gezeigt", ia kembali melontarkan serangan gencar terhadap mantan pelatih, rekan setim, media, dan bahkan para penggemar.

    Autobiografinya itu kasar dan sangat pribadi. Sekali lagi ia menyerang Matthäus, membenarkan momen-momen kontroversial dalam kariernya, dan tidak meminta maaf atas apa pun. Tidak atas jari tengahnya, tidak atas perselingkuhannya, tidak atas skandal-skandalnya. Dan seolah itu belum cukup, buku tersebut juga memuat foto-foto erotis dirinya bersama Claudia serta banyak kesalahan ejaan, yang kemudian membuatnya menjadi bahan olok-olok di media.

    Apakah Anda menyukainya atau membencinya, Effenberg tetaplah sosok yang menonjol di dunia sepak bola. Ia mencari provokasi di mana pun ia bisa, tetapi pada akhirnya, itulah yang membuat kariernya begitu istimewa. Ia memiliki segalanya untuk menjadi ikon sepak bola Jerman, tetapi ia memainkan permainan sesuai aturannya sendiri, teman-teman di "Die Sonne".