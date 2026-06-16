Sebuah ritual yang aneh membuatnya terkenal, seorang warga Wolfsburg justru mengejeknya! Berkat bantuan presiden, penggemar setia Kongo itu akhirnya bisa menonton Piala Dunia

Lumumba Vea telah mendukung timnya sejak perjalanan menuju kualifikasi Piala Dunia (yang pertama sejak 1974, saat itu dengan nama lama Zaire) dan pada Piala Afrika musim dingin lalu. Kemudian, pandemi Ebola melanda negara asalnya, sehingga Amerika Serikat memberlakukan larangan masuk bagi para penggemar asal Kongo. Rombongan tim nasional harus menjalani karantina selama 21 hari di Belgia sebelum Piala Dunia.

Para pemain dan staf pelatih dilaporkan mendesak agar Lumumba Vea dimasukkan ke dalam rombongan. “Mboladinga adalah simbol nasional bagi ketangguhan dan kebanggaan,” kata Presiden Asosiasi Sepak Bola Kongo, Véron Mosengo-Omba, yang menambahkan bahwa para pemain tim nasional “sangat menyayanginya”.

Kasus ini menjadi isu nasional, bahkan Presiden Felix Tshisekedi turut membela Lumumba Vea. Pada akhirnya, ia memang bergabung dengan rombongan dan juga menjalani karantina, tetapi sudah terlambat. Ia akan absen dalam pertandingan pertama Kongo di Piala Dunia melawan Portugal pada hari Rabu di Houston, namun ia diharapkan dapat tampil dalam dua pertandingan grup lainnya melawan Kolombia dan Uzbekistan, serta dalam pertandingan sistem gugur yang mungkin terjadi.