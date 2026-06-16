Sebuah ritual yang aneh membuatnya terkenal, seorang warga Wolfsburg justru mengejeknya! Berkat bantuan presiden, penggemar setia Kongo itu akhirnya bisa menonton Piala Dunia

Penggemar paling terkenal dari Republik Demokratik Kongo sebenarnya adalah personifikasi dari ketidakrelevanan. Lumumba Vea tidak menyemangati timnya, tidak bernyanyi, tidak bertepuk tangan, tidak melompat-lompat, tidak kesal saat timnya kebobolan, dan juga tidak bersorak saat timnya mencetak gol. Tidak, Lumumba Vea berdiri di tengah-tengah blok suporter selama 90 menit tanpa bergerak di atas sebuah podium dengan lengan kanan terangkat dan tatapan yang tajam.
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Dengan demikian, ia meniru patung Patrice Lumumba di Kinshasa, ibu kota Kongo. Lumumba adalah salah satu pelopor gerakan kemerdekaan Afrika dan pada tahun 1960 menjadi Perdana Menteri pertama Kongo yang merdeka, hingga akhirnya ia digulingkan di bawah pengaruh bekas kekuatan kolonial Belgia serta Amerika Serikat, dan kemudian dibunuh pada tahun 1961. Lumumba Vea, julukan sang penggemar setia, berarti “Lumumba hidup”.
Sebenarnya, pria berusia 49 tahun ini bernama Michel Kuka Mboladinga. Namun, ia memang sangat mirip dengan Lumumba yang asli, dan karena itu ia menjadikan hal ini sebagai misi hidupnya untuk memanfaatkan kemiripan fisik tersebut demi keuntungan. "Saya tetap berdiri diam karena saya percaya hal itu memberikan kekuatan emosional bagi tim," katanya baru-baru ini dalam sebuah wawancara dengan Wall Street Journal. "Lumumba telah mengorbankan hidupnya untuk negara kita. Dibandingkan dengan itu, apa yang saya lakukan hanyalah usaha kecil."
Lumumba Vea absen dalam pertandingan pertama Piala Dunia melawan Portugal
Lumumba Vea telah mendukung timnya sejak perjalanan menuju kualifikasi Piala Dunia (yang pertama sejak 1974, saat itu dengan nama lama Zaire) dan pada Piala Afrika musim dingin lalu. Kemudian, pandemi Ebola melanda negara asalnya, sehingga Amerika Serikat memberlakukan larangan masuk bagi para penggemar asal Kongo. Rombongan tim nasional harus menjalani karantina selama 21 hari di Belgia sebelum Piala Dunia.
Para pemain dan staf pelatih dilaporkan mendesak agar Lumumba Vea dimasukkan ke dalam rombongan. “Mboladinga adalah simbol nasional bagi ketangguhan dan kebanggaan,” kata Presiden Asosiasi Sepak Bola Kongo, Véron Mosengo-Omba, yang menambahkan bahwa para pemain tim nasional “sangat menyayanginya”.
Kasus ini menjadi isu nasional, bahkan Presiden Felix Tshisekedi turut membela Lumumba Vea. Pada akhirnya, ia memang bergabung dengan rombongan dan juga menjalani karantina, tetapi sudah terlambat. Ia akan absen dalam pertandingan pertama Kongo di Piala Dunia melawan Portugal pada hari Rabu di Houston, namun ia diharapkan dapat tampil dalam dua pertandingan grup lainnya melawan Kolombia dan Uzbekistan, serta dalam pertandingan sistem gugur yang mungkin terjadi.
Penyerang Wolfsburg, Mohamed Amoura, mengejek Lumumba Vea
Turnamen terakhir berakhir tragis bagi Kongo dan Lumumba Vea. Di Piala Afrika, tim asal Afrika Tengah itu tersingkir di babak 16 besar setelah perpanjangan waktu melawan Aljazair; gol penentu kekalahan baru tercipta pada menit ke-119. Lumumba Vea pun harus berdiri diam selama 30 menit lebih lama—dan sebagai puncaknya, ia bahkan diejek setelah itu.
Penyerang Aljazair, Mohamed Amoura dari VfL Wolfsburg, meniru pose Lumumba Vea di lapangan dan kemudian menjatuhkan diri ke tanah seolah-olah patung yang runtuh. Belakangan, Amoura meminta maaf atas insiden tersebut dan memberinya jersey Aljazair bertuliskan nama "Lumumba" sebagai bentuk permintaan maaf. Sementara itu, Presiden Kongo Tshisekedi memberinya sebuah jeep sebagai ucapan terima kasih atas dukungannya.