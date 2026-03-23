Getty Images Sport
Diterjemahkan oleh
Sebuah pesan untuk Thomas Tuchel?! Bintang Real Madrid, Trent Alexander-Arnold, mengunggah status berisikan empat kata di Instagram yang sepertinya merespons pencoretan namanya dari skuad Inggris
Alexander-Arnold memberikan isyarat samar setelah tidak dipanggil ke timnas Inggris
Alexander-Arnold mengunggah postingan di media sosial untuk merayakan kemenangan Real Madrid 3-2 atas Atlético Madrid pada Minggu malam. Dua gol dari Vinicius Junior dan satu gol dari Federico Valverde, yang kemudian diusir wasit, memastikan Los Blancos tetap tertinggal empat poin dari Barcelona dalam perebutan gelar La Liga.
Mantan bek kanan Liverpool, yang tidak masuk dalam starting XI, kemudian memposting pesan empat kata di akun Instagram-nya yang berbunyi: "Madrid. Dan tidak ada yang lain."
Alexander-Arnold tidak masuk dalam skuad Inggris terbaru asuhan Tuchel untuk pertandingan internasional mendatang melawan Uruguay dan Jepang, dan ia menghadapi persaingan ketat untuk mendapatkan tempat di pesawat menuju Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko musim panas ini.
- Getty Images
Tuchel: 'Keputusan taktis' untuk tidak memasukkan mantan bintang Liverpool
Tuchel menjelaskan alasannya tidak memasukkan Alexander-Arnold ke dalam skuad terbarunya, sambil menegaskan bahwa ia menyadari kualitas sang bek, namun menambahkan bahwa itu adalah keputusan yang disengaja untuk memilih bek kanan lain daripada dirinya.
Dia berkata: "Saya tahu betul apa yang bisa ditawarkan Trent kepada kami. Saya sering bermain melawan dia dan menderita saat dia bermain melawan tim saya bersama Liverpool. Jadi, saya sangat memahami kekuatan dan kontribusinya.
"Namun saat ini, seolah-olah kami memiliki bukti betapa bagusnya kami pada bulan September, Oktober, dan November, dan para pemain yang berada di kamp untuk posisi bek kanan harus berjuang untuk mendapatkan tempat, mereka harus bersaing, mereka harus menunjukkan lagi bahwa mereka layak mendapatkannya.
"Ini adalah keputusan teknis bahwa kami tetap mempercayai [Jarell] Quansah, [Tino] Livramento, dan [Djed] Spence."
Bek kanan dicoret dari susunan pemain inti Real Madrid karena terlambat
Seminggu terakhir ini cukup berat bagi Alexander-Arnold. Setelah putus dengan pacarnya, Estelle Behnke, pemain berusia 27 tahun itu tidak dimasukkan ke dalam starting XI pada kemenangan hari Minggu atas Atletico sebagai hukuman karena terlambat datang ke salah satu sesi latihan terakhir sebelum pertandingan. Posisinya digantikan oleh Dani Carvajal, tetapi Alexander-Arnold kemudian dimasukkan sebagai pemain pengganti dan memberikan assist untuk gol penentu kemenangan Vinicius pada menit ke-72.
- Getty Images Sport
Waktu semakin sempit untuk memastikan tempat di Piala Dunia
Tuchel memilih skuad yang terdiri dari 35 pemain untuk menghadapi Uruguay dan Jepang, dengan sejumlah pemain cadangan diberi kesempatan untuk menunjukkan kemampuan mereka. Quansah dari Bayer Leverkusen dipilih menggantikan Alexander-Arnold, namun kemudian harus mundur karena cedera; namun, pemain seperti Livramento dan Spence tampaknya masih berada di atas bintang Real Madrid itu dalam urutan prioritas bek kanan.
Alexander-Arnold baru mengoleksi 34 caps internasional sejak debutnya pada 2018, sering kali terabaikan demi pesaing seperti Kyle Walker dan Kieran Trippier, dan berada dalam bahaya nyata untuk tidak masuk dalam skuad Piala Dunia. Ia mendapat peran reguler dalam kampanye Euro 2024 namun tampil kurang meyakinkan di lini tengah meskipun Inggris mencapai final.
Iklan