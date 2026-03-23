Sebuah pesan untuk Thomas Tuchel?! Bintang Real Madrid, Trent Alexander-Arnold, mengunggah status berisikan empat kata di Instagram yang sepertinya merespons pencoretan namanya dari skuad Inggris

Alexander-Arnold mengunggah postingan di media sosial untuk merayakan kemenangan Real Madrid 3-2 atas Atlético Madrid pada Minggu malam. Dua gol dari Vinicius Junior dan satu gol dari Federico Valverde, yang kemudian diusir wasit, memastikan Los Blancos tetap tertinggal empat poin dari Barcelona dalam perebutan gelar La Liga.

Mantan bek kanan Liverpool, yang tidak masuk dalam starting XI, kemudian memposting pesan empat kata di akun Instagram-nya yang berbunyi: "Madrid. Dan tidak ada yang lain."

Alexander-Arnold tidak masuk dalam skuad Inggris terbaru asuhan Tuchel untuk pertandingan internasional mendatang melawan Uruguay dan Jepang, dan ia menghadapi persaingan ketat untuk mendapatkan tempat di pesawat menuju Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko musim panas ini.