Sebuah pernyataan dari Max Eberl hampir tak masuk akal - tapi pernyataan itu menggambarkan segalanya tentang FC Bayern

Setidaknya dalam arti kiasan, para pemain dari kedua tim menghidupkan suasana yang begitu megah ini dengan menampilkan pertarungan sepak bola yang akan tercatat dalam buku sejarah di lapangan Prinzenpark.

5:4! Semifinal Liga Champions dengan skor terbanyak dalam sejarah. Surat kabar Inggris The Sun menyebutnya sebagai "Pertandingan Abad Ini", surat kabar Spanyol Mundo Deportivo menyebutnya sebagai "Karya Agung Sepak Bola", dan surat kabar Prancis Le Figaro menyebutnya sebagai "Pertunjukan Sepak Bola Kelas Atas", serta "pertandingan yang akan tercatat dalam sejarah Liga Champions".

Pelatih PSG, Luis Enrique, hanya berkata: "Itu adalah pertandingan terbaik yang pernah saya alami sebagai pelatih." Dan Enrique sudah mengalami begitu banyak pertandingan besar, termasuk dua final Liga Champions yang dimenangkannya. Baru setahun yang lalu, timnya menghancurkan Inter Milan di final di Munich dengan skor 5-0.