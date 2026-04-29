Sebuah pernyataan dari Max Eberl hampir tak masuk akal - tapi pernyataan itu menggambarkan segalanya tentang FC Bayern

Di tribun penonton, sebelum pertandingan dimulai, terpampang lukisan-lukisan raksasa yang menggambarkan pasukan Napoleon yang menang dalam pertempuran melawan Prusia: Melalui koreografi mereka, para penggemar Paris Saint-Germain menunjukkan seberapa besar harapan mereka terhadap semifinal Liga Champions ini.
Diterjemahkan oleh
Setidaknya dalam arti kiasan, para pemain dari kedua tim menghidupkan suasana yang begitu megah ini dengan menampilkan pertarungan sepak bola yang akan tercatat dalam buku sejarah di lapangan Prinzenpark.
5:4! Semifinal Liga Champions dengan skor terbanyak dalam sejarah. Surat kabar Inggris The Sun menyebutnya sebagai "Pertandingan Abad Ini", surat kabar Spanyol Mundo Deportivo menyebutnya sebagai "Karya Agung Sepak Bola", dan surat kabar Prancis Le Figaro menyebutnya sebagai "Pertunjukan Sepak Bola Kelas Atas", serta "pertandingan yang akan tercatat dalam sejarah Liga Champions".
Pelatih PSG, Luis Enrique, hanya berkata: "Itu adalah pertandingan terbaik yang pernah saya alami sebagai pelatih." Dan Enrique sudah mengalami begitu banyak pertandingan besar, termasuk dua final Liga Champions yang dimenangkannya. Baru setahun yang lalu, timnya menghancurkan Inter Milan di final di Munich dengan skor 5-0.
- AFP
Michael Olise, Harry Kane, dan Luis Diaz menembus angka 100 gol
FC Bayern sempat memimpin 1-0 di awal pertandingan, kemudian tertinggal, menyamakan kedudukan menjadi 2-2, namun tiba-tiba tertinggal 2-5 di awal babak kedua. "Sungguh luar biasa bisa tetap tenang dan bangkit kembali," kata Joshua Kimmich setelah pertandingan. "Dalam beberapa tahun terakhir, kami pasti sudah hancur di situ." Namun kali ini, tim asal Munich itu tidak hancur, melainkan memperkecil ketertinggalan menjadi 4-5, sehingga segalanya masih terbuka menjelang leg kedua Rabu mendatang.
FC Bayern memiliki mentalitas yang luar biasa musim ini dan keyakinan sederhana bahwa mereka selalu bisa mencetak gol. Michael Olise, Harry Kane, dan Luis Diaz membentuk salah satu trio penyerang paling berbahaya dalam sejarah sepak bola modern. Mereka sudah lama layak mendapatkan singkatan sendiri: OKD mengingatkan pada MSN (Lionel Messi, Luis Suarez, Neymar) di FC Barcelona atau BBC (Gareth Bale, Karim Benzema, Cristiano Ronaldo) di Real Madrid.
Terutama sekarang di fase krusial musim ini, OKD tampil dengan cara yang mengesankan. Seperti pada leg kedua perempat final melawan Real, ketiganya kembali mencetak gol; bersama-sama, Olise, Kane, dan Diaz kini telah mencetak 100 gol musim ini. "Pengejar" terdekat adalah Kylian Mbappe, Vinicius Junior, dan Federico Valverde dari Real Madrid dengan 69 gol.
- Getty Images Sport
Statistik yang menarik mengenai lima gol yang dicetak ke gawang FC Bayern
Fakta bahwa tim Munich kalah meski mencetak empat gol tentu saja disebabkan oleh lima gol yang mereka kebobolan — dan hal itu pun sejalan dengan situasi saat ini. Melawan Real, skor akhir setelah dua leg adalah 6-4, sedangkan pada Sabtu lalu, setelah tertinggal 0-3, mereka berhasil membalikkan keadaan menjadi 4-3 melawan FSV Mainz 05. Dalam 15 pertandingan terakhir, tim asal Munich hanya tiga kali mencatatkan clean sheet dan tujuh kali kebobolan setidaknya dua gol.
Di bawah asuhan pelatih Vincent Kompany, FC Bayern bermain dengan pertahanan yang sangat tinggi dan berorientasi pada pemain lawan, yang menuntut kebugaran dan konsentrasi maksimal - dan akan dihukum dengan keras jika terjadi kesalahan sekecil apa pun, seperti yang terjadi di Paris. Dengan semua kualitas individu mereka, tuan rumah dengan mudah mencetak lima gol dari lima tembakan ke gawang dan nilai xG 1,91, di mana Manuel Neuer pun tak berdaya. Untuk pertama kalinya sejak 2010, seorang kiper kebobolan lima gol di babak gugur Liga Champions tanpa melakukan satu penyelamatan pun.
Dua dari gol tersebut tercipta dari situasi bola mati, sebuah kelemahan yang berulang musim ini. Tampaknya tidak ada gunanya jika pelatih bola mati bertindak sebagai manajer sementara. Seperti diketahui, Aaron Danks menggantikan Vincent Kompany yang diskors di pinggir lapangan.
- AFP
FC Bayern: Max Eberl berharap timnya mencetak lebih banyak gol
Lalu, apa yang harus dilakukan menjelang leg kedua? Mungkinkah sistem permainan perlu sedikit disesuaikan?
"Mengapa kita ada di sini?" tanya Direktur Olahraga Max Eberl dari tempat ini (Prinzenpark, semifinal Liga Champions melawan juara bertahan) dan langsung menjawabnya sendiri: "Karena sejauh ini kita telah bermain sepak bola seperti ini. Sekarang tiba-tiba mengubah seluruh permainan, itu akan sangat tidak masuk akal." Kemudian Eberl mengucapkan kalimat yang indah, namun juga sedikit gila setelah kekalahan 4-5: "Di leg kedua, kita harus menyelesaikan peluang-peluang yang kita miliki di lini depan—dan kita punya banyak, banyak, banyak sekali peluang—dengan lebih rapi."
Jadi, kekalahan FC Bayern dengan skor 4-5 itu bukan karena lima gol yang kebobolan. Melainkan karena hanya mencetak empat gol (dengan nilai xG 2,51). Mengapa bukan enam? Atau delapan? Atau sepuluh? Pelatih PSG, Enrique, menceritakan bahwa setelah peluit akhir berbunyi, ia bertanya kepada timnya di ruang ganti, berapa banyak gol yang menurut mereka diperlukan di leg kedua untuk lolos. "Mereka menjawab: setidaknya tiga."
Terlepas dari apakah FC Bayern akan mengakhiri musim ini dengan treble ketiga, double, atau hanya gelar juara liga. Tim ini pasti akan tercatat sebagai salah satu yang paling spektakuler dalam sejarah klub.