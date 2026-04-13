"Sebuah peristiwa yang lebih besar daripada runtuhnya Tembok Berlin": Transfer bersejarah yang menggemparkan dunia sepak bola Skotlandia

Selama membela Celtic, Johnston rata-rata mencetak gol setiap dua pertandingan. Ia menjadi juara liga dan pemenang piala, tetapi bukan hanya itu: ia pun menjadi pahlawan. Setelah Johnston mendapat kartu merah dalam laga Old Firm melawan Rangers FC yang beragama Protestan, ia membuat tanda salib saat berjalan menuju ruang ganti di depan blok suporter lawan. Tindakan provokatif ini justru memicu rasa cinta yang lebih besar dari sebagian orang, sementara di sisi lain semakin memperkuat kebencian dari pihak lain.

Setelah tiga tahun di Celtic, Johnston berani mengambil langkah ke luar negeri untuk bergabung dengan FC Nantes di Prancis, tetapi pada tahun 1989 ia ingin kembali ke tanah airnya: Sesuai kebiasaannya, ia awalnya menandatangani kontrak kembali dengan Celtic, sebelum akhirnya, setelah perubahan pandangan yang mengejutkan, ia secara tak terduga pindah ke rival besar mereka. Faktanya, Rangers merekrut seorang Katolik dan dengan demikian melanggar hukum tak tertulis yang telah berlaku selama puluhan tahun. Namun, bukan sembarang seorang Katolik: seorang idola Celtic dengan masa lalu yang kontroversial.

"Di Glasgow, transfer ini menjadi berita yang lebih besar daripada runtuhnya Tembok Berlin pada tahun yang sama," kata Danny Grant dari blog Rangers Ibrox Noise kepada SPOX; saat itu ia berusia sepuluh tahun. Dalam peringatan 30 tahun transfer tersebut, surat kabar Skotlandia Daily Record menulis: "Ini bukan sekadar transfer yang mengguncang fondasi sepak bola Skotlandia. Ini juga merupakan salah satu momen paling penting dalam sejarah negara ini."