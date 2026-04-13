Maurice Johnston Rangers 1990Hulton Archive
Nino Duit

Diterjemahkan oleh

"Sebuah peristiwa yang lebih besar daripada runtuhnya Tembok Berlin": Transfer bersejarah yang menggemparkan dunia sepak bola Skotlandia

Rangers

Selama puluhan tahun, Rangers FC dari Glasgow tidak pernah merekrut pemain Katolik, hingga sebuah transfer sensasional mengubah banyak hal — namun tidak semuanya.

Artikel ini pertama kali diterbitkan pada Mei 2022 dan diperbarui bertepatan dengan ulang tahun ke-63 Mo Johnston pada hari Senin ini.

Mo Johnston lahir dalam keluarga Katolik di Glasgow, dan tentu saja ia mendukung Celtic FC sejak kecil. Di Skotlandia, kesetiaan terhadap klub memang bergantung pada agama. Pada tahun 1984, penyerang tim nasional muda ini menandatangani kontrak dengan klub favoritnya; dari seorang penggemar, ia menjadi pemain. Impian seumur hidup!

  • Selama membela Celtic, Johnston rata-rata mencetak gol setiap dua pertandingan. Ia menjadi juara liga dan pemenang piala, tetapi bukan hanya itu: ia pun menjadi pahlawan. Setelah Johnston mendapat kartu merah dalam laga Old Firm melawan Rangers FC yang beragama Protestan, ia membuat tanda salib saat berjalan menuju ruang ganti di depan blok suporter lawan. Tindakan provokatif ini justru memicu rasa cinta yang lebih besar dari sebagian orang, sementara di sisi lain semakin memperkuat kebencian dari pihak lain. 

    Setelah tiga tahun di Celtic, Johnston berani mengambil langkah ke luar negeri untuk bergabung dengan FC Nantes di Prancis, tetapi pada tahun 1989 ia ingin kembali ke tanah airnya: Sesuai kebiasaannya, ia awalnya menandatangani kontrak kembali dengan Celtic, sebelum akhirnya, setelah perubahan pandangan yang mengejutkan, ia secara tak terduga pindah ke rival besar mereka. Faktanya, Rangers merekrut seorang Katolik dan dengan demikian melanggar hukum tak tertulis yang telah berlaku selama puluhan tahun. Namun, bukan sembarang seorang Katolik: seorang idola Celtic dengan masa lalu yang kontroversial. 

    "Di Glasgow, transfer ini menjadi berita yang lebih besar daripada runtuhnya Tembok Berlin pada tahun yang sama," kata Danny Grant dari blog Rangers Ibrox Noise kepada SPOX; saat itu ia berusia sepuluh tahun. Dalam peringatan 30 tahun transfer tersebut, surat kabar Skotlandia Daily Record menulis: "Ini bukan sekadar transfer yang mengguncang fondasi sepak bola Skotlandia. Ini juga merupakan salah satu momen paling penting dalam sejarah negara ini."

  • Mulai Munculnya Konflik Agama di Skotlandia

    Untuk memahami dampak dari transfer ini, kita harus memahami negara tersebut, dua klub sepak bola utamanya, serta kaitannya dengan agama. Skotlandia awalnya beragama Katolik, sebelum akhirnya beralih ke Protestanisme seiring dengan Reformasi pada abad ke-16. Berbeda dengan pulau tetangganya, Irlandia. Ketika kelaparan melanda di sana pada pertengahan abad ke-19, ribuan umat Katolik berbondong-bondong pindah ke Skotlandia, di mana mereka kemudian bersaing dengan umat Protestan setempat untuk mendapatkan pekerjaan dan tempat tinggal.

    Namun, kedua kelompok masyarakat ini tidak hanya terpisah dalam pandangan agama, tetapi juga dalam pandangan politik: Sementara yang satu mendukung Republik Irlandia yang merdeka, yang lain setia pada monarki dan Kerajaan Inggris. Dicampur dengan sejumlah faktor lain, keadaan ini menimbulkan tingkat kebencian timbal balik yang cukup besar.

    Rivalitas antaragama ini pun segera terwujud di lapangan sepak bola: Di satu sisi ada Celtic, yang berasal dari Gereja Katolik St. Mary's. Di sisi lain ada Rangers, yang didirikan oleh mahasiswa Protestan. Di mana posisi kedua klub ini dapat dilihat pada setiap pertandingan di tribun penonton: Di sini berkibar bendera Irlandia, di sana berkibar Union Jack.

  • Rangers FC dan aturan tak tertulis

    Namun, dalam hal pandangan terhadap agama, kedua klub tersebut segera menunjukkan perbedaan. Celtic yang beragama Katolik sejak dulu terbuka untuk semua orang, bahkan beberapa legenda terbesar klub tersebut beragama Protestan. Misalnya, pelatih Jock Stein, yang secara sensasional membawa Celtic meraih gelar Piala Eropa pada tahun 1967. Ketika ditanya apakah ia akan merekrut pemain Katolik atau Protestan jika keduanya sama-sama bagus, Stein menjawab: "Pemain Protestan, karena saya tahu Rangers tidak akan merekrut pemain Katolik."

    Di Rangers, pada tahun 1920-an, mapanlah aturan tak tertulis untuk tidak merekrut pemain Katolik. Aturan ini berasal dari pejabat dan pemain yang pada masa itu juga merupakan anggota Ordo Oranye. Persatuan Protestan radikal ini dinamai menurut nama Willem III dari Oranye, yang pernah mengalahkan pasukan Raja Katolik James II di Irlandia.

    Meskipun ada aturan tak tertulis tersebut, beberapa pemain Katolik memang pernah bermain untuk Rangers, namun mereka harus menyembunyikan keyakinan agama mereka. Penyerang asal Afrika Selatan, Don Kitchenbrand, misalnya, baru mengakui bahwa dirinya beragama Katolik bertahun-tahun setelah ia pensiun: "Saya tidak bisa mengakuinya saat itu. Saya akan menghancurkan kehidupan indah saya."

    Sejak tahun 1970-an, tekanan politik dan media terhadap Rangers untuk melonggarkan aturan mereka semakin meningkat. Ada juga desas-desus mengenai penyelidikan FIFA terkait dugaan diskriminasi. Berulang kali, pihak Rangers mengumumkan perekrutan pemain Katolik, namun pada akhirnya mereka memilih cara yang paling sensasional untuk melaksanakannya.

    Kembalinya Mo Johnston ke Celtic FC yang dikabarkan

    Mo Johnston meninggalkan Celtic dengan baik-baik pada tahun 1987: Klub tidak mampu dan tidak bersedia membayar gaji yang ditawarkan klub lain, sehingga para penggemar pun memahami kepindahan menggiurkan pemain berusia 24 tahun itu ke Nantes. Namun, ketika dua tahun kemudian Johnston, yang saat itu menjadi penyerang andalan tim nasional Skotlandia, berencana kembali ke tanah airnya, hanya ada satu tujuan baginya.

    Pada 12 Mei 1989, Celtic mengumumkan perekrutan Johnston, seperti yang sudah diduga. Kedua klub telah menyepakati biaya transfer sebesar 1,2 juta poundsterling, 400.000 di antaranya telah ditransfer ke Nantes. Ketika ditanya tentang rumor minat Manchester United, Johnston berkata: "Tidak ada klub Inggris lain yang bisa saya bela selain Celtic."

    Keesokan harinya, Johnston berangkat bersama rekan-rekan setimnya yang diduga akan menjadi rekan barunya dengan bus tim menuju pertandingan liga terakhir. Seminggu kemudian, ia juga menyaksikan final piala di stadion. Celtic mengalahkan rival besarnya, yang pada musim itu sudah memastikan gelar Piala Liga dan gelar juara liga. Di Glasgow, keseimbangan kekuatan sedang berubah: Gelar juara tahun 1989 menjadi awal dari dominasi Rangers selama sembilan tahun berturut-turut.

  • Graeme Souness berhasil mewujudkan hal yang tak terbayangkan

    Celtic tidak hanya tertinggal dari rival sekotanya dalam hal prestasi olahraga, tetapi juga secara finansial. Keadaannya begitu parah hingga klub tersebut tampaknya kesulitan mengumpulkan dana yang masih terutang untuk transfer Johnston. Ketika pelatih Rangers, Graeme Souness, mengetahui komplikasi tersebut, ia pun mendapat ide yang tak terbayangkan. Ia sendiri tidak peduli dengan aturan tak tertulis di Rangers: istrinya Katolik, anak-anaknya dibaptis Katolik. "Mungkin saya naif, tapi agama tidak pernah menjadi masalah bagi saya," kata Souness.

    Dengan mengacu pada prospek olahraga yang lebih baik dan gaji yang lebih tinggi, ia meyakinkan Johnston untuk mengubah pendiriannya; keduanya sudah saling mengenal karena pernah bermain bersama di tim nasional Skotlandia. Meskipun awalnya skeptis, para petinggi Rangers akhirnya juga menyetujui rencana tersebut. "Ada penolakan di dalam klub dan beberapa direktur khawatir bahwa para penggemar akan meninggalkan kami secara massal," tulis Souness dalam biografinya. "Tapi saya berargumen bahwa dia akan memenangkan hati mayoritas penggemar yang berpikiran benar dengan gol-golnya."

    Faktanya, Souness telah memastikan bahwa Johnston siap untuk mengkhianati klub favoritnya. Dan bahwa para petinggi Rangers siap untuk melanggar hukum tak tertulis yang telah berlaku selama puluhan tahun. Namun, masih ada satu masalah: Celtic dan kontrak mereka dengan Nantes. FIFA turun tangan dan memutuskan bahwa Johnston adalah pemain Celtic — asalkan jumlah yang tertunggak telah ditransfer.

    Pelatih Celtic, Billy McNeill, dilaporkan mendesak agar pembayaran dilakukan, hanya untuk tidak pernah memainkan Johnston lagi sebagai hukuman atas pengkhianatannya yang tak termaafkan. Namun, klub memutuskan sebaliknya, mendapatkan kembali 400.000 pound yang telah ditransfer, dan dengan demikian memungkinkan transfer Johnston ke Rangers. Pemain tersebut dapat menikmati gaji yang lebih tinggi, sementara Nantes mendapatkan biaya transfer yang lebih tinggi, kini sebesar 1,5 juta pound.

  • Transfer Mo Johnston memicu keadaan darurat

    Masyarakat umum sama sekali tidak menyadari semua kejadian mengejutkan tersebut: Hingga 10 Juli 1989, tidak ada yang meragukan bahwa Johnston akan bermain untuk Celtic pada musim berikutnya. Tepat dua bulan setelah pengumuman kembalinya ke Celtic, Rangers memperkenalkannya sebagai pemain baru pada hari bersejarah itu.

    "Saya sangat senang bisa bergabung dengan Rangers. Saya mengagumi Graeme Souness dan merasa pindah ke salah satu klub terbesar, mungkin bahkan klub terbesar di Eropa," kata Johnston sambil tersenyum di balik dasi Rangers berwarna biru-putih-merahnya. Souness menjelaskan: "Saya akan menjadi orang bodoh jika tidak berusaha merekrut Mo. Sejak awal saya sudah mengatakan bahwa saya tidak mau terlibat dalam sektarianisme."

    Begitu kata-kata itu terucap, keadaan darurat meletus di Glasgow. Di depan stadion Rangers, Ibrox Park, para penggemar meletakkan karangan bunga bertuliskan "Akhir dari 116 Tahun Tradisi", sementara yang lain membakar tiket musiman dan syal mereka sambil menangis. Sekretaris Jenderal Asosiasi Penggemar, David Miller, menyebutnya sebagai "hari yang menyedihkan bagi Rangers" dan berkata: "Saya tidak ingin melihat orang Katolik Roma di Ibrox." Sementara itu, di sisi lain kota, para penggemar Celtic tanpa ragu mendaftarkan secara resmi "We Hate Mo Johnston Celtic Supporters Club".

    Rangers vs. Johnston: Jari tengah dan perlakuan tidak menyenangkan dari petugas perlengkapan

    Kekecewaan para pendukung hijau-putih tampaknya jauh lebih besar dan lebih mendalam daripada yang dirasakan oleh pendukung biru-putih-merah. Pasalnya, selain pengkhianatan, ada juga fakta bahwa mereka telah dipermalukan oleh rival mereka. "Tentu saja para penggemar Rangers tidak menerima transfer itu dengan baik," kata blogger Grant. "Tapi di saat yang sama, itu seperti jari tengah yang ditunjukkan ke arah para penggemar Celtic. Mereka tidak akan pernah bisa melupakannya."

    Dari segi olahraga, transfer ini seharusnya menguntungkan bagi Rangers: Johnston membawa tim barunya meraih dua gelar juara dalam dua tahun. Namun, striker tersebut telah menenangkan banyak penggemar dan terutama petugas perlengkapan Jimmy Bell hanya dalam beberapa bulan dengan gol kemenangan di menit-menit akhir dalam laga Old Firm. Baru sejak saat itu Bell menyiapkan jersey Johnston di ruang ganti dan memberinya batang cokelat seperti pemain lainnya.

    Ikon klub Bell meninggal pada usia 69 tahun; pada leg kedua semifinal Liga Europa 2022 melawan RB Leipzig, diadakan satu menit hening untuk menghormatinya. Sejak kedatangan Johnston, petugas perlengkapan harus secara rutin menyiapkan jersey untuk pemain dengan keyakinan agama lain. Terutama sejak gelombang pemain asing pasca putusan Bosman, kehadiran Katolik di Rangers menjadi hal yang biasa.

    Namun, pelecehan tetap terjadi: Pemain Italia Gennaro Gattuso (1997/98 di Rangers) melaporkan, misalnya, bahwa ia harus melepas kalung salibnya di ruang ganti. Baru pada tahun 1998 klub mengizinkan para pemainnya untuk membuat tanda salib di depan umum (tetapi tolong jangan di hadapan para penggemar sendiri). Setahun kemudian, pemain asal Italia Lorenzo Amoruso menjadi kapten Katolik pertama klub tersebut.

  • Rangers dan Agama: Situasi Saat Ini

    Meskipun komposisi agama tim semakin beragam, komunitas suporter Rangers tetap beragama Protestan dan bangga akan hal itu. Terlepas dari berbagai inisiatif yang diluncurkan oleh kedua rival Old Firm, hingga saat ini masih terdengar nyanyian-nyanyian penuh kebencian terhadap agama lawan di stadion masing-masing. UEFA menghukum Rangers atas hal ini dalam beberapa pertandingan piala Eropa, seperti pada tahun 2006, 2007, 2011, dan 2019.

    "Lagu-lagu ini sebenarnya tidak dinyanyikan untuk menghina atau karena alasan agama, melainkan untuk mendukung klub sendiri," dugaan blogger Grant. Selama bertahun-tahun, kebencian terhadap denominasi lain dianggap sebagai sinonim dari dukungan terhadap denominasi sendiri (dan dengan demikian juga klub sendiri). Di latar belakang inilah lagu-lagu tersebut diciptakan puluhan tahun lalu. Tampaknya sulit untuk melepaskan diri dari tradisi-tradisi ini.

    "Masih ada sektarianisme di Glasgow, tapi tidak separah dulu," kata Grant, yang menganggap "konsep agama sudah ketinggalan zaman". Bahwa para Katolik telah lama memainkan peran penting dalam timnya, sama sekali tidak menjadi masalah bagi Grant: "Mereka boleh saja pemain saksofon yang bermata satu dan gay, asalkan mereka bisa bermain sepak bola."

