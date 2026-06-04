Menurut laporan Sky, telah tercapai kesepakatan antara juara Bundesliga asal Jerman tersebut dan pemain yang empat kali membela tim nasional asal Eintracht Frankfurt mengenai kepindahannya pada bursa transfer mendatang.
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Sebuah percakapan dengan Vincent Kompany tampaknya menjadi penentu! FC Bayern dilaporkan telah mencapai kesepakatan dengan pemain incaran mereka - apakah transfer besar pertama akan segera rampung?
Menurut laporan tersebut, telah terjadi pembicaraan yang sangat positif antara Brown dan pelatih Bayern, Vincent Kompany, dan kontrak jangka panjang hingga tahun 2031 telah dinegosiasikan antara kedua belah pihak.
Pihak Munich juga sudah menjalin kontak dengan petinggi SGE, namun belum ada pembicaraan mengenai kesepakatan. Menurut kabar yang beredar, Frankfurt meminta hingga 60 juta euro untuk bek kiri tersebut - jumlah yang bisa menggagalkan kesepakatan ini.
Pemain berusia 22 tahun ini masih terikat kontrak dengan Eintracht hingga 2030. Ketika ditanya mengenai kemungkinan pindah ke Säbener Straße dalam waktu dekat, Brown baru-baru ini masih bersikap hati-hati. Dia merasa "sangat nyaman" di Frankfurt, "juga di kota ini, saya punya teman di sana. Saya sudah benar-benar menetap di sini, saya sangat menikmatinya," katanya.
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Apakah Bayern sedang mencari pengganti Alphonso Davies?
Tidak mengherankan jika Bayern saat ini dikaitkan dengan transfer seorang bek kiri. Raphael Guerreiro telah resmi hengkang dari juara Bundesliga tersebut setelah kontraknya berakhir, sementara itu, rumor kepindahan Hiroki Ito pun terus beredar.
Masa depan Alphonso Davies di Munich juga masih belum pasti. Meskipun FCB baru saja memperpanjang kontraknya dengan pemain asal Kanada tersebut pada Februari 2025 hingga 2030, namun karena rentan cedera serta gajinya yang sangat tinggi, posisinya kini tidak lagi tak terbantahkan.
Menurut laporan media, Bayern bahkan dilaporkan mempertimbangkan untuk melepas Davies jika ada tawaran yang sesuai. Dalam hal ini, mereka perlu mencari pengganti, dan Brown bisa menjadi kandidat potensial.
Bagi pemain berusia 22 tahun ini, turnamen Piala Dunia bersama tim nasional Jerman tetap menjadi prioritas utama. Sebagai salah satu dari 26 pemain, ia masuk dalam skuad pelatih nasional Julian Nagelsmann yang akan berjuang merebut gelar kelima antara 11 Juni dan 19 Juli. Dan di sana, Brown bahkan bisa memainkan peran yang lebih besar daripada yang diperkirakan sebelumnya. Baru-baru ini, ia unggul dibandingkan David Raum yang semula menjadi pilihan utama dan masuk dalam starting eleven dalam laga uji coba melawan Finlandia. Mungkin Nagelsmann akan memutuskan siapa yang akan menjadi bek kiri dalam starting eleven selama turnamen, tergantung pada lawan yang dihadapi.