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'Sebuah penghormatan yang bagus' - Donald Trump mengapresiasi topi bertuliskan 'Make Spain Great Again' yang dikenakan Ferran Torres dalam perayaan Spanyol di Piala Dunia
Trump menyambut baik gestur Torres terkait trofi tersebut
Menyusul kemenangan bersejarah Spanyol di Piala Dunia, Torres memicu kehebohan di media sosial dengan mengenakan topi bertuliskan "Make Spain Great Again" selama parade kemenangan tim tersebut di Madrid. Topi tersebut, yang jelas-jelas terinspirasi dari merchandise ikonik Trump "Make America Great Again", segera menarik perhatian Presiden AS, yang dengan cepat menyampaikan dukungan publiknya terhadap pilihan gaya tersebut.
Saat berbicara kepada awak media pada hari Jumat, Trump tampak bersemangat dalam penilaiannya terhadap pahlawan Spanyol tersebut. “Dia adalah pemain hebat. Pada dasarnya, dia mengenakan topi ‘Make America Great Again’, jadi itu merupakan penghormatan yang bagus. Dan saya pikir dia bermaksud baik, kami menghargainya,” kata Trump kepada para wartawan. Komentar Presiden tersebut menunjukkan bahwa ia memandang penyerang tim nasional Spanyol itu sebagai pendukung estetika politik yang telah ia globalisasikan selama dekade terakhir.
- Getty Images Sport
Pernyataan diam-diam bintang Spanyol
Torres menjadi ikon nasional di Spanyol pada hari Minggu ketika ia mencetak gol penentu di babak perpanjangan waktu untuk memastikan kemenangan 1-0 atas Argentina di final Piala Dunia. Namun, pilihan pakaiannya pada hari berikutnya mengalihkan pembicaraan dari aksi heroiknya di lapangan ke kecenderungan politiknya. Topi tersebut memiliki desain yang hampir identik dengan topi MAGA asli, dengan satu-satunya perubahan yaitu penggantian kata "America" dengan "Spain" dalam huruf putih tebal.
Meskipun ada spekulasi intens seputar motivasinya, penyerang tersebut belum mengeluarkan pernyataan resmi terkait barang tersebut. Para pengamat tetap terpecah pendapat mengenai apakah sang pemain benar-benar mengidentifikasikan dirinya dengan gerakan Trump atau apakah topi tersebut dimaksudkan sebagai bentuk ironi yang ringan. Terlepas dari niatnya, Gedung Putih telah mengklaim momen tersebut sebagai kemenangan bagi merek mereka, dengan mengunggah video sang pemain di X beserta keterangan: "Semua orang ingin ikut dalam gerakan ini."
Intervensi Trump yang kontroversial terhadap FIFA
Piala Dunia 2026 menjadi saksi drama politik yang belum pernah terjadi sebelumnya ketika Trump secara pribadi turun tangan untuk membatalkan skorsing akibat kartu merah yang dijatuhkan kepada penyerang Amerika Serikat, Folarin Balogun. Setelah Balogun menerima kartu merah langsung dalam pertandingan babak 32 besar melawan Bosnia dan Herzegovina, Trump melakukan tiga panggilan telepon langsung kepada Presiden FIFA Gianni Infantino, secara terbuka menyebut keputusan wasit tersebut sebagai “mengerikan” dan menuntut dilakukannya peninjauan ulang. Dalam langkah yang mengejutkan dan menuai banyak kritik, Komite Disiplin FIFA memanfaatkan Pasal 27 dari kode etiknya untuk mengubah skorsing Balogun menjadi masa percobaan selama satu tahun, mengizinkannya bermain melawan Belgia, dan malah menjatuhkan denda kepada Federasi Sepak Bola AS.
Meskipun Infantino membela keputusan tersebut dengan menegaskan bahwa badan yudisial FIFA bertindak secara independen, putusan tersebut memicu kemarahan global. Badan pengatur sepak bola Eropa, UEFA, menyebut langkah tersebut sebagai "pelanggaran batas merah," dan Asosiasi Sepak Bola Norwegia mengajukan pengaduan etika resmi kepada FIFA dan Komite Olimpiade Internasional. Pada akhirnya, manuver politik tersebut tidak menyelamatkan tim AS di lapangan, karena mereka tersingkir di babak 16 besar setelah kalah 4-1 dari Belgia. Meskipun demikian, Trump sebenarnya hadir di pertandingan final, dan difoto saat mengenakan medali juara di leher Torres tak lama setelah peluit akhir dibunyikan.
- Getty Images Sport
Dominasi sepak bola Spanyol di kancah internasional
Gol Torres memastikan Spanyol meraih gelar juara Piala Dunia kedua mereka setelah kemenangan perdana pada 2010, sekaligus menggulingkan Argentina dari tahta juara setelah kemenangan Argentina di Qatar pada 2022. Kemenangan ini semakin mengukuhkan dominasi berkelanjutan La Roja di dunia sepak bola, yang merupakan kelanjutan langsung dari kesuksesan mereka di Euro 2024 dan medali emas Olimpiade di Paris.
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