'Sebuah penghormatan yang bagus' - Donald Trump mengapresiasi topi bertuliskan 'Make Spain Great Again' yang dikenakan Ferran Torres dalam perayaan Spanyol di Piala Dunia

Piala Dunia 2026 menjadi saksi drama politik yang belum pernah terjadi sebelumnya ketika Trump secara pribadi turun tangan untuk membatalkan skorsing akibat kartu merah yang dijatuhkan kepada penyerang Amerika Serikat, Folarin Balogun. Setelah Balogun menerima kartu merah langsung dalam pertandingan babak 32 besar melawan Bosnia dan Herzegovina, Trump melakukan tiga panggilan telepon langsung kepada Presiden FIFA Gianni Infantino, secara terbuka menyebut keputusan wasit tersebut sebagai “mengerikan” dan menuntut dilakukannya peninjauan ulang. Dalam langkah yang mengejutkan dan menuai banyak kritik, Komite Disiplin FIFA memanfaatkan Pasal 27 dari kode etiknya untuk mengubah skorsing Balogun menjadi masa percobaan selama satu tahun, mengizinkannya bermain melawan Belgia, dan malah menjatuhkan denda kepada Federasi Sepak Bola AS.

Meskipun Infantino membela keputusan tersebut dengan menegaskan bahwa badan yudisial FIFA bertindak secara independen, putusan tersebut memicu kemarahan global. Badan pengatur sepak bola Eropa, UEFA, menyebut langkah tersebut sebagai "pelanggaran batas merah," dan Asosiasi Sepak Bola Norwegia mengajukan pengaduan etika resmi kepada FIFA dan Komite Olimpiade Internasional. Pada akhirnya, manuver politik tersebut tidak menyelamatkan tim AS di lapangan, karena mereka tersingkir di babak 16 besar setelah kalah 4-1 dari Belgia. Meskipun demikian, Trump sebenarnya hadir di pertandingan final, dan difoto saat mengenakan medali juara di leher Torres tak lama setelah peluit akhir dibunyikan.