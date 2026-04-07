"Sebuah pembantaian!" - PSG diunggulkan untuk mengubur harapan Liverpool yang "bencana" di Liga Champions pada leg pertama babak perempat final, sementara pemenang Piala Dunia itu menyatakan "perbedaan levelnya sangat besar"
Dugarry memprediksi pertandingan yang santai di Paris
Babak perempat final Liga Champions mempertemukan dua raksasa Eropa, namun narasi seputar pertandingan ini justru secara tak terduga sangat timpang. Sementara Luis Enrique berhasil membawa PSG menduduki puncak klasemen Ligue 1 dan tampil prima di saat yang tepat, performa Liverpool di bawah asuhan Slot musim ini justru menghadapi berbagai kendala.
Perbedaan tingkat yang 'sangat besar'
Perbedaan performa keduanya sangat mencolok. PSG memasuki laga ini sebagai favorit jelas, didukung oleh dominasi di liga domestik dan skuad yang tampaknya lebih unggul secara fisik dibandingkan lawan-lawan mereka dari Inggris. Mantan pemain internasional Prancis, Dugarry, meyakini bahwa kesenjangan kualitas kini begitu lebar sehingga The Reds hampir tak punya peluang untuk lolos dari lawatan mereka ke ibu kota Prancis.
"Jujur saja, ini akan menjadi pertandingan yang mudah. Liverpool sedang dalam kondisi yang sangat buruk," kata Dugarry kepada RMC. "14 kemenangan, 10 kekalahan, dan 7 hasil imbang sejak awal musim di liga. Mereka benar-benar kacau. Saya tidak akan mengatakan mereka memiliki pemain yang buruk, tetapi mereka tidak bermain sebagai satu kesatuan. Menurut saya, perbedaan levelnya sangat besar. Saya pikir PSG akan memastikan lolos ke perempat final di leg pertama.
"Apakah Anda melihat Liverpool bermain? Mereka tidak punya tenaga, mereka tidak punya apa-apa. Secara teknis mereka memiliki pemain yang bagus, mereka tidak canggung, tapi mereka bermain dengan kecepatan dua setengah mil per jam. Ketika Anda melihat intensitas yang berhasil ditunjukkan Paris Saint-Germain... ini akan menjadi pembantaian!"
Faktor ketakutan di Parc des Princes
Keunggulan psikologis tampaknya juga berpihak pada tuan rumah. Dugarry berpendapat bahwa rekor PSG belakangan ini saat menghadapi tim-tim Liga Premier telah menanamkan rasa takut pada tim-tim Inggris, dengan Chelsea menderita kekalahan agregat 8-2 dari raksasa Prancis itu di babak 16 besar.
"Coba pikirkan, mereka baru saja kebobolan empat gol melawan Manchester City, yang kita lihat saat melawan Real Madrid... Momentum sangat penting di paruh kedua musim ini," tambahnya. "Mereka takut. Setiap tim Inggris telah dihancurkan selama sekitar satu setengah tahun. Kini mereka semua takut pada Paris Saint-Germain. Saya jamin mereka akan datang dengan rasa takut."
Analisis performa tim ini sungguh suram
Perjuangan berat Liverpool semakin berat akibat daftar pemain cedera yang terus bertambah. Arne Slot harus bermain tanpa kiper andalannya, Alisson Becker, sementara pemain seperti Alexander Isak dan Jeremie Frimpong masih berjuang untuk mencapai kebugaran penuh. Hal ini membuat skuad The Reds yang sudah terkuras, yang saat ini sedang terpuruk di Liga Premier, harus menghadapi tim PSG yang hampir seluruhnya bebas dari cedera.
Dengan Liverpool hanya memenangkan satu dari lima pertandingan terakhir mereka di semua kompetisi, statistik tersebut tidaklah menggembirakan. Sementara itu, PSG asuhan Luis Enrique telah meraih kemenangan dalam empat pertandingan berturut-turut, yang menegaskan perbedaan performa yang "sangat besar" yang menurut Dugarry akan tercermin pada papan skor Rabu ini.