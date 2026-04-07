"Sebuah pembantaian!" - PSG diunggulkan untuk mengubur harapan Liverpool yang "bencana" di Liga Champions pada leg pertama babak perempat final, sementara pemenang Piala Dunia itu menyatakan "perbedaan levelnya sangat besar"

Perbedaan performa keduanya sangat mencolok. PSG memasuki laga ini sebagai favorit jelas, didukung oleh dominasi di liga domestik dan skuad yang tampaknya lebih unggul secara fisik dibandingkan lawan-lawan mereka dari Inggris. Mantan pemain internasional Prancis, Dugarry, meyakini bahwa kesenjangan kualitas kini begitu lebar sehingga The Reds hampir tak punya peluang untuk lolos dari lawatan mereka ke ibu kota Prancis.

"Jujur saja, ini akan menjadi pertandingan yang mudah. Liverpool sedang dalam kondisi yang sangat buruk," kata Dugarry kepada RMC. "14 kemenangan, 10 kekalahan, dan 7 hasil imbang sejak awal musim di liga. Mereka benar-benar kacau. Saya tidak akan mengatakan mereka memiliki pemain yang buruk, tetapi mereka tidak bermain sebagai satu kesatuan. Menurut saya, perbedaan levelnya sangat besar. Saya pikir PSG akan memastikan lolos ke perempat final di leg pertama.

"Apakah Anda melihat Liverpool bermain? Mereka tidak punya tenaga, mereka tidak punya apa-apa. Secara teknis mereka memiliki pemain yang bagus, mereka tidak canggung, tapi mereka bermain dengan kecepatan dua setengah mil per jam. Ketika Anda melihat intensitas yang berhasil ditunjukkan Paris Saint-Germain... ini akan menjadi pembantaian!"