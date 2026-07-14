Sebelum pertandingan dimulai, semifinal ini digadang-gadang sebagai duel antara lini serang Prancis yang luar biasa dan pertahanan kokoh Spanyol, yang hingga saat itu baru kebobolan satu gol. Furia Roja memenuhi ekspektasi dalam hal ini – sementara Equipe Tricolore mengecewakan di segala lini. Hal ini tidak sepenuhnya disebabkan oleh Olise, yang kembali diturunkan bersama Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé, dan Bradley Barcola di lini serang yang diisi oleh para pemain ternama. Namun, hal ini juga disebabkan oleh Olise sendiri, yang—sama seperti timnya—sama sekali tidak bisa menemukan ritme permainannya. Hingga duel ini praktis ditentukan oleh gol yang membuat skor menjadi 0:2, Prancis mencatatkan nilai xG yang sangat buruk, yaitu 0,07.

Olise memulai pertandingan sebagai gelandang serang dan, setelah skor menjadi 0:1, sementara pindah kembali ke sayap kanan—posisi di mana ia secara konsisten tampil luar biasa selama dua tahun terakhir bersama FC Bayern. Namun, di lini tengah pada Selasa itu, ia tak bisa menembus pertahanan yang dijaga Rodri dan Fabian Ruiz—sedangkan di sayap, Marc Cucurella berhasil menghalangi pergerakan Olise dengan kerja keras dan kekuatan fisiknya. “Mereka tahu persis bagaimana cara menghadapinya,” kata mantan pemain timnas Jerman, Mats Hummels, kepada MagentaTV sambil mengagumi para pemain Spanyol yang mendominasi para pemain kreatif Prancis, dan menambahkan: “Mereka telah mempersiapkan segalanya dan benar-benar menghilangkan semua, semua, semua peluang Prancis dalam pertandingan ini.”