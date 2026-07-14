Pada menit ke-73, Michael Olise sudah harus meninggalkan lapangan. Ia berlari pelan dengan pandangan tertunduk menuju pinggir lapangan dan digantikan. Padahal, pada saat itu Prancis sangat membutuhkan gol, ide-ide kreatif, dribel, dan aksi-aksi di semifinal Piala Dunia di Arlington melawan Spanyol – semua hal yang menjadi ciri khas Olise musim ini, baik saat membela FC Bayern München maupun sebelumnya di Piala Dunia. Prancis tertinggal 0-2 pada saat itu, dan skor tersebut tidak berubah hingga peluit akhir dibunyikan.
Diterjemahkan oleh
Sebuah pelanggaran sebagai satu-satunya "momen penting" di semifinal Piala Dunia: Impian Michael Olise untuk meraih Ballon d'Or pupus di Arlington
Sebelum pertandingan dimulai, semifinal ini digadang-gadang sebagai duel antara lini serang Prancis yang luar biasa dan pertahanan kokoh Spanyol, yang hingga saat itu baru kebobolan satu gol. Furia Roja memenuhi ekspektasi dalam hal ini – sementara Equipe Tricolore mengecewakan di segala lini. Hal ini tidak sepenuhnya disebabkan oleh Olise, yang kembali diturunkan bersama Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé, dan Bradley Barcola di lini serang yang diisi oleh para pemain ternama. Namun, hal ini juga disebabkan oleh Olise sendiri, yang—sama seperti timnya—sama sekali tidak bisa menemukan ritme permainannya. Hingga duel ini praktis ditentukan oleh gol yang membuat skor menjadi 0:2, Prancis mencatatkan nilai xG yang sangat buruk, yaitu 0,07.
Olise memulai pertandingan sebagai gelandang serang dan, setelah skor menjadi 0:1, sementara pindah kembali ke sayap kanan—posisi di mana ia secara konsisten tampil luar biasa selama dua tahun terakhir bersama FC Bayern. Namun, di lini tengah pada Selasa itu, ia tak bisa menembus pertahanan yang dijaga Rodri dan Fabian Ruiz—sedangkan di sayap, Marc Cucurella berhasil menghalangi pergerakan Olise dengan kerja keras dan kekuatan fisiknya. “Mereka tahu persis bagaimana cara menghadapinya,” kata mantan pemain timnas Jerman, Mats Hummels, kepada MagentaTV sambil mengagumi para pemain Spanyol yang mendominasi para pemain kreatif Prancis, dan menambahkan: “Mereka telah mempersiapkan segalanya dan benar-benar menghilangkan semua, semua, semua peluang Prancis dalam pertandingan ini.”
- AFP
Tendangan sliding Olise "hampir saja berujung kartu merah"
Adegan yang paling mencolok melibatkan Olise, saat ia justru menarik perhatian karena hal negatif: Pada menit ke-14, ia melakukan tekel keras ke pergelangan kaki Rodri hingga pemain Spanyol itu terkilir. “Itu nyaris berujung pada kartu merah,” kata Hummels mengenai insiden tersebut. Alih-alih menciptakan keajaiban, Olise malah melakukan tekel—dan itu pun tanpa hasil yang berarti.
Setelah babak kedua dimulai, keadaan tidak membaik bagi Prancis dan bintang Bayern tersebut hingga skor menjadi 0-2. Permainan mereka didominasi oleh kurangnya ide, tidak ada serangan balik yang efektif, dan kontribusi Olise tetap sangat minim. Dengan penampilan seperti ini, impian sang pemain berusia 24 tahun untuk meraih Ballon d’Or tampaknya telah sirna. Pasalnya, ia memang berulang kali disebut-sebut sebagai salah satu kandidat teratas. Namun, setelah Bayern tersingkir di semifinal Liga Champions oleh Paris Saint-Germain, kegagalan di babak empat besar Piala Dunia tampaknya telah mengubur harapan terakhirnya untuk meraih Ballon d’Or.
- Getty Images
Dalam "pertandingan besar", Michael Olise tampil mengecewakan
"Jika kita melihat para pemenang Ballon d'Or, tentu saja yang menjadi sorotan selalu adalah pertandingan-pertandingan besar dan turnamen-turnamen besar," kata rekan setim Olise di Bayern, Harry Kane, yang juga digadang-gadang sebagai kandidat kuat Ballon d'Or setelah kembali mencatatkan musim yang gemilang. Penilaian pemain asal Inggris ini tampaknya tepat – dan hal itu bukan pertanda baik bagi Olise. Sebab, semifinal Piala Dunia adalah pertandingan besar baginya. Namun, di pertandingan itu, penampilannya nyaris tak terlihat sama sekali.
"Olise adalah yang terbaik di dunia, jauh di atas semua pemain lainnya. Jika dia tidak meraih Ballon d’Or pada akhir tahun ini, berarti ada yang salah dalam dunia sepak bola," demikian pernyataan mantan bintang Prancis, Willy Sagnol, di majalah Sport Bild awal bulan ini. Kini tampaknya Olise akan pulang dengan tangan hampa – hal itu sudah pasti setelah pertandingan pada hari Selasa. Sebab, ia sama sekali tidak tampil sebagai “yang terbaik di dunia”. Tim Spanyol-lah yang mendominasi pertandingan besar tersebut, sementara Prancis hanya akan bertanding di perebutan tempat ketiga pada hari Sabtu.
Michael Olise di semifinal Piala Dunia melawan Spanyol:
Menit: 73 Tembakan ke gawang: 0 Umpan gol: 2 Sentuhan bola: 55 Tingkat keberhasilan umpan (%): 76 Umpan silang: 1 Dribbling: 2 Dribbling yang berhasil: 0
SUKA CERITA INI?
Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami