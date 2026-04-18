Getty Images Sport
Diterjemahkan oleh
Sebuah misteri Man City! Medali pemenang treble dijual seharga £30 ribu, sementara identitas penjualnya masih dirahasiakan
Koleksi City yang paling istimewa akan dilelang
Koleksi ini, yang mencakup musim ikonik klub pada 2022-23, diperkirakan akan menarik minat besar dari para kolektor kaya maupun sejarawan klub. Namun, identitas orang di balik penjualan ini tetap menjadi rahasia yang dijaga ketat. Saat ini belum diketahui apakah penjualnya adalah mantan pemain atau anggota staf belakang layar yang menjadi bagian dari lingkaran dalam Pep Guardiola selama musim yang memecahkan rekor tersebut. Saat dihubungi oleh Daily Mail Sport, Budds mengonfirmasi bahwa medali-medali tersebut merupakan set resmi dari musim Treble, sementara penjualnya memilih untuk tetap anonim.
- Getty Images Sport
Apa saja yang termasuk dalam paket misteri?
Set ini mencakup medali juara Liga Premier, Piala FA, dan Liga Champions, yang mewakili tiga trofi utama yang diraih City pada tahun 2023. Menurut deskripsi lelang, medali Liga Premier disertakan dalam kotak aslinya, dengan bagian belakangnya bertuliskan 'Champions 2022-23'. Medali Liga Champions, yang menandai kemenangan pertama klub dalam ajang bergengsi Eropa, juga dilengkapi dengan tulisan dan pita, sedangkan medali Piala FA disertai dengan pita dan kotak aslinya. Dua medali lainnya juga termasuk dalam koleksi ini, karena Man City juga memenangkan Piala Super UEFA dan Piala Dunia Antarklub FIFA pada tahun 2023 untuk melengkapi raihan gelar yang sempurna.
Kesempatan investasi langka bagi para penggemar Man City
Harga pembukaan untuk koleksi ini ditetapkan sebesar £30.000, namun para ahli memperkirakan harga akhirnya akan melonjak jauh lebih tinggi. Budds memperkirakan bahwa medali-medali tersebut dapat terjual dengan harga antara £50.000 hingga £80.000 saat lelang berakhir. Mengingat keunikan musim 2022-23, koleksi ini merupakan bagian penting dari sejarah sepak bola modern. "Koleksi medali yang luar biasa ini memberikan kesempatan langka bagi para kolektor, penggemar, dan investor serius dalam sejarah sepak bola untuk menawar medali yang berkaitan dengan musim bersejarah bagi tim Manchester," kata rumah lelang tersebut. "Kami sangat antusias menyelenggarakan penjualan ini dan mengharapkan minat yang besar."
- Getty Images Sport
Mengingat musim bersejarah Man City pada musim 2022-23
Tim asuhan Guardiola mencatatkan namanya dalam sejarah dengan mengamankan gelar juara liga setelah unggul lima poin atas Arsenal, sebelum gol tunggal Rodri melawan Inter memastikan gelar Liga Champions pertama mereka. Musim dominasi tersebut tampaknya tak akan terulang dalam waktu dekat, sehingga barang-barang ini menjadi salah satu memorabilia sepak bola modern yang paling dicari.