AFP
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'Sebuah mimpi untuknya' - Emiliano 'Dibu' Martinez bidik perpisahan spesial untuk Lionel Messi di tengah rasa sakit yang masih membekas dari final Piala Dunia
Kiper memprioritaskan tribut kapten yang berkesan
Martinez telah tiba di Argentina untuk bergabung dengan tugas internasional bersama skuad berisi 37 pemain menjelang jendela FIFA mendatang. Kiper Chelsea itu menegaskan tekad kolektif grup untuk memberi Messi perpisahan yang tak terlupakan saat mereka menghadapi Benin pada 6 Oktober. Bagi sang penjaga gawang, melihat ikon dunia itu menjalani satu penampilan terakhir dengan warna tim nasional di kandang sendiri menjadi momen yang sangat emosional.
- Anadolu Agency
Kiper itu mengenang perpisahan yang emosional
Kiper yang akrab disapa 'Dibu' itu secara blak-blakan mengakui bahwa ia sempat mengira kaptennya sudah mengakhiri karier internasionalnya yang gemilang. Membahas laga perpisahan itu di hadapan suporter penuh gairah di Buenos Aires kepada ESPN Argentina, Martinez mengungkapkan: "Sejujurnya, saya pikir dia sudah pensiun... Memiliki kesempatan untuk mengucapkan selamat tinggal di sini, di Argentina, adalah mimpi baginya, dan kami akan mencoba menjadikannya hari yang luar biasa untuknya."
Patah hati yang masih membekas menaungi momen yang berkesan
Di balik antusiasme yang kian memuncak untuk menggelar perayaan besar di kandang sendiri, rasa sakit yang tersisa dari kekalahan 1-0 di final Piala Dunia dari Spanyol dua bulan lalu belum sepenuhnya hilang.
Mengakui perih yang masih membekas dari kekalahan di partai puncak itu, sang kiper mengaku: "Senang bisa mencapai final lagi, tetapi sayangnya kami tidak bisa memenanginya. Duri itu akan menancap dalam diri saya untuk waktu yang sangat lama."
Untuk benar-benar menghormati sang playmaker legendaris, federasi secara resmi telah mengundang seluruh skuad juara Piala Dunia Qatar 2022 beserta keluarga mereka untuk ambil bagian dalam momen bersejarah itu dari tribun.
- ZUMA Press Wire
Monumental yang tiketnya ludes terjual bersiap menggelar perayaan emosional
Estadio Monumental yang tiketnya terjual habis akan menjadi latar yang semarak saat Argentina menghadapi Benin untuk penampilan terakhir Messi di kandang. Momen itu menghadirkan tantangan mental yang rumit bagi pasukan Lionel Scaloni saat mereka berusaha tetap kompetitif di tengah suasana bak karnaval. Setelah penghormatan itu berakhir, tim pelatih harus segera mengalihkan fokus untuk menstabilkan skuad demi masa depan tanpa playmaker ikonik mereka.
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