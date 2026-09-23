Di balik antusiasme yang kian memuncak untuk menggelar perayaan besar di kandang sendiri, rasa sakit yang tersisa dari kekalahan 1-0 di final Piala Dunia dari Spanyol dua bulan lalu belum sepenuhnya hilang.

Mengakui perih yang masih membekas dari kekalahan di partai puncak itu, sang kiper mengaku: "Senang bisa mencapai final lagi, tetapi sayangnya kami tidak bisa memenanginya. Duri itu akan menancap dalam diri saya untuk waktu yang sangat lama."

Untuk benar-benar menghormati sang playmaker legendaris, federasi secara resmi telah mengundang seluruh skuad juara Piala Dunia Qatar 2022 beserta keluarga mereka untuk ambil bagian dalam momen bersejarah itu dari tribun.