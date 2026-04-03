'Sebuah mesin dan seorang gentleman' - Luis Diaz mengungkapkan apa yang telah ia pelajari dari Harry Kane sejak bergabung dengan Bayern Munich
Kemitraan mematikan di Bavaria
Hanya dalam waktu delapan bulan sejak Diaz bergabung dengan Kane di Allianz Arena, Bayern Munich telah membentuk lini serang yang bisa dibilang paling ditakuti di dunia sepak bola Eropa. Dengan kehadiran Olise yang melengkapi trio tersebut, raksasa Jerman ini tampil sangat mematikan, mencetak 97 gol di Bundesliga dan 32 gol lainnya di Liga Champions.
Di jantung ledakan statistik ini adalah Kane, yang secara pribadi telah mencetak 48 gol musim ini. Namun, Diaz menegaskan bahwa bukan hanya kemampuan finishing pemain Inggris itu yang membuatnya istimewa, tetapi juga kontribusinya secara keseluruhan terhadap dinamika tim serta sifatnya yang tidak mementingkan diri sendiri di dalam dan di luar lapangan.
Pujian tinggi untuk kapten timnas Inggris
Saat berbincang dengan ESPN mengenai pengalamannya bekerja sama dengan mantan pemain Tottenham itu, Diaz langsung menyoroti etos kerja Kane yang luar biasa serta kepribadiannya yang rendah hati. Pemain internasional Kolombia itu mencatat bahwa meskipun Kane berstatus sebagai salah satu penyerang terbaik dunia, ia tetap sangat rendah hati di ruang ganti.
"Mengenai Harry, apa yang ia tunjukkan sebagai pemain sungguh mengesankan. Ia melakukan segalanya dengan benar - ia turun ke lini belakang, merebut bola kembali, memberikan assist, dan mencetak gol. Ia adalah mesin dan seorang gentleman sejati. Sebagai pribadi, ia sangat tenang dan tidak memiliki ego yang mungkin dimiliki banyak pemain dengan karier seperti itu," jelas Diaz.
Pelajaran tentang ketenangan dan konsentrasi
Selain aspek teknis permainan, Diaz mengungkapkan bahwa ia telah mempelajari pendekatan mental Kane terhadap olahraga ini. Terutama, kemampuan kapten Inggris itu untuk tetap tenang dalam situasi bertekanan tinggi telah meninggalkan kesan mendalam bagi mantan pemain sayap Liverpool tersebut, yang mengandalkan Kane sebagai panutan saat gol sulit tercipta.
"Saya belajar darinya - kemampuannya untuk selalu tetap fokus di saat-saat sulit. Ketika segalanya tidak berjalan baik bagi kami di lini depan, ia berkata 'jangan khawatir, peluang akan datang dan kamu akan mencetak gol'. Ia mengatakan hal itu kepadamu atau melakukannya sendiri, saya telah belajar banyak darinya," tambah Diaz.
Berjuang meraih gelar di tiga ajang
Seiring musim memasuki fase penentuan, sinergi antara Diaz dan Kane akan menjadi kunci bagi tim asuhan Vincent Kompany. Bayern saat ini melaju mulus menuju gelar Bundesliga lainnya, namun ujian sesungguhnya menanti mereka di Liga Champions, di mana laga perempat final melawan Real Madrid—yang juga merupakan tim papan atas—menanti. Mereka juga telah melaju ke semifinal DFB-Pokal.