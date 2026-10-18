Getty Images Sport
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'Sebuah langkah maju': Michael Carrick yakin Manchester United akan bangkit usai imbang melawan Leeds setelah Setan Merah menunjukkan semangat juang di tengah pekan yang sulit
Manchester United Tunjukkan Daya Juang di Elland Road
Carrick tetap optimistis setelah timnya bermain imbang 1-1 melawan Leeds United. Ia menegaskan bahwa penampilan tersebut menunjukkan kemajuan bagi tim yang tengah melewati masa sulit. Meski hasil itu menjadi skor imbang 1-1 ketiga secara beruntun, sang manajer memuji kesungguhan para pemainnya di tengah atmosfer yang tidak bersahabat.
United unggul lebih dulu lewat Bryan Mbeumo, tetapi gol penyama kedudukan Dominic Calvert-Lewin tak lama setelah jeda membuat mereka harus puas dengan hasil imbang. Klub yang bermarkas di Old Trafford itu kini menempati posisi ke-13 klasemen Liga Primer Inggris. Hasil tersebut berarti United baru meraih satu kemenangan dalam tujuh pertandingan pertama mereka di liga, jumlah kemenangan terendah pada tahap ini dalam satu musim kompetisi kasta tertinggi selama 40 tahun terakhir.
Persiapan menjelang laga rivalitas itu dibayangi gejolak internal, terutama yang melibatkan bek Lisandro Martinez. Juara Piala Dunia asal Argentina itu didenda setelah mengkritik jajaran petinggi klub pada awal pekan, menambah tekanan terhadap Carrick seusai kekalahan mengecewakan dari Atletico Madrid di Liga Champions.
- Getty Images Sport
Carrick memuji semangat juang United
Pelatih kepala Manchester United merasa respons di lapangan menunjukkan bahwa skuad tetap bersatu mendukung visinya. Dengan beralih ke skema yang menempatkan lima pemain bertahan saat tidak menguasai bola, United tampak lebih terorganisasi dan lebih sulit ditembus dibandingkan pekan-pekan sebelumnya, meski mereka tidak setajam biasanya di sepertiga akhir lapangan.
Carrick menyoroti intensitas pertandingan tersebut dan persiapan mental yang dibutuhkan untuk bertandang ke Yorkshire Barat. "Komitmen itu jelas terlihat hari ini dan memang harus ada. Pertandingan ini berlangsung dengan determinasi dan intensitas. Saya berbicara kepada para pemain pagi ini tentang sejarah pertandingan ini dan kedatangan kami ke wilayah mereka," jelas Carrick.
Carrick menemukan sisi positif di tengah situasi sulit
Berbicara kepada media setelah peluit akhir, Carrick mengakui bahwa meski kualitas permainan dalam laga itu mungkin belum mencapai level yang ia harapkan, ketangguhan mental yang ditunjukkan timnya sangat berharga. "Ya, saya rasa ini pertandingan yang sulit bagi kedua tim. Ini salah satu pertandingan yang penuh tantangan. Anda bisa merasakan ketegangan dalam pertandingan ini. Ini pertandingan yang bagus," kata Carrick kepada NBC Sports.
"Mungkin kalau bicara soal kualitas tertinggi, permainan kami belum mencapai kualitas terbaik yang saya rasa mampu kami tampilkan. Saya rasa dalam beberapa momen dan periode singkat, kami memainkan sepakbola yang sangat bagus. Bertandang ke sini memang sulit. Dengan hasil-hasil yang kami raih, permainan kami belum sepenuhnya mengalir, tetapi ada cukup banyak hal positif yang bisa kami ambil. Kami harus bekerja keras untuk mendapatkannya. Saya bangga kepada para pemain atas cara mereka menjalaninya dalam situasi sulit. Satu poin tetaplah satu poin. Ini langkah maju bagi kami."
- Getty Images Sport
Carrick jelaskan pendekatan taktik Manchester United
Carrick sangat terkesan dengan cara para pemainnya menjalankan rencana taktis. Ia menilai penampilan mereka bukan sekadar soal kerja keras. Ia menyoroti peran khusus yang diberikan kepada masing-masing pemain dan kesediaan mereka untuk mengemban tanggung jawab di lapangan. "Ini lebih dari sekadar kerja keras. Yang penting adalah cara menjalaninya. Rencananya. Tanggung jawabnya. Perannya. Menurut saya, sebagian besar para pemain menjalankan tanggung jawab itu dengan sangat baik. Karena itu, unggul lebih dulu lalu kebobolan dengan cara seperti itu terasa mengecewakan."
"Menurut saya, kami bertahan cukup baik sebagai tim sepanjang pertandingan. Lemparan ke dalam jarak jauh dan tendangan sudut mereka menjadi ancaman. Pertandingannya menegangkan dan ketat. Ini salah satu laga yang bisa berakhir dengan hasil apa pun, jadi kami menerima satu poin dan melangkah maju," jelas Carrick, meski ia mengaku frustrasi karena kebobolan dari situasi bola mati.
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