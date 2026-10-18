Carrick tetap optimistis setelah timnya bermain imbang 1-1 melawan Leeds United. Ia menegaskan bahwa penampilan tersebut menunjukkan kemajuan bagi tim yang tengah melewati masa sulit. Meski hasil itu menjadi skor imbang 1-1 ketiga secara beruntun, sang manajer memuji kesungguhan para pemainnya di tengah atmosfer yang tidak bersahabat.

United unggul lebih dulu lewat Bryan Mbeumo, tetapi gol penyama kedudukan Dominic Calvert-Lewin tak lama setelah jeda membuat mereka harus puas dengan hasil imbang. Klub yang bermarkas di Old Trafford itu kini menempati posisi ke-13 klasemen Liga Primer Inggris. Hasil tersebut berarti United baru meraih satu kemenangan dalam tujuh pertandingan pertama mereka di liga, jumlah kemenangan terendah pada tahap ini dalam satu musim kompetisi kasta tertinggi selama 40 tahun terakhir.

Persiapan menjelang laga rivalitas itu dibayangi gejolak internal, terutama yang melibatkan bek Lisandro Martinez. Juara Piala Dunia asal Argentina itu didenda setelah mengkritik jajaran petinggi klub pada awal pekan, menambah tekanan terhadap Carrick seusai kekalahan mengecewakan dari Atletico Madrid di Liga Champions.