Sebuah klausul khusus bahkan membuatnya menjadi lebih murah: Perombakan pelatih di Eintracht Frankfurt terkait Albert Riera tampaknya sudah diputuskan

Riera baru saja bergabung dengan Eintracht Frankfurt kurang dari 100 hari yang lalu sebagai pengganti Dino Toppmöller, dan langsung memulai tugasnya dengan beban reputasi sebagai sosok yang tidak mudah diajak bekerja sama. Hal itu diungkapkan secara serempak oleh banyak rekan setimnya saat Eintracht mendatangkan Riera dari NK Celje pada bulan Februari.

Rumor yang beredar bahwa Eintracht telah membawa bom waktu ke dalam tim dengan merekrut Riera, ternyata terbukti benar hanya beberapa bulan kemudian. Riera dilaporkan telah berselisih dengan banyak pemain kunci tim, dan baru-baru ini, perselisihan dengan penyerang Jonathan Burkardt menjadi perbincangan.

Puluhan isu internal yang meragukan terkait cara Riera menangani timnya telah terungkap sejak ia menjabat. "Semua itu omong kosong," serunya dengan penuh emosi dalam konferensi pers legendaris, di mana ia menunjukkan pemahaman yang buruk terhadap media. Selain itu, performa tim di bawah asuhannya juga tidak terlalu memuaskan. Rata-rata ia meraih 1,33 poin; dari dua belas pertandingan Bundesliga di bawah kepemimpinannya, hanya empat yang dimenangkan, namun juga hanya empat yang kalah. Kualifikasi ke Conference League masih mungkin tercapai dengan selisih hanya satu poin dari SC Freiburg. Namun demikian, pemecatan Riera kini tampaknya tak terelakkan.

Riera sendiri tetap bersikap berani menjelang pertandingan Jumat malam melawan BVB. "Saya tidak memikirkan masa depan saya, itu tidak penting. Yang penting hanyalah tim dan meraih poin dalam dua pertandingan ini," kata pria berusia 44 tahun itu pada Kamis. Namun, ia tahu "dengan sangat jelas bagaimana dunia ini berjalan. Saya berkata pada diri sendiri, Albert, jika kamu tidak cukup menang, maka orang lain yang akan melakukannya. Begitulah adanya."