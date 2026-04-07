Sebuah kisah yang belum tuntas... Benang merah yang menghubungkan bintang Bayern Munich dengan Real Madrid

Surat kabar Spanyol "AS" mengungkap kisah menarik tentang seorang bintang muda di skuad Bayern Munich, yang menyimpan impian jelas yang tak disembunyikannya: suatu hari nanti mengenakan seragam Real Madrid.

Yang dimaksud di sini adalah talenta muda Jerman, Lennart Karl, gelandang serang kidal, yang mencuri perhatian di Munich meskipun usianya masih muda, yaitu baru 18 tahun, dan telah melakukan debutnya bersama tim pada usia 17 tahun. Namun yang menarik, bintang muda yang menjanjikan ini tidak hanya bermimpi untuk menghadapi Real Madrid di Liga Champions, tetapi juga mengincar sesuatu yang lebih dari itu.. Mengenakan seragam putih itu sendiri.

Di masa kecilnya, Karl mengikuti tes di Real Madrid dua kali, bahkan mengunjungi markas klub di Valdebebas, namun kesepakatan itu pada akhirnya tidak terwujud. Meskipun bertahun-tahun telah berlalu, pengalaman ini tidak pernah terlupakan dari ingatannya. Bahkan baru-baru ini ia mengeluarkan pernyataan yang jujur dan mengejutkan, di mana ia mengatakan: "Bayern adalah klub besar dan sangat istimewa, tetapi suatu hari nanti saya ingin bergabung dengan Real Madrid."

Pernyataan tersebut memicu perdebatan luas di kalangan penggemar klub Bavaria, terutama karena ia mengatakannya dalam sebuah pertemuan ramah tamah dengan para penggemar, saat ia berkata dengan nada muda yang berani: "Real Madrid adalah klub impian saya... tapi saya harap itu tetap menjadi rahasia di antara kita." Namun, "rahasia" ini tidak bertahan lama, dan dengan cepat menyebar seperti api di padang rumput.

