Goal.com
Live
Live Scores, Stats, and the Latest News
VfB Stuttgart v FC Bayern München - BundesligaGetty Images Sport

Diterjemahkan oleh

Sebuah kisah yang belum tuntas... Benang merah yang menghubungkan bintang Bayern Munich dengan Real Madrid

FEATURES
Real Madrid vs Bayern Munich
Real Madrid
Bayern Munich
Champions League
L. Karl
Spanyol
Jerman

Di balik layar yang seru!

Surat kabar Spanyol "AS" mengungkap kisah menarik tentang seorang bintang muda di skuad Bayern Munich, yang menyimpan impian jelas yang tak disembunyikannya: suatu hari nanti mengenakan seragam Real Madrid.

Yang dimaksud di sini adalah talenta muda Jerman, Lennart Karl, gelandang serang kidal, yang mencuri perhatian di Munich meskipun usianya masih muda, yaitu baru 18 tahun, dan telah melakukan debutnya bersama tim pada usia 17 tahun. Namun yang menarik, bintang muda yang menjanjikan ini tidak hanya bermimpi untuk menghadapi Real Madrid di Liga Champions, tetapi juga mengincar sesuatu yang lebih dari itu.. Mengenakan seragam putih itu sendiri.

Di masa kecilnya, Karl mengikuti tes di Real Madrid dua kali, bahkan mengunjungi markas klub di Valdebebas, namun kesepakatan itu pada akhirnya tidak terwujud. Meskipun bertahun-tahun telah berlalu, pengalaman ini tidak pernah terlupakan dari ingatannya. Bahkan baru-baru ini ia mengeluarkan pernyataan yang jujur dan mengejutkan, di mana ia mengatakan: "Bayern adalah klub besar dan sangat istimewa, tetapi suatu hari nanti saya ingin bergabung dengan Real Madrid."

Pernyataan tersebut memicu perdebatan luas di kalangan penggemar klub Bavaria, terutama karena ia mengatakannya dalam sebuah pertemuan ramah tamah dengan para penggemar, saat ia berkata dengan nada muda yang berani: "Real Madrid adalah klub impian saya... tapi saya harap itu tetap menjadi rahasia di antara kita." Namun, "rahasia" ini tidak bertahan lama, dan dengan cepat menyebar seperti api di padang rumput.

  • FBL-GER-BUNDESLIGA-FREIBURG-BAYERN MUNICHAFP

    Sebuah kisah lama yang belum berakhir

    Surat kabar Spanyol tersebut menegaskan bahwa kunjungan Karl yang akan datang ke Stadion Santiago Bernabéu, dalam leg pertama perempat final Liga Champions, bukanlah yang pertama baginya di Madrid, bahkan bukan yang pertama bersama Real Madrid.

    Sementara itu, jurnalis Jerman Sebastian Leszang, yang dekat dengan keluarga sang pemain, mengungkapkan melalui salah satu program radio bahwa Karl hampir saja bergabung dengan Real Madrid saat berusia 10 tahun.

    Ia menjelaskan: "Dia mengikuti tes di kamp pelatihan Real Madrid di Jerman, pertama di Aschaffenburg lalu di Memmingen. Dia tampil gemilang di keduanya, diundang ke Spanyol, dan sudah berangkat, tetapi pada akhirnya tidak tercapai kesepakatan." Ia menambahkan bahwa orang tuanya lebih memilih agar dia tetap tinggal di Jerman pada saat itu.

  • TOPSHOT-FBL-EURO-2008-AUT-GER-MATCH 20AFP

    Di bawah naungan para legenda

    Seiring perkembangan kariernya, Karl kini menjadi calon bintang sejati. Pemain ini memanfaatkan nasihat dari legenda sepak bola Jerman, Michael Ballack, yang memberinya bimbingan terutama dalam hal pertahanan.

    Adapun mengenai panutannya, Karl tidak menyembunyikan kekagumannya pada pemain Martin Ødegaard, dengan mengatakan: "Dia kidal seperti saya, bermain sebagai playmaker, memiliki visi yang luar biasa, dan tendangan yang kuat. Dia juga telah mengalami pengalaman bermain sejak dini di klub besar seperti Real Madrid, dan berkat kesabaran serta mental yang kuat, dia menjadi pemain kelas dunia."

    Karl, yang tingginya hanya 1,68 meter, memiliki keterampilan luar biasa, dan menganggap tinggi badannya yang pendek sebagai keunggulan, bukan hambatan. Ia berkata: "Posisi saya yang rendah membantu saya melakukan dribel dengan lebih baik."

    Dia telah bekerja keras untuk mengembangkan gayanya, bahkan menghabiskan satu musim panas penuh berlatih gerakan terkenal bintang Belanda Arjen Robben, yaitu menerobos dari sisi kanan dan menendang dengan kaki kiri. Dia menguasainya hingga mampu mencetak tiga gol dengan cara yang sama dalam satu pertandingan bersama tim junior.

  • FBL-EURO-2024-MATCH45-ESP-GERAFP

    Jejak Madrid bahkan dalam perayaan

    Bahkan dalam selebrasinya pun terlihat jejak Real Madrid, karena dalam salah satu pertandingan persahabatan melawan Salzburg, ia meniru selebrasi ikonik bintang Portugal Cristiano Ronaldo.

    Di Jerman, perbandingan mulai bermunculan, di mana sebagian orang melihatnya mungkin akan mengikuti jejak Bastian Schweinsteiger atau Mesut Özil, namun pujian paling menonjol datang dari mantan bintang Real Madrid, Toni Kroos, yang mengatakan dalam sebuah acara amal: "Fakta bahwa Karl mendapat kesempatan bermain bersama Bayern pada usia ini adalah bukti jelas akan bakatnya, dia pantas mendapatkannya."

    Semua indikasi ini mendorong manajemen Bayern Munich untuk bertindak cepat demi mengamankan masa depan sang pemain. Kontraknya telah diperpanjang secara otomatis hingga tahun 2029 dengan peningkatan gaji, namun klub sudah merencanakan untuk memperpanjangnya hingga 2031 dengan kenaikan yang signifikan, dalam upaya untuk menghalangi minat Real Madrid.

  • FC Augsburg v FC Bayern München - BundesligaGetty Images Sport

    Bermimpi bukanlah kejahatan

    Meskipun pernyataannya memicu kontroversi, Karl mendapat dukungan kuat dari legenda sepak bola Jerman, Lothar Matthäus, yang membelanya dengan mengatakan: "Sungguh luar biasa bahwa seorang pemain seusia ini memiliki kepercayaan diri seperti itu. Menetapkan target bukanlah kesombongan, melainkan kejujuran. Dan Real Madrid memiliki aura yang istimewa."

    Dia menambahkan: "Karl tidak mengatakan dia ingin pindah dalam dua tahun, melainkan berbicara tentang mimpi. Mimpi membutuhkan kerja keras, dan jika dia mencapai level yang memungkinkannya bergabung dengan Real Madrid, dia harus terlebih dahulu meraih prestasi besar bersama Bayern."

    Matthäus menutup pembicaraannya dengan sentuhan humanis: "Saya juga pernah berharap bisa bermain untuk Real Madrid. Tapi itu tidak terjadi." Pada akhirnya, pertanyaan tetap terbuka: Apakah mimpi Linart Karl akan menjadi kenyataan, ataukah hanya akan menjadi salah satu dari sekian banyak kisah tentang hasrat terhadap skuad Los Blancos?

LaLiga
Real Madrid crest
Real Madrid
RMA
Girona crest
Girona
GIR
Bundesliga
St. Pauli crest
St. Pauli
FCP
Bayern Munich crest
Bayern Munich
FCB