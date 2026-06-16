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FBL-WC-2026-MATCH14-ESP-CPVAFP

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Sebuah kisah di balik nama yang ditolak telah melahirkan seorang pahlawan yang tak terlupakan

FEATURES
Vozinha
Spain vs Cape Verde
Spain
Cape Verde
World Cup
Tanjung Verde
Spanyol
AS

Sebuah kisah yang dimulai dengan Valdano dan berakhir dengan Fozina!

Saat wasit meniup peluit akhir di Stadion Atlanta, sorotan tidak tertuju pada para bintang Spanyol atau angka-angka dan statistik, melainkan pada seorang pria yang berdiri di depan gawang seolah-olah memikul impian seluruh bangsa di pundaknya.

Kamera menangkap gambar kiper timnas Cape Verde, Fozinha, yang tak bisa menahan air matanya setelah tim negaranya berhasil meraih hasil imbang tanpa gol yang bersejarah melawan Spanyol, salah satu kandidat terkuat untuk merebut gelar Piala Dunia 2026.

Pada saat itu, air mata tersebut bukan sekadar ungkapan kegembiraan atas hasil positif, melainkan puncak dari perjalanan panjang penuh penderitaan, kesabaran, dan keyakinan pada mimpi. Perjalanan yang dimulai di pulau-pulau kecil di tengah Samudra Atlantik, dan berakhir di panggung sepak bola terbesar di dunia.

Sementara air mata mengalir dari mata kiper veteran berusia empat puluh tahun itu, tribun Atlanta berubah menjadi kanvas perayaan raksasa. Ribuan pendukung yang datang dari Cape Verde merayakan seolah-olah mereka sendiri yang meraih gelar tersebut; mereka berpelukan, menari, dan bernyanyi, sementara para pemain berlari ke arah satu sama lain di lapangan dalam pemandangan emosional yang langka.

Bahkan penonton netral pun tak bisa menahan pesona kisah ini. Semua orang merasa bahwa apa yang terjadi melampaui batas sepak bola, dan bahwa tim kecil ini telah menulis bab yang luar biasa dalam sejarah Piala Dunia.

  • FBL-WC-2026-MATCH14-ESP-CPVAFP

    Malam yang tak terlupakan melawan juara Eropa

    Tim nasional Cape Verde memasuki pertandingan dengan menyadari besarnya tantangan yang menanti mereka saat menghadapi tim nasional Spanyol, juara Eropa dan salah satu tim dengan kualitas teknis terbaik.

    Namun, apa yang terjadi di lapangan melampaui semua ekspektasi. Sejak menit-menit awal, Spanyol menunjukkan dominasi seperti biasa, menguasai bola, dan mengancam gawang dalam beberapa kesempatan, namun Fozina selalu siap setiap saat.

    Kiper veteran ini menampilkan penampilan luar biasa yang dianggap sebagai yang terbaik dalam karier sepak bolanya, di mana ia menggagalkan tujuh peluang emas dan menutup semua celah di hadapan para penyerang Spanyol, sehingga keluar dengan gawang tak kebobolan dan membawa timnas negaranya meraih hasil terpenting dalam sejarah partisipasinya di ajang internasional.

    Setiap penyelamatan disambut sorak-sorai meriah dari penonton, seolah-olah Cape Verde baru saja mencetak gol. Seiring berjalannya waktu, kepercayaan diri mulai merasuki para pemain, sementara ketegangan di barisan tim Spanyol semakin meningkat.

    Dan ketika pertandingan berakhir dengan skor imbang tanpa gol, semua orang merasa bahwa timnas Cape Verde telah meraih sesuatu yang mirip dengan kemenangan.

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  • Spain v Cabo Verde: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Air mata untuk keluarga

    Setelah dinobatkan sebagai Pemain Terbaik Pertandingan, Fozinia mengungkapkan alasan sebenarnya di balik air matanya yang mengharukan.

    Kiper veteran itu mengatakan bahwa pikirannya langsung tertuju pada kakek-neneknya yang memainkan peran penting dalam hidupnya, namun mereka telah tiada sebelum menyaksikan momen bersejarah ini.

    Dia menjelaskan bahwa kenangan akan mereka sangat kuat di benaknya saat pertandingan berakhir, menegaskan bahwa mereka adalah segalanya baginya selama masa kecilnya.

    Tidak berhenti di situ, ia juga berbicara tentang ibunya yang tidak dapat bepergian ke Amerika Serikat karena masalah terkait pengurusan visa yang tidak tepat waktu.

    Ia berharap ibunya bisa hadir di tribun untuk berbagi momen ini bersamanya, namun keadaan menghalanginya, yang membuat perasaannya semakin kuat dan mendalam.

    Dia menambahkan bahwa rahasia kekuatan tim nasional Cape Verde terletak pada ikatan kemanusiaan dan kekeluargaan yang menghubungkan para pemain satu sama lain, menegaskan bahwa persatuan adalah senjata sejati yang memberi tim kemampuan untuk bertahan melawan salah satu tim terkuat di dunia.

  • Spain v Cabo Verde: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Impian yang telah ada selama puluhan tahun

    Bagi Fozinha, berpartisipasi di Piala Dunia bukanlah sekadar mimpi belaka, melainkan impian yang telah ia kejar sejak kecil. Impian itu membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk terwujud.

    Kiper ini lahir dengan nama Josimar Dias, dan menjalani karier yang tidak biasa dibandingkan dengan kebanyakan pemain sepak bola yang berhasil mencapai Piala Dunia.

    Berbeda dengan para bintang yang memulai karier profesional mereka sejak usia muda, Fozinha baru menjalani debut profesionalnya pada usia 25 tahun, tepatnya pada tahun 2012.

    Dia sadar bahwa jalannya semakin sulit, dan banyak yang menganggap peluangnya untuk mencapai level tertinggi sudah hilang. Namun, dia menolak menyerah.

    Dia kemudian mengakui bahwa dia pernah berpikir berkali-kali untuk menjauh dari tim nasional, tetapi dia selalu berpegang teguh pada mimpinya untuk berpartisipasi di Piala Dunia.

    Keyakinan yang tak pernah padam terhadap mimpinya itulah yang membuatnya tetap bertahan di lapangan selama bertahun-tahun, hingga akhirnya tiba saat yang telah ia tunggu-tunggu selama puluhan tahun.

  • FBL-AFR2010-EGY-NGRAFP

    Peserta tertua dalam penampilan perdana

    Ketika Fozina memainkan pertandingan resmi pertamanya untuk tim nasional negaranya di Piala Dunia, ia bukan sekadar pemain baru yang muncul di turnamen tersebut.

    Pada usia 40 tahun dan 12 hari, ia mencatatkan namanya dalam sejarah sebagai salah satu pemain tertua yang tampil untuk pertama kalinya di Piala Dunia.

    Hanya kiper legendaris Mesir, Essam El-Hadary, yang mendahuluinya dalam pencapaian ini, yang tampil di Piala Dunia 2018 pada usia yang lebih tua.

    Alih-alih menjadi hambatan, usia justru berubah menjadi sumber kekuatan dan pengalaman, yang tercermin dengan jelas dalam penampilannya saat menghadapi tim nasional Spanyol. Ia membuktikan bahwa semangat dan tekad mampu menantang waktu.

  • Spain v Cabo Verde: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Dari sebuah pulau kecil ke seluruh dunia

    Terletak ratusan kilometer dari pantai barat Benua Afrika, Cape Verde adalah negara kecil yang terdiri dari gugusan pulau-pulau terpencil, sehingga peluang pengembangan bakat sepak bola di sana terbatas dibandingkan dengan negara-negara besar.

    Fozinha dibesarkan di kota Mindelo, dan di sanalah perjuangan pertamanya melawan keadaan dimulai. Dia adalah salah satu penjaga gawang terbaik di daerahnya, tetapi dia menghadapi masalah yang terus-menerus karena tinggi badannya yang kurang ideal menurut standar tradisional penjaga gawang.

    Meskipun permainannya bagus, ia sering diabaikan karena prasangka tersebut. Namun, kekecewaan itu tak membuatnya menyerah. Seperti banyak orang Cape Verde lainnya, ia memutuskan untuk pergi ke Portugal demi mencari peluang yang lebih baik.

    Langkah itu menjadi titik balik terpenting dalam hidupnya, karena membuka pintu bagi karier profesionalnya dan memberinya pengalaman bermain di berbagai negara, termasuk Slovakia, Angola, Moldova, dan Siprus, sebelum akhirnya menetap di Portugal di mana ia kini membela klub Chaves.

  • Spain v Cabo Verde: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Sebuah nama yang sarat dengan sejarah sepak bola

    Bahkan nama Fozinia pun terkait dengan dunia sepak bola. Ayahnya ingin menamainya sesuai nama bintang Argentina terkenal, Jorge Valdano, salah satu pemain terbaik tim nasional Argentina dan Real Madrid.

    Namun, pihak berwenang setempat menolak nama yang diusulkan tersebut. Pada akhirnya, ia diberi nama Josimar, merujuk pada bek Brasil yang bersinar di Piala Dunia 1986.

    Dan setelah hampir empat dekade, nama yang terkait dengan Piala Dunia itu kembali muncul di panggung yang sama, namun kali ini melalui kisah baru yang diciptakan oleh pemiliknya sendiri.

    Ketenaran Fozinha tidak hanya terbatas di lapangan hijau. Setelah penampilannya yang heroik melawan Spanyol, ia menjadi fenomena di media sosial.

    Hanya dalam beberapa jam, jumlah pengikutnya di Instagram melonjak dari puluhan ribu menjadi jutaan, setelah ia menjadi perbincangan di kalangan penggemar di seluruh dunia.

    Ketika diberitahu tentang angka yang mengejutkan ini, ia tidak menyembunyikan keterkejutannya, menegaskan bahwa ia tidak bisa memahami besarnya perhatian yang diterimanya setelah pertandingan.

    Namun baginya, prestasi tim tetap lebih penting daripada kemuliaan pribadi. Ia berulang kali menekankan bahwa penghargaan Man of the Match adalah milik semua rekan setimnya, karena apa yang dicapai adalah hasil kerja sama dan pengorbanan bersama.

  • FBL-WC-2026-MATCH14-ESP-CPVAFP

    Malam itu menjadi milik semua orang

    Pahlawan dalam kisah ini bukan hanya Fozinha. Seluruh tim nasional Cape Verde adalah pahlawan pada malam bersejarah ini.

    Para pemain bertarung dengan sangat berani, menunjukkan contoh yang luar biasa dalam hal disiplin, organisasi, dan pengorbanan, serta berhasil menghentikan salah satu lini serang terkuat di turnamen ini. Adapun para penonton, mereka memainkan peran yang tak kalah penting.

    Sejak menit pertama hingga peluit akhir, para pendukung terus bernyanyi, memberi semangat, dan mengibarkan bendera, meyakini bahwa tim mereka mampu menciptakan kejutan.

    Dan ketika pertandingan berakhir, tim nasional Cape Verde bukan lagi sekadar tim kecil yang ingin membuktikan diri, melainkan berubah menjadi kisah yang menginspirasi jutaan orang.

    Di dunia sepak bola yang didominasi oleh kekuatan-kekuatan besar, tim yang datang dari pulau-pulau kecil di Samudra Atlantik ini mengingatkan semua orang bahwa mimpi tidak diukur dari ukuran negara atau jumlah penduduk, melainkan dari keyakinan dan ketekunan.

    Dan di tengah kisah ini, berdiri Fozinha, kiper berusia 40 tahun, menangis di bawah sorotan lampu Atlanta, setelah membuktikan bahwa mimpi mungkin terlambat terwujud, tetapi tidak pernah mati.

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