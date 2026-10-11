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Alvino Hanafi
Diterjemahkan oleh

'Sebuah kesalahan konyol dari saya!' - Manuel Neuer buka suara soal blunder buruk dalam sembilan detik

Bayern Munich
M. Neuer
Augsburg vs Bayern Munich
Augsburg
Bundesliga

Manuel Neuer bertanggung jawab atas kesalahan konyol yang berujung pada gol tercepat dalam sejarah Bundesliga saat melawan Augsburg. Kiper veteran itu melakukan kontrol terlalu jauh dalam sembilan detik, sehingga Robin Fellhauer bisa mencetak gol ke gawang kosong.

  • Neuer mengakui kesalahan paling fatal dalam sembilan detik pertama

    Manuel Neuer mengalami awal mimpi buruk dalam hasil imbang 2-2 Bayern Munich melawan Augsburg, dengan melakukan kesalahan yang tidak biasa pada momen-momen awal. Kiper veteran itu salah mengontrol sentuhan yang terlalu keras di dalam area penaltinya, sehingga Robin Fellhauer bisa merebut bola darinya dan menceploskannya ke gawang kosong.

    Gol itu tercipta dalam waktu kurang dari sembilan detik, mencatatkan rekor sebagai gol tercepat yang bersarang dalam sejarah Bundesliga.

    Neuer mengakui kesalahannya setelah pertandingan, dengan mengakui perannya dalam kemunduran pada awal laga.

  • imago-sport-1084313375.jpgJan Huebner

    Kiper merefleksikan momen mimpi buruk konyol

    Berbicara setelah derby dramatis itu, Neuer jujur soal hilangnya konsentrasinya. "Gol pertama yang kami kebobolan adalah kesalahan konyol dari saya," aku Neuer.

    "Tidak banyak dari kami yang pernah menjalani pertandingan seperti hari ini."

    "Aneh rasanya kami mencetak begitu banyak gol yang kemudian dianulir."

  • Keyakinan tetap terjaga meski sempat dikejutkan lebih awal

    Meski mengawali laga dengan sangat buruk, Neuer menegaskan ia tetap yakin Bayern akan bangkit dan meraih tiga poin penuh. "Saya masih punya harapan, karena itu baru menit pertama," jelas Neuer.

    "Peluang kami untuk tetap bisa membalikkan keadaan sangat besar."

    "Saya pikir kami punya peluang, tetapi tidak mampu memaksimalkannya. Ada sedikit nasib buruk dengan offside yang tipis."

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  • FC Augsburg v FC Bayern München - Bundesliga 2026/27Getty Images Sport

    Fokus beralih ke laga berikutnya yang segera digelar

    Bayern membalas lewat gol Ismael Saibari dan pemain pengganti Nathaniel Brown, tetapi gol Rodrigo Ribeiro pada babak kedua memastikan Augsburg meraih satu poin. Neuer menepis upaya Calvin Brackelmann sebelum Ribeiro menyambar bola rebound.

    Penjaga gawang internasional Jerman itu akan berusaha melupakan kesalahan tersebut saat Bayern menghadapi Viking di Liga Champions pada Selasa.

    Skuad asuhan Kompany tetap bertekad untuk segera bangkit.

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