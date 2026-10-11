Manuel Neuer mengalami awal mimpi buruk dalam hasil imbang 2-2 Bayern Munich melawan Augsburg, dengan melakukan kesalahan yang tidak biasa pada momen-momen awal. Kiper veteran itu salah mengontrol sentuhan yang terlalu keras di dalam area penaltinya, sehingga Robin Fellhauer bisa merebut bola darinya dan menceploskannya ke gawang kosong.

Gol itu tercipta dalam waktu kurang dari sembilan detik, mencatatkan rekor sebagai gol tercepat yang bersarang dalam sejarah Bundesliga.

Neuer mengakui kesalahannya setelah pertandingan, dengan mengakui perannya dalam kemunduran pada awal laga.