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Wolverhampton Wanderers v Burnley FC - Premier LeagueGetty Images Sport
Adhe Makayasa

Diterjemahkan oleh

'Sebuah kepindahan yang bisa saya lihat terjadi' - Michael Owen mendesak Arsenal merekrut bintang Manchester United senilai £40 juta

Transfers
M. Owen
M. Rashford
Vinicius Junior
Arsenal
Premier League
Real Madrid
Manchester United
LaLiga

Michael Owen mendorong Arsenal untuk mengejar penyerang Manchester United Marcus Rashford setelah gagal mendapatkan superstar Real Madrid Vinicius Junior. Tim asuhan Mikel Arteta itu masih mencari penyerang baru di sisi kiri setelah kepergian Leandro Trossard, dengan mantan striker Inggris tersebut meyakini kesepakatan senilai £40 juta untuk Rashford akan masuk akal.

  • Arsenal mempertimbangkan target alternatif

    Arsenal kembali menjajaki pasar untuk mencari winger kiri baru setelah upaya mereka merekrut Vinicius gagal, karena ia memilih bertahan di Madrid. Arsenal dilaporkan siap menjadikan superstar Brasil itu sebagai pemain dengan bayaran tertinggi dalam sejarah Premier League setelah melepas Trossard. Mantan striker Inggris Owen meyakini tim asuhan Arteta seharusnya mempertimbangkan Rashford, yang bisa tersedia dengan harga £40 juta, ketimbang mengejar target mahal lainnya seperti Bradley Barcola.

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    Owen menyetujui potensi kepindahan

    Berbicara kepada Metro, Owen berpendapat bahwa kepindahan Rashford ke Emirates Stadium akan menjadi langkah yang logis bagi semua pihak yang terlibat. Menyinggung kebutuhan taktis Arsenal, ia mengatakan: "Saya tidak melihat Vinicius Junior ke Arsenal akan terjadi, tetapi langkah untuk pemain seperti Rashford akan masuk akal.

    "Ini adalah kepindahan yang menurut saya bisa terjadi dan masuk akal karena Arsenal sedang mencari penyerang sisi kiri. Dia akan cocok dengan rencana Arteta dan bekerja dengan baik bersama sisa skuad yang mereka miliki. Jadi saya bisa melihat ini terjadi jika Arsenal mendekati Manchester United."

  • Masa depan di Old Trafford tidak pasti

    Masa depan Rashford di Old Trafford tetap tidak pasti setelah menjalani masa peminjaman semusim di Barcelona, menyusul keputusan raksasa Catalan itu untuk menuntaskan perekrutan winger Newcastle United Anthony Gordon sebagai gantinya. Pemain berusia 28 tahun itu dijadwalkan kembali berlatih bersama Manchester United jelang laga persahabatan melawan Leeds United.

    Terkait prospek sang penyerang di bawah manajer Michael Carrick, Owen menambahkan kepada Casino.org: "Dia terlihat sebagai sosok yang tepat untuk merangkulnya, membuatnya merasa menjadi bagian dari skuad dan kembali masuk ke dalam rencana Manchester United.

    "Dia adalah pemain Inggris di Piala Dunia, jadi kualitasnya kelas atas dan bisa menjadi aset besar bagi Manchester United. Menghabiskan waktu di Barcelona hanya akan semakin menguntungkan karier dan pengalamannya, jadi saya kira peluangnya bisa 50/50, tetapi Carrick bisa menjadi orang yang tepat untuk mengeluarkan kemampuan terbaik Rashford."

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    Persiapan pramusim memegang kunci

    Rashford akan bergabung dengan latihan pramusim United pekan depan untuk membuktikan kemampuannya kepada Carrick sebelum keputusan final soal masa depannya diambil. Sementara itu, petinggi Arsenal harus memutuskan apakah akan mengajukan tawaran resmi kepada Manchester United atau mengalihkan perhatian mereka ke tempat lain sebelum bursa transfer ditutup. Laga-laga pramusim yang akan datang akan menjadi ajang krusial bagi Rashford untuk menunjukkan kebugarannya jelang musim baru.