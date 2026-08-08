Masa depan Rashford di Old Trafford tetap tidak pasti setelah menjalani masa peminjaman semusim di Barcelona, menyusul keputusan raksasa Catalan itu untuk menuntaskan perekrutan winger Newcastle United Anthony Gordon sebagai gantinya. Pemain berusia 28 tahun itu dijadwalkan kembali berlatih bersama Manchester United jelang laga persahabatan melawan Leeds United.

Terkait prospek sang penyerang di bawah manajer Michael Carrick, Owen menambahkan kepada Casino.org: "Dia terlihat sebagai sosok yang tepat untuk merangkulnya, membuatnya merasa menjadi bagian dari skuad dan kembali masuk ke dalam rencana Manchester United.

"Dia adalah pemain Inggris di Piala Dunia, jadi kualitasnya kelas atas dan bisa menjadi aset besar bagi Manchester United. Menghabiskan waktu di Barcelona hanya akan semakin menguntungkan karier dan pengalamannya, jadi saya kira peluangnya bisa 50/50, tetapi Carrick bisa menjadi orang yang tepat untuk mengeluarkan kemampuan terbaik Rashford."