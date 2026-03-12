Sebuah kekecewaan besar seharusnya membawa perubahan! Transfer termahal ketiga VfB Stuttgart sejauh ini sama sekali tidak menarik perhatian

Transfer termahal ketiga dalam sejarah klub - El Khannouss akan menggantikan Bouanani di posisi keempat - sejauh ini mengecewakan di semua aspek. Hanya dua gol dan satu assist yang dihasilkan dalam 24 penampilan. Hal yang cukup tidak biasa: Di Liga Europa (448), pemain Aljazair ini bahkan memiliki menit bermain lebih banyak daripada di Bundesliga (441), di mana ia juga mengumpulkan ketiga poin pencetak golnya. Bouanani masih menunggu gol pertamanya di liga utama Jerman.

Dalam empat pertandingan Bundesliga terakhir, Bouanani bahkan duduk di bangku cadangan selama 90 menit tanpa keluhan fisik yang diketahui. Dalam kekalahan 0-1 di pertandingan playoff leg kedua melawan Celtic Glasgow, ia terakhir kali masuk dalam starting eleven, tetapi tidak benar-benar meyakinkan meskipun telah berusaha keras. Sebuah gambaran yang sudah tidak asing lagi. Pemain ofensif yang berbakat secara teknis dan biasanya ditempatkan di sayap kanan ini biasanya memiliki ambisi yang besar. Namun, ia hanya menunjukkan kemampuannya sedikit demi sedikit dan hasilnya terlalu sedikit. Pada akhirnya, 14 kali kehilangan bola dari hanya 33 kali sentuhan bola menjadi simbol musim Bouanani.

Padahal, kekecewaan besar di awal tahun seharusnya bisa memotivasinya. Pelatih Aljazair, Vladimir Petkovic, tidak memasukkan Bouanani ke dalam skuad Piala Afrika. "Dia tentu saja kecewa karena dia ingin bermain untuk negaranya," kata Hoeneß kemudian dan membangkitkan harapan akan perubahan: "Di sisi lain, dia sekarang memiliki kesempatan untuk tetap bertahan dan bekerja keras untuk tim."

Untuk mengubah kemarahannya atas ketidakhadirannya menjadi energi, Bouanani bahkan menyewa pelatih atletik pribadi, menurut informasi dari surat kabar Bild. Tujuannya adalah untuk menunjukkan kemampuannya kepada semua orang dalam jadwal padat setelah jeda musim dingin dengan tujuh pertandingan dalam 22 hari. Namun, hasilnya lebih dari mengecewakan: tidak ada poin, 215 menit, dan tiga pertandingan tanpa bermain.