Pemain serang berusia 23 tahun asal Yunani itu hampir saja pindah ke Stuttgart musim panas lalu, sebelum sebuah insiden yang heboh menggagalkan kesepakatan tersebut.
Sebuah kekacauan yang tak terduga pada tahun 2025 menggagalkan transfer yang semula sudah pasti: Akankah VfB Stuttgart ikut serta dalam perebutan mantan pemain incaran mereka?
Menurut Bild, Konstantelias kini kembali ditawarkan kepada VfB. PAOK tampaknya benar-benar ingin menjual bintang utamanya kali ini. Namun, biaya transfer yang diminta sebesar sekitar 20 juta euro dianggap terlalu tinggi oleh Stuttgart. Selain itu, jajaran manajemen teknis VfB saat ini tidak melihat adanya kebutuhan akan pemain serang baru. Namun, hal itu bisa saja berubah jika ada pemain yang hengkang selama musim panas nanti.
Pemilik PAOK, Ivan Savvidis, menghentikan transfer tersebut di bandara
Pada tahun 2025, Stuttgart sudah mencapai kesepakatan dengan sang pemain, dan kedua klub juga telah menyetujui biaya transfer sebesar 20 juta euro. Hal ini bahkan telah dituangkan secara tertulis. Konstantelias berpamitan kepada rekan-rekan setimnya di kamp pelatihan di Belanda dan berangkat menuju bandara. Namun, di sana, pemilik PAOK asal Rusia, Ivan Savvidis, membatalkan transfer tersebut pada menit-menit terakhir — kemungkinan karena takut akan kemarahan para pendukungnya sendiri. Beberapa pendukung dilaporkan telah pergi ke kompleks klub dan mengancam para karyawan.
Akhirnya, Konstantelias bahkan memperpanjang kontraknya yang saat itu masih berlaku hingga 2027 menjadi hingga 2029. "Dalam kasus ini, tidak semuanya berjalan seperti yang biasanya terjadi," kata Direktur Olahraga Stuttgart, Fabian Wohlgemuth, setelah kesepakatan tersebut gagal.
PAOK memang hanya finis di posisi ketiga yang mengecewakan pada musim lalu. Namun, Konstantelias tetap tampil meyakinkan dengan mencetak 14 gol dan sembilan assist. Meskipun demikian, manajemen PAOK dilaporkan kini bertekad untuk menjualnya. Namun, kali ini sang pemain sendiri yang mungkin ragu: Karena akan menjadi ayah pada bulan Agustus, ia dilaporkan ingin tetap tinggal di Thessaloniki.