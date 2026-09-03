Gelandang yang beralih menjadi bek itu menyampaikan pernyataan menyentuh terkait kepergiannya. Llorente berkata: "Setelah memikirkannya dalam waktu lama, saya telah memutuskan untuk menutup perjalanan saya bersama Tim Nasional. Saya sadar bahwa saya masih muda dan bahwa, mungkin, jika saya terus melakukan segalanya dengan baik, saya masih akan punya tahun-tahun tersisa untuk terus bermain dengan seragam ini. Saya tahu banyak dari kalian tidak akan memahaminya, dan saya mungkin juga tidak akan memahaminya jika melihat dari luar. Tetapi ini adalah keputusan pribadi, yang dipikirkan dengan sangat matang dan, di atas segalanya, benar-benar datang dari hati."

Ia kemudian menegaskan bahwa hasil turnamen terbaru tidak menentukan jalannya: "Terlepas dari apakah saya pergi ke Piala Dunia atau tidak, atau apakah kami menang atau tidak, saya sudah membuat keputusan ini. Saya hanya bisa sangat berterima kasih kepada semua orang yang saya temui selama bertahun-tahun ini yang telah memungkinkan saya dan keluarga saya mengalami momen-momen yang unik dan tak terlupakan. Saya akan menyimpan semua yang telah saya alami, tetapi yang terpenting, 52 hari terakhir ini. Bersama grup luar biasa yang berjuang sampai akhir untuk menempatkan Spanyol di puncak. Dan mereka melakukannya. Merupakan sebuah kehormatan untuk mewakili negara saya dan menjadi bagian dari kisah ini. Terima kasih untuk semuanya. Peluk untuk kalian semua."