AFP
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'Sebuah kehormatan' - Pemenang Piala Dunia Marcos Llorente pensiun dari sepakbola internasional bersama Spanyol pada usia 31 tahun
Kepergian yang mengejutkan di puncak performa
Dalam langkah yang mengejutkan banyak suporter, Llorente mengonfirmasi pensiun permanennya dari tim nasional Spanyol. Pemain andalan Atletico Madrid itu, yang baru-baru ini membantu mengantar Spanyol meraih kejayaan di Piala Dunia 2026 yang digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, merasa sekarang adalah momen yang tepat untuk mundur dari panggung internasional.
Llorente menggunakan media sosial untuk membagikan keputusannya, menulis pesan perpisahan yang emosional kepada para fans dan rekan-rekan setimnya. Mantan pemain Real Madrid itu mengakui bahwa waktunya mungkin terlihat aneh bagi orang-orang di luar, tetapi ia menegaskan keputusan itu sangat personal. Ia mengakhiri karier internasionalnya dengan 27 penampilan, setelah mewakili negaranya di dua Piala Dunia dan satu Kejuaraan Eropa.
- Getty Images Sport
Merefleksikan era keemasan
Gelandang yang beralih menjadi bek itu menyampaikan pernyataan menyentuh terkait kepergiannya. Llorente berkata: "Setelah memikirkannya dalam waktu lama, saya telah memutuskan untuk menutup perjalanan saya bersama Tim Nasional. Saya sadar bahwa saya masih muda dan bahwa, mungkin, jika saya terus melakukan segalanya dengan baik, saya masih akan punya tahun-tahun tersisa untuk terus bermain dengan seragam ini. Saya tahu banyak dari kalian tidak akan memahaminya, dan saya mungkin juga tidak akan memahaminya jika melihat dari luar. Tetapi ini adalah keputusan pribadi, yang dipikirkan dengan sangat matang dan, di atas segalanya, benar-benar datang dari hati."
Ia kemudian menegaskan bahwa hasil turnamen terbaru tidak menentukan jalannya: "Terlepas dari apakah saya pergi ke Piala Dunia atau tidak, atau apakah kami menang atau tidak, saya sudah membuat keputusan ini. Saya hanya bisa sangat berterima kasih kepada semua orang yang saya temui selama bertahun-tahun ini yang telah memungkinkan saya dan keluarga saya mengalami momen-momen yang unik dan tak terlupakan. Saya akan menyimpan semua yang telah saya alami, tetapi yang terpenting, 52 hari terakhir ini. Bersama grup luar biasa yang berjuang sampai akhir untuk menempatkan Spanyol di puncak. Dan mereka melakukannya. Merupakan sebuah kehormatan untuk mewakili negara saya dan menjadi bagian dari kisah ini. Terima kasih untuk semuanya. Peluk untuk kalian semua."
Dari debut hingga juara dunia
Karier internasional Llorente membuatnya menapaki jenjang tim nasional, tampil untuk tim U-19 dan U-21 sebelum melompat ke tim senior. Penampilan senior pertamanya terjadi saat melawan Belanda pada 2020 di Amsterdam Arena. Menariknya, ia juga menjalani debut di level kelompok usia melawan lawan yang sama di Katwijk aan Zee di bawah Luis de la Fuente, yang pada akhirnya memimpin tim senior selama tahun-tahun terakhir Llorente.
Meski merupakan sosok penting pada era Luis Enrique, Llorente menghadapi tantangan untuk mempertahankan tempatnya di starting XI. Ia secara khusus tidak dimasukkan dalam skuad untuk Kejuaraan Eropa edisi terbaru, karena De la Fuente memilih pemain veteran Jesus Navas dan Dani Carvajal di posisi bek kanan.
- AFP
Fokus berlanjut bersama Atletico Madrid
Llorente tampil dalam ketiga pertandingan pembuka Atletico Madrid musim ini, membantu tim asuhan Diego Simeone meraih dua kemenangan dan satu hasil imbang. Start tanpa kekalahan itu membuat klub ibu kota berada di peringkat ketiga klasemen La Liga saat mereka berupaya membangun momentum awal dalam perburuan gelar.
Gelandang serbabisa itu juga sudah memiliki trofi domestik bersama klub, setelah memainkan peran kunci dalam keberhasilan Atletico Madrid menjuarai La Liga pada musim 2020-21. Penampilan dinamisnya pada musim itu terbukti krusial dalam mengamankan gelar liga bagi tim asuhan Simeone.
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