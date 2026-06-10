'Sebuah kehormatan dan kebanggaan' - Jose Mourinho menulis pesan perpisahan yang penuh emosi untuk Benfica menjelang kembalinya ke Real Madrid

Mourinho telah menyampaikan rasa terima kasihnya yang mendalam kepada Benfica melalui sebuah unggahan yang menyentuh di media sosial, hanya beberapa jam setelah kepergiannya dikonfirmasi. Melalui Instagram, pria berusia 63 tahun itu mengenang masa jabatannya yang singkat namun berkesan di Lisbon, di mana ia membawa klub tersebut meraih musim liga domestik tanpa kekalahan dan finis di posisi ketiga di Primeira Liga, serta meraih kemenangan di Supertaça Cândido de Oliveira.

Dalam sambutannya, mantan manajer Chelsea dan Manchester United ini mengucapkan terima kasih kepada pimpinan dan staf klub. "Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada presiden Rui Costa atas kesempatan yang diberikannya kepada saya untuk bekerja di Sport Lisboa e Benfica. Mewakili klub ini merupakan suatu kehormatan dan hak istimewa. Saya juga ingin menyampaikan rasa terima kasih saya kepada seluruh staf di Benfica Campus, yang profesionalisme, dedikasi, dan kompetensinya sangat patut dicontoh," kata Mourinho melalui akun Instagram resminya.