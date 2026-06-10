Getty
Diterjemahkan oleh
'Sebuah kehormatan dan kebanggaan' - Jose Mourinho menulis pesan perpisahan yang penuh emosi untuk Benfica menjelang kembalinya ke Real Madrid
Selamat Tinggal, Para Elang
Mourinho telah menyampaikan rasa terima kasihnya yang mendalam kepada Benfica melalui sebuah unggahan yang menyentuh di media sosial, hanya beberapa jam setelah kepergiannya dikonfirmasi. Melalui Instagram, pria berusia 63 tahun itu mengenang masa jabatannya yang singkat namun berkesan di Lisbon, di mana ia membawa klub tersebut meraih musim liga domestik tanpa kekalahan dan finis di posisi ketiga di Primeira Liga, serta meraih kemenangan di Supertaça Cândido de Oliveira.
Dalam sambutannya, mantan manajer Chelsea dan Manchester United ini mengucapkan terima kasih kepada pimpinan dan staf klub. "Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada presiden Rui Costa atas kesempatan yang diberikannya kepada saya untuk bekerja di Sport Lisboa e Benfica. Mewakili klub ini merupakan suatu kehormatan dan hak istimewa. Saya juga ingin menyampaikan rasa terima kasih saya kepada seluruh staf di Benfica Campus, yang profesionalisme, dedikasi, dan kompetensinya sangat patut dicontoh," kata Mourinho melalui akun Instagram resminya.
- Getty Images
Ikatan yang erat dengan skuad Benfica
Mourinho juga tak lupa menyapa para pemain yang dilatihnya selama musim 2025-26. Meskipun ada godaan untuk kembali ke Bernabeu, sang pelatih menegaskan bahwa hubungan yang terjalin selama setahun terakhirnya di Portugal akan tetap tak berubah, terlepas ke mana pun kariernya akan membawanya selanjutnya. Ia menambahkan: "Kepada para pemain yang telah memberi saya kesempatan untuk bekerja sama, saya sampaikan terima kasih yang tulus serta harapan terbaik atas kesuksesan dalam kehidupan pribadi dan profesional mereka. Saya pergi dengan keyakinan bahwa, lebih dari sekadar momen, kita telah menjalin ikatan yang abadi: pemain saya untuk sehari, pemain saya seumur hidup."
Kembalinya Real Madrid dan proyek Perez
Keputusan Mourinho untuk hengkang dari Benfica dipicu oleh upaya agresif Real Madrid untuk mendatangkan pelatih yang sebelumnya berhasil mematahkan dominasi Barcelona di Spanyol antara tahun 2010 dan 2013. Florentino Perez menjadikan perekrutan kembali Mourinho sebagai salah satu pilar utama kampanye pencalonannya kembali, dan klub tersebut bergerak cepat untuk menuntaskan kesepakatan tersebut setelah menyetujui pembayaran paket kompensasi senilai £13 juta (€15 juta/$17 juta) kepada pihak klub Portugal tersebut. Mourinho diperkirakan akan diperkenalkan secara resmi pada Rabu setelah Benfica mengonfirmasi kepergiannya. Spekulasi semakin memanas setelah agen Mourinho yang berusia 63 tahun, Jorge Mendes, terlihat bertemu dengan direktur jenderal Real Madrid Jose Angel Sanchez dan kepala pemandu bakat Juni Calafat di sebuah hotel di pusat Madrid pada Selasa malam saat detail akhir sedang diselesaikan, menurut ESPN.
Perez berupaya mengembalikan kejayaan masa lalu di Bernabeu dan telah mendukung Mourinho dengan aktivitas transfer besar-besaran. Klub telah mengonfirmasi tawaran sebesar €150 juta (£129 juta/$172 juta) untuk Julian Alvarez, yang ditolak oleh Atletico Madrid. Langkah ini menandai era baru perekrutan galactico yang bertujuan untuk memperbarui skuad yang telah dua tahun tanpa trofi besar.
- Getty Images Sport
Apa langkah selanjutnya bagi Eagles?
Saat Mourinho bersiap untuk perkenalan resminya di Madrid, Benfica tak membuang waktu untuk menunjuk penggantinya. Klub raksasa asal Lisbon ini memilih sosok yang sudah tak asing lagi untuk memimpin mereka menuju musim 2026-27, memastikan tak ada kekosongan kepemimpinan di Estadio da Luz pasca kepergian sosok yang begitu terkenal itu.
Mantan manajer Fulham dan Sporting CP, Marco Silva, telah dikonfirmasi sebagai pelatih kepala baru. Silva, yang membangun reputasi kuat di Liga Premier, bergabung dengan kontrak yang memungkinkan dirinya tetap di klub hingga 2029. Ia menghadapi tugas berat untuk melanjutkan rekor tak terkalahkan Mourinho di kompetisi domestik sambil berupaya mengejar ketertinggalan dari puncak klasemen Portugal.